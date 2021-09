LIVE Sonego-Rune 7-6 4-6 4-6, ATP Metz in DIRETTA: si impone il danese in tre set lottati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.53 Esce a testa alta Sonego, il cui principale rammarico è di non aver sfruttato il passaggio a vuoto di Rune sul finire del terzo set.

20.52 Oggi si è visto il miglior Rune, caratterialmente abile a reagire nei momenti complicati ed a caricarsi quasi sempre. Tecnicamente è un ragazzo dal potenziale netto, atleticamente non è inferiore ai primi 50 al mondo.

20.50 Non è bastato il 71% dei punti con la prima per Sonego, contro il 60% del danese. Per quanto riguarda il computo degli ace, 6-4 in favore di Rune.

6-7 6-4 6-4 FINISCE QUA! Si impone un ottimo Rune, il cui rendimento va rimarcato per la qualità del suo gioco.

30-40 Ottima prima di Sonego che salva il primo match point.

15-40 Aggressivo e cinico Rune che si prende due match point. Ottimo il suo dritto conclusivo.

15-30 Dimezza il vantaggio il torinese, bravissimo a prendere l’iniziativa al termine di uno scambio duro.

0-30 Lungo il back dell’azzurro.

0-15 Risposta vincente di dritto di Rune, prima troppo timida dell’italiano.

5-4 Rune, ma arriva l’immediato contro break dell’azzurro. Che cuore Sonego, non muore mai.

15-40 Attacca Sonego, Rune sbaglia la difesa!! Due palle break Sonego.

15-30 Anche Rune concede qualcosina nei momenti delicati. Arriva il secondo errore di rovescio del game, a campo spalancato.

15-15 Ottima prima del giovane danese.

0-15 Inizia avanti in risposta Sonego, non accadeva dal primo set. Strappa Rune con il rovescio.

5-3 Rune, che piazza il break. Troppo falloso Sonego nei punti decisivi.

40-AD Brutto errore del numero 24 al mondo, lento nello spostamento e poco lucido. Palla ampiamente lunga.

40-40 Rune è su ogni palla in difesa, indemoniato. Costretto all’errore Sonego che non trova varchi offensivi.

AD-40 Ottimo rovescio lungolinea dell’azzurro, non ci arriva Rune.

40-40 Ottima prima dell’azzurro!

30-40 Attacco prevedibile del torinese, volèe in rete. Arriva la palla break in favore di Rune.

30-30 Comanda lo scambio Sonego, ma Rune piazza un passante strepitoso.

30-15 In rete il back del torinese.

30-0 Dritto semplice chiuso con freddezza da Sonego.

15-0 Cerca di uscire dallo scambio Rune ma eccede nell’angolazione del rovescio.

4-3 Rune, che tiene senza patemi la battuta.

40-0 Lunga la risposta di Sonego.

30-0 Come gioca il danese! Ennesimo dritto spettacolare e chiusura efficace a rete.

15-0 Servizio, dritto e volèe di Rune.

3-3 Con l’ausilio del servizio si rimane in equilibrio.

40-30 Dritto incrociato di Rune, in rete il chop di Sonego.

40-15 Lungo il rovescio in controbalzo giocato da Rune.

30-15 Piazza la prima Sonego, bravo a mettersi alle spalle il regalo precedente.

15-15 Doppio fallo dell’italiano.

15-0 Attacca a rete Sonego, largo il passante di Rune.

20.18 Si è interrotta la striscia di 18 punti di fila al servizio per Rune.

3-2 Rune, concreto e solido da fondo.

40-30 Dritto vincente di Sonego, che tenta la rimonta.

40-15 Torna a concedere Rune che si distrae nell’esecuzione del dritto.

40-0 Ancora un prima ben piazzata, Sonego non riesce a rispondere.

30-0 Ace di Rune ad uscire.

15-0 Gran rovescio di Rune: questo fondamentale è il quid del 18enne di Copenaghen sinora.

2-2 Prima esterna ben calibrata, si rimane in parità.

40-15 Buona copertura della rete di Sonego, preciso con lo schiaffo al volo.

30-15 Ancora bene con il servizio Sonego, che ora si aggrappa ad esso per rimanere in partita.

15-15 Servizio e dritto, classico ma efficace.

0-15 Si allarga di un soffio il dritto inside out di Sonego.

2-1 Rune, che non ha ancora concesso un punto al servizio nel terzo set.

40-0 Cerca la palla corta Sonego, intuisce il danese che gioca un ottimo recupero in allungo.

