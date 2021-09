Malmö-Juventus, orario e tv Champions League: canale, streaming, programma, probabili formazioni

Il calcio europeo riprende la sua corsa. Martedì 14 settembre ricomincia la Champions League: 32 squadre che si sfideranno per alzare la coppa dalle grandi orecchie all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tra le squadre impegnate nella prima giornata della massima competizione europea c’è la Juventus, impegnata in casa del Malmö per il proprio debutto nel gruppo H.

Momento delicato per la squadra di Massimiliano Allegri, che immaginava sicuramente un altro inizio per la sua seconda avventura in bianconero: solo un punto nelle prime tre partite di campionato, con due pesanti ko con Empoli e Napoli. Il mister livornese potrà contare nuovamente su Federico Chiesa, tenuto precauzionalmente a riposo al Diego Armando Maradona a causa di un problema fisico patito in Nazionale, e dei vari sudamericani: tornano in campo da titolari Danilo, Alex Sandro e Paulo Dybala, ancora fuori Cuadrado.

Gli svedesi di Jon Dahl Tomasson, attaccante del Milan durante gli anni 2000, sono in lotta per il titolo dell’Allsvenskan ma vengono da un deludente pareggio con il Norrköping maturato all’ultimo secondo. La squadra di casa dovrà fare a meno con tutta probabilità di Ola Toivonen, uno dei giocatori più importanti della rosa con un importante passato tra Olanda (PSV Eindhoven, con 53 reti in 121 presenze), Francia (Rennes e Tolosa) e un fugace passaggio in Inghilterra (12 gettoni senza reti al Sunderland). Probabilmente fuori anche la colonna difensiva Niklas Moisander, 22 presenze nella Sampdoria 2015/2016.

La partita tra Malmö e Juventus andrà in scena martedì 14 settembre alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in chiaro da Canale 5; anche la pay tv trasmetterà l’evento su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, mentre sarà possibile seguire il match in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW, ma anche Infinity+.

PROGRAMMA MALMÖ-JUVENTUS

Champions League 2021

Martedì 14 settembre 2021

Ore 21 Malmö-Juventus

Diretta tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

PROBABILI FORMAZIONI MALMÖ-JUVENTUS

MALMÖ (3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala.

Foto: LaPresse