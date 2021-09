LIVE Spezia-Juventus 2-3, Serie A calcio in DIRETTA: prima vittoria sofferta per i bianconeri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.37 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.33 Ecco le pagelle:

Spezia (4-3-3): Zoet 5; Amian 5.5, Hristov 6, Nikolaou 6, Bastoni 6; Maggiore 7 (85′ Salcedo s.v.), Bourabia 6 (77′ Sala 6), Ferrer 6; Verde 6 (77′ Manaj 6), Antiste 7 (77′ Nzola 6), Gyasi 7. All. Thiago Motta 6.

Juventus (4-4-2): Szczesny 5.5; Danilo 5.5, Bonucci 6, De Ligt 7, De Sciglio 5 (46′ Alex Sandro 6.5); Chiesa 8 (84′ Kulusevski s.v.), Bentancur 5 (46′ Locatelli 6.5), McKennie 6, Rabiot 6.5 (67′ Bernardeschi 6); Dybala 6.5, Kean 7 (59′ Morata 6). All. Allegri 6.

20.30 La Juventus finalmente vince soffrendo per tutta la partita, sotto 2-1 riesce a vincere con una prova d’orgoglio. Spezia che gioca bene ma che non riesce a portare punti a casa.

96′ Finisce la partita, Spezia-Juventus 2-3.

94′ Tiro di Morata che finisce alto sopra la traversa.

92′ Giallo per Morata per una sbracciata a centrocampo.

90′ Ci saranno sei minuti di recupero.

88′ Fuori Maggiore e dentro Salcedo nello Spezia.

86′ Miracolo di Szczesny su Maggiore in spaccata.

84′ Fuori Chiesa e dentro Kulusevski nella Juventus.

82′ Allegri prepara altri cambi.

80′ Spezia che attacca a testa bassa, vuole il pareggio.

78′ Maggiore da fuori calcia male, pallone alto.

76′ Dentro Manaj, Sala e Manaj, fuori Bourabia, Verde e Antiste nello Spezia.

74′ Gooooooooooooooooooool, De Ligttttttttttttttttttttttt, l’olandese con il destro trova il gol sul primo palo, Spezia-Juventus 2-3.

72′ Angolo di Chiesa che per un soffio non trova la porta.

70′ Fuori Rabiot e dentro Bernardeschi nella Juventus.

68′ Gooooooooooooooooooooool, Chiesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, di forza Chiesa entra in area di rigore mettendo in spaccata in gol, Juventus-Spezia 2-2.

66′ Antiste per un soffio non trova la porta, Locatelli respinge il pallone.

64′ Maggiore prova il tiro dalla distanza, pallone totalmente fuori dai pali.

62′ Morata di testa va vicino al pareggio.

60′ Dybala chiama ancora all’intervento Zoet.

58′ Fuori Kean e dentro Morata nella Juventus.

56′ McKennie con il piatto al volo manda fuori.

54′ Colpo di testa di Kean che chiama Zoet alla respinta.

52′ Gooooooooooooooooooool, Antisteeeeeeeeeeeeeeeeee, gran tiro di Antiste che beffa Bonucci sotto le gambe, Spezia-Juventus 2-1.

50′ Conclusione di Rabiot respinta dallo Spezia.

48′ Fuori De Sciglio e Bentancur e dentro Alex Sandro e Locatelli nella Juventus.

46′ Inizia la ripresa!

19.25 Juventus che non riesce ancora a tenere il vantaggio, il super gol di Gyasi mette tutto in pareggio.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Spezia-Juventus 1-1.

43′ Non dovrebbe esserci recupero.

41′ Juventus che reagisce ma più di nervi che di tecnica.

39′ Punizione di Dybala, conclusione troppo lenta, para Zoet.

37′ Ancora Dybala, sullo scarico di De Sciglio: l’argentino questa volta calcia male.

35′ Conclusione di Dybala da fuori area, bel sinistro deviato sopra la traversa da Zoet.

33′ Juventus subisce ancora gol dalla prima giornata.

31′ Punizione Dybala che finisce centralmente sulle mani del portiere.

29′ Goooooooooooooooooool, Gyasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, subito pareggio con un tiro a giro spettacolare, Spezia-Juventus 1-1.

27′ Goooooooooooooooooool, Keannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, torre di Rabiot per Kean che trova il secondo palo.

25′ McKennie prova a cercare Dybala, passaggio sbagliato dell’americano.

23′ De Sciglio per McKennie che non riesce a stoppare il pallone in area.

21′ De Sciglio viene anticipato da Verde, riparte lo Spezia.

19′ Juventus troppo lenta nel giro palla, Spezia che si difende davvero bene.

17′ Possesso palla prolungato della Juventus che produce solamente un cross respinto.

15′ De Ligt dentro l’area di rigore non trova la porta con il piatto.

13′ Chiesa si fa tutto il campo e prova il tiro, pallone deviato fuori.

11′ Spezia che prova ad aumentare il ritmo di partita.

9′ Rabiot prova il tiro dalla sinistra, pallone comodo sulle mani di Zoet.

7′ Chiesa per Kean che di piatto non trova la porta.

5′ Chiesa punta Nikolaou, ma il centrale manda il pallone fuori.

3′ Bourabia con il corner dalla sinistra non trova compagni.

1′ Inizia la partita!

18.26 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte!

18.23 De Sciglio gioca a sinistra, piede opposto per lui che è destro.

18.19 Il modulo sarà sempre il 4-4-2 per la Juventus, nonostante Allegri nel finale di partita con il Milan abbia chiesto il 4-3-3.

18.16 Da valutare le posizioni di Rabiot e McKennie per chi andrà a sinistra.

18.13 Dybala parte titolare per la 200 volta con la Juventus.

18.10 Squadra di Allegri molto veloce con Kean e Chiesa in campo, vedremo se i bianconeri riusciranno a vincere la prima partita.

18.05 Ecco le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-3-3) – Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Ferrer; Verde, Antiste, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Kean, Dybala.

18.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Spezia-Juventus match infrasettimanale della Serie A Tim 2021/2022.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Spezia-Juventus match di Serie A Tim 2021/2022, bianconeri che puntano alla prima vittoria stagionale.

Juventus di nuovo con il 4-4-2 in cui Kean agirà accanto a Dybala. A centrocampo con Bentancur insieme a Chiesa esterno destro, Locatelli regista e McKennie sulla fascia sinistra, tra i pali confermato Szczesny. In difesa il duo come centrali De Ligt e Bonucci, terzini Alex Sandro e Cuadrado. Morata in panchina, fuori Chiellini per febbre.

Ipotesi difesa a quattro per lo Spezia, Ferrer e Amian esterni bassi. Bastoni a centrocampo con Maggiore e Bourabia. Nel tridente possibile l’inserimento di Salcedo insieme a Manaj e Gyasi. Fuori Sena, Reca, Kovalenko, Erlic, Colley e Agudelo. Dalla panchina Nzola.

Partita: Spezia-Juventus

Data: 22 settembre 2021

Orario: 18.30

Canale tv e Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI Spezia-Juventus

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Spezia-Juventus match di Serie A Tim 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.