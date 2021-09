Mike Tyson si sta preparando per una nuova avventura. L’icona del pugilato degli ultimi quarant’anni farà infatti il proprio debutto a Bollywood, la grande industria cinematografica indiana. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi è stato scritturato per la pellicola Liger, un film di azione in cui sarà protagonista il celebre attore Vijay Deverakonda, il quale interpreterà il ruolo di un kickboxer balbuziente.

Il ruolo del 55enne statunitense non è stato ancora annunciato nei minimi dettagli, ma appare probabile che possa interpretare l’allenatore/mentore di Deverakonda in questo film prodotto tra gli altri da Karan Johar (colui che ha dato l’annuncio). Mike Tyson ha avuto celeberrimi camei come quelli in Rocky Balboa, in Una notte da leoni e in Scary Movie V. La sua ultima avventura a Hollywood risale al 2018, quando rivestì i panni di un carcerato in Kickboxer: Retaliation.

Mike Tyson era salito sul ring lo scorso 28 novembre per affrontare Roy Jones Jr. (l’incontro terminò in parità), tornando a mettere i guantoni dopo addirittura 15 anni dal suo addio alla boxe (perse contro Kevin McBride nel giugno 2005). Si era parlato a lungo di un possibile incontro anche nel 2021, magari contro il suo grande rivale Evander Holyfield (a cui morse l’orecchio nel 1997), ma poi non se ne è fatto nulla e al momento non è dato sapere se il rinominato Iron Mike combatterà ancora in un prossimo futuro.

Foto: Lapresse