30-0 Seconda carica del danese, non controlla la risposta Sonego.

15-0 Serve and volley di Rune, ispiratissimo ora.

1-1 Tiene con un pizzico di sofferenza l’azzurro.

40-30 Dritto vincente di Sonego con Rune che non molla una palla.

30-30 La prima di servizio, in che istante!

15-30 Ahi! Esce lento dal piatto corde di Sonego questo rovescio che si arena sul nastro.

15-15 Sta crescendo l’intensità di Rune, che ora è il primo a spingere. Risponde bene di rovescio, poi si apre man mano il campo con il dritto e chiude nei pressi della rete.

15-0 Ottima la combinazione servizio e rovescio dell’azzurro.

1-0 Rune in apertura di terzo set.

40-0 Con facilità estrema sta giocando il danese che comanda alla perfezione questo scambio.

30-0 La profondità di Rune, devastante anche in apertura di terzo set.

15-0 Prima esterna ben giocata dal danese.

SI PARTE NEL TERZO SET, RUNE AL SERVIZIO.

20.00 Troppi errori di dritto di Sonego in questo ultimo game, ma meriti a Rune per non aver concesso margini.

6-4 Rune, sparacchia malamente via Sonego di dritto.

40-AD Non trova angoli Sonego che regala di dritto.

40-40 Ace sul set point, in che momento.

40-AD Attacca in maniera troppo prevedibile Sonego, passa bene Rune.

40-40 Il servizio in un momento d’oro!

30-40 Set point Rune, secondo errore di dritto di Sonego nel game.

30-30 Vola via il tentativo di Sonego di trovare la profondità.

30-15 Intuisce l’attacco di Sonego il danese che però non alza a sufficenza il passante.

15-15 Contropiede perfetto del danese, inarrivabile per Sonego.

15-0 Serve bene Sonego che chiude con il dritto in avanzamento.

5-4 Rune, che archivia un game facile.

40-0 Prima a 200 km/h di Rune che Sonego non gestisce.

30-0 In questa occasione rimane corto il pallonetto di Sonego.

15-0 Impreciso con il dritto Sonego, senza il giusto bilanciamento del corpo.

4-4 Rimane in scia Sonego che chiude il game con l’ace piazzato.

40-0 Ancora lunga la risposta di Rune.

30-0 Ancora incisiva la prima del torinese, in rete il rovescio del numero 133 al mondo.

15-0 Lunga la risposta di Rune.

4-3 Con il servizio Rune rimane avanti.

40-30 Ottimo il pallonetto di Sonego, soluzione ben ricercata.

40-15 Il nastro in favore di Rune devia un passante morbido.

30-15 Serve al corpo Rune.

15-15 Risposta corta del torinese, ne approfitta Rune con il dritto.

0-15 Attacca a rete Rune ma Sonego gioca un bel passante lungolinea.

3-3 Tiene a 30 Sonego.

40-30 Bravo questa volta ad aggredire per primo Rune che chiude con la volèe.

40-15 Bene così! Scambio prolungato sulla diagonale di dritto sulla quale Sonego sfonda senza patemi.

30-15 Risponde in maniera efficace Rune che toglie il tempo all’italiano che sbaglia di dritto.

30-0 Gran smash giocato dall’azzurro con il peso dell’corpo all’indietro.

15-0 Ace al centro di Sonego.

3-2 Rune, avanti senza break.

40-15 Gran prima del giovane danese.

30-15 Regala Rune con il dritto a campo scoperto.

30-0 Scambio intenso, di poco largo il rovescio incrociato dell’azzurro.

15-0 Servizio e dritto comodo per Rune.

2-2 Altra volèe ottima di Sonego che si carica.

40-30 Tenta una soluzione improbabile Rune che prova a cercare il lungolinea, ma esagera.

30-30 Altra prima vincente per uscire dal pericolo attuale.

15-30 Ace di Sonego, il secondo.

0-30 Situazione delicata, Rune continua a caricarsi e l’azzurro a sbagliare troppo.

0-15 Incomincia male Sonego, arriva un brutto regalo con il dritto.

2-1 Rune che si salva per il momento.

AD-40 Sfonda con l’incrociato il danese, palla del 2-1 in suo favore.

40-40 Ace esterno di Rune.

40-AD Palla break Sonego! L’azzurro regge la diagonale di dritto sulla difensiva e sferra il contrattacco di rovescio che sorprende Rune.

40-40 Il nastro accomoda la palla a Sonego che chiude da metà campo.

