Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale degli US Open che vede di fronte Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Si apre il programma sull’Arthur Ashe Stadium.

Terzo confronto tra i due giocatori, dopo la vittoria dell’altoatesino arrivata al Roland Garros 2020 in quattro set e, poche settimane dopo, la rivincita del giocatore di Amburgo arrivata a Colonia. Stavolta in palio c’è l’approdo ai quarti di finale a New York che, per entrambi, vorrebbe dire molto.

Per Sinner una vittoria andrebbe a significare la seconda volta in un quarto Slam, mentre per quanto riguarda Zverev sarebbe invece l’avvicinamento all’obiettivo difesa dei punti della finale raggiunta un anno fa. I due vengono da partite complicate: l’uno ha dovuto sfidare il francese Gael Monfils e tutto il Louis Armstrong Stadium, l’altro si è trovato di fronte l’americano Jack Sock che si è sì ritirato, ma che gli ha anche portato via il primo set del torneo.

Quello tra Sinner e Zverev è con ogni probabilità l’ottavo di finale più atteso tra tutti quelli giocati nella notte e che si giocheranno quest’oggi. Chi vince sfiderà uno tra il gigante americano Reilly Opelka e il sudafricano Lloyd Harris. All’orizzonte c’è lo spettro di Novak Djokovic, che giocherà contro l’americano Jenson Brooksby nella notte e, successivamente, è proiettato verso un quarto di finale contro Matteo Berrettini o il tedesco Oscar Otte.

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev comincerà alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

