Mike Tyson sbarcherà presto sul grande schermo, visto che sarà protagonista di una pellicola di Bollywood (la grande industria cinematografica indiana). L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi ha sposato questa nuova avventura nel mondo del film, dopo alcune fugaci apparizioni in blockbuster americani come Una notte da leoni e Scary Movie V. Una delle grandi icone del pugilato aveva combattuto lo scorso autunno, tornando sul ring dopo 15 anni, e si era parlato anche di un match nel 2021, ma per il momento non se n’è fatto nulla.

Il 55enne statunitense continua a seguire la grande boxe e infatti ha fornito la sua opinione sulla sfida tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk andata in scena tre giorni fa. L’ucraino ha vinto ai punti, sconfiggendo il britannico a Londra e laureandosi così Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi, strappando le cinture iridate proprio al rivale. Mike Tyson è stato molto sprezzante in un suo commento sui social network, come riporta Marca: “Pensate che mi avrebbero potuto battere nel mio periodo migliore?“.

La domanda è naturalmente retorica. Il ribattezzato Iron Mike ritiene che la sua migliore espressione di oltre trent’anni fa avrebbe potuto regolare Joshua o Usyk nella loro versione attuale. Non avremo mai una prova, anche se le simulazioni al computer potrebbero dare un responso, anche se soltanto teorico.