40-30 Perfetto stilisticamente il rovescio incrociato giocato da Rune.

30-30 Arriva il secondo gratuito consecutivo di Rune.

30-15 Sbaglia di rovescio Rune.

30-0 Ottimo back di Rune che inganna Sonego.

15-0 Smash di Rune, nulla può Sonego.

1-1 Altra prima per risolvere ogni dubbio.

40-30 Ottima risposta del giovane danese, stecca Sonego.

40-15 Arriva il primo ace di giornata di Sonego!

30-15 Perfetto lo schiaffo al volo giocato da Sonego.

15-15 Ottimo attacco con il back di Rune.

15-0 Dritto in contropiede vincente dell’azzurro.

1-0 Rune che inizia bene nel secondo set.

40-15 Che prima micidiale del danese!

30-15 Ferma con i piedi Rune, errore atipico per lui, sbaglia di dritto.

30-0 Ottima prima esterna del danese.

15-0 Gran palla corta di Rune ad aprire il secondo set.

SI PARTE NEL SECONDO SET CON RUNE AL SERVIZIO.

19.08 La chiave l’hanno fatta i gratuiti di Rune dal 4-4 in poi nel tie-break. Set seduto e giocato bene da entrambi, nel quale il ivello si è alzato esponenzialmente nel tie-break.

8-6 Sonego! Bravo l’azzurro a vincere un spettacolare primo set.

7-6 Sonego: ottima prima dell’azzurro, sbaglia il successivo passante Rune.

6-6 Largo il rovescio di Sonego che spreca una buona occasione.

6-5 Il primo annullato dal servizio.

6-4 Contropiede largo di Rune, due set point in casa Italia!

5-4 In rete la risposta di Rune, ecco il primo vero regalo del tie-break.

4-4 Cosa deve fare Sonego per fare un punto! Prende tutto Rune che cede all’ennesimo dritto sulla riga di Sonego.

4-3 Rune che continua ad incidere sul lato del dritto.

3-3 Continua la lotta nel tie-break, spinge Sonego ma non chiude e ne approfitta Rune.

3-2 Grande risposta di Rune che sfonda la difesa tentata da Sonego.

3-1 A rete, con decisione Sonego.

2-1 SONEGO, CHE PUNTO! Riprende tutto in difesa l’azzurro che gioca un lob intelligentissimo.

1-1 Servizio vincente di Rune.

1-0 Di un nulla lungo il rovescio di Rune.

6-6 Chiude il game con una pregevole volèe in allungo Rune, si va al tie-break.

40-0 Prima in scioltezza per il danese.

30-0 Gran pallonetto di Rune, impossibile il tweener tentato di sonego.

15-0 In rete la risposta di Sonego.

6-5 Sonego che si garantisce il tie-break.

40-15 Gran dritto di Sonego dopo la prima esterna.

30-15 Ottimi i riflessi di Rune sulla prima al corpo del torinese che però è abile a chiudere con la volèe di rovescio.

15-15 Gran prima di Sonego.

0-15 Ed anche in risposta subito aggressivo Rune, che viene a prendersi il punto a rete.

5-5 Si salva il numero 133 al mondo.

40-30 La grinta di Rune che mette la terza prima consecutiva vincente.

30-30 Esagera Sonego con la risposta di rovescio ad entrare. Si poteva far meglio.

15-30 Ottima prima al centro dell’enfant prodige danese.

0-30 Bravissimo Sonego a mantenere elevato il ritmo: il primo a cedere è Rune con il rovescio.

0-15 Risponde profondo il torinese che comanda successivamente con il dritto.

5-4 Sonego, sempre avanti senza break.

40-30 Vincente lungolinea di dritto spettacolare da parte di Rune.

40-15 Continua a muovere il gioco il numero 24 al mondo, ma incappa nell’errore di dritto.

40-0 Non contiene il dritto in corsa Rune, colpo sulla carta molto complicato.

30-0 Dritto e smash del torinese, perfetto in questo scambio.

15-0 Gran prima di Sonego, sfiora solo il danese.

4-4 In rete la palla corta di Sonego.

40-0 Rovescio vincente di Rune che approfitta di un dritto troppo corto di Sonego.

30-0 Decolla la risposta di Sonego con il rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Rune.

4-3 Sonego che continua a soffrire al servizio.

AD-40 Scambio infinito, alla fine stremato Rune tenta di uscirne con la palla corta che rimane sul nastro.

