Tennis, US Open 2021: Jannik Sinner fatica con Svajda, ma vince in quattro set e conquista il terzo turno

Jannik Sinner fatica probabilmente più del dovuto, ma si qualifica per il terzo turno degli US Open 2021. L’altoatesino si è imposto in quattro set sull’americano Zachary Svajda, numero 716 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6 6-7 6-4 dopo oltre tre ore e mezza di gioco.

Una prestazione a corrente alternata per Sinner, che dovrà certamente alzare il livello nel prossimo match. La testa di serie numero 13 ha chiuso con 57 vincenti, ma anche con 58 errori non forzati, decisamente troppi. Buona la percentuale di punti vinti con la prima di servizio (77%), con anche 8 ace all’attivo.

Ottimo avvio di Sinner, che si procura tre palle break, ma non riesce a sfruttarle, commettendo altrettanti errori. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel quarto game, con Jannik che questa volta riesce a vincere lo scontro sulla diagonale di rovescio. L’altoatesino tiene agevolmente i propri turni di servizio e chiude la prima frazione in suo favore per 6-3.

Ad inizio secondo set, Svajda spinge con il rovescio e mette Sinner in grande difficoltà. L’americano strappa la battuta all’azzurro ed allunga prima sul 3-0 e poi sul 4-1. Il numero 716 del mondo arriva fino al 5-2, ma Sinner riesce a rimontare e arriva sul 5-5, con il controbreak ottenuto nel nono gioco. Il set scivola via verso il tie-break, che viene dominato dall’azzurro con il punteggio di 7-2.

Nonostante sia sotto di due set, Svajda non perde coraggio e si procura subito due palle break, che, però, Sinner annulla. Il break arriva, però, lo stesso in favore dell’americano nel terzo gioco, ma nel game successivo Jannik replica e trova il controbreak. Sinner difende una palla break nel nono ed undicesimo game, procurandosi poi due match point nel dodicesimo, che vengono annullati da Svajda con il servizio. Il tie-break è una battaglia e viene vinto 8-6 dall’americano.

Nel quarto set è Sinner a partire meglio con il break nel terzo gioco, ma Svajda si conferma un avversario durissimo e arriva un inaspettato controbreak. Si gioca sul filo dell’equilibrio fino al nono game, con l’americano che, inaspettatamente, regala il break all’azzurro con un doppio fallo fatale sul 30-40. Sinner ringrazia e chiude il quarto set in suo favore per 6-4, staccando il biglietto per il terzo turno.

Il prossimo avversario di Jannik sarà il francese Gael Monfils, numero venti del mondo, che ha sconfitto in quatto set l’americano Steve Johnson. Una partita difficile, un test sicuramente importante per Sinner contro il transalpino, che è in ripresa dopo un 2021 complicato e che sta trovando buone sensazioni sul cemento americano.