40-40 Errore con il rovescio di Sonego.

40-30 Fatica con il rovescio Sonego, sopratutto sulle palle profonde di Rune.

40-15 Spettacolare il dritto in controbalzo in uscita dal servizio che inganna Rune.

30-15 Ottima prima di Sonego che chiude con lo smash.

15-15 Affossa malamente il dritto in rete il torinese.

15-0 Servizio vincente di Sonego.

3-3 Non si scompone Rune che tiene a 15.

40-15 Buona la risposta di Sonego su una delle poche seconde giocate da Rune, che sbaglia la difesa.

40-0 Servizio e dritto incrociato di Rune.

30-0 Di poco largo il rovescio di Sonego dal centro del campo.

15-0 Ingiocabile Rune al servizio! Altra prima solidissima.

3-2 Sonego senza break.

40-30 Rimane alta la palla corta di Sonego, ottimo recupero di Rune.

40-15 Rimedia subito il torinese che sfonda in avanzamento con il medesimo fondamentale.

30-15 Arriva un regalo di Sonego con il dritto, troppo frettoloso nella ricerca dell’angolo.

30-0 In rete il dritto del danese.

15-0 Larga la risposta in contenimento di Rune.

2-2 Chiude con il dritto vincente Rune.

40-15 Gran prima al centro del giovane danese.

30-15 Doppio fallo di Rune.

30-0 Cerca di spingere il torinese ma esagera con il dritto.

15-0 Servizio e dritto per Rune.

2-1 Sonego, che rischia ancora ma rimane avanti.

40-30 Servizio esterno vincente di Sonego.

30-30 Provvidenziale la prima al centro di Sonego.

15-30 Risponde nei piedi Rune, non gestisce Sonego.

15-15 Dritto esterno e palla corta del torinese.

0-15 Che beffa per Sonego! Un punto quasi fatto, ma non chiuso con lo smash. Abile Rune a giocare il passante.

1-1 Game perfetto di Rune al servizio.

40-0 Punto equilibrato, attacca per primo Rune che chiude lo schema a rete.

30-0 In rete il rovescio di Sonego.

15-0 Ace al centro di Rune.

1-0 Sonego che chiude il game con una volèe agevole.

AD-40 Lunga la risposta di Rune.

40-40 Si entra subito nel vivo con uno scambio prolungato, sbaglia Sonego con il rovescio incrociato.

40-30 Dritto in rete dell’azzurro, lento e ancora a freddo nello spostamento.

40-15 Prima esterna devastante del torinese.

30-15 Arriva l’errore con il dritto di Sonego.

30-0 Attacco debole del torinese, ma non ne approfitta il 18enne danese con il passante che diventa facile preda di Sonego.

15-0 Scentra la risposta di rovescio Rune su una seconda aggredibile.

SI PARTE CON SONEGO AL SERVIZIO!

18.01 I due giocatori a breve in campo.

17.52 Da seguire con attenzione anche il match tra Murray e Pospisil, in campo a partire dalle ore 19.00.

17.49 Il tabellone nel torneo in questione appare assai livellato: Hurkacz e Carreno Busta sono le prime due teste di serie, con il vincente di Sonego-Rune che attenderà il vincente del match tra l’iberico e Ymer.

17.43 Rune in stagione ha vinto ben tre Challenger, tutti sulla terra rossa.

17.40 Rune ha nelle sue corde un tennis fluido, micidiale nello schema servizio e dritto. D’altra parte soffre di più sul lato del rovescio, teoricamente simile alle caratteristiche del torinese.

17.38 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA live testuale della sfida tra Sonego e Rune, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Metz.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Rune, sfida valevole per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Metz

Lorenzo Sonego, reduce da uno Us Open negativo nel quale è stato sconfitto al primo turno da Oscar Otte, ha esordito piegando la resistenza di Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3 6-2. Il torinese ha mostrato un ottimo rendimento al servizio, dove non ha mai concesso palle break.

Holger Rune ha superato le qualificazioni, sconfiggendo Fabbiano e Kohlschreiber. In particolare, contro il tedesco, è andato sotto 5-3 nel terzo set, salvo poi vincere quattro giochi consecutivi. Al primo turno prestazione perfetta con il doppio 6-0 rifilato a Zapata Miralles e chiaro segnale dell’incisività del danese su questi campi:un gioco in proiezione offensiva ed il dritto sono le armi migliori del numero 133 al mondo.

Il match si giocherà a partire dalle ore 18.00, OA Sport ve ne garantirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali.

