Per l’Italia resta ora in corsa solo Matteo Berrettini, impegnato più tardi (dopo Opelka-Harris) contro il tedesco Oscar Otte per andare presumibilmente a sfidare Novak Djokovic nei quarti. Dall’altra parte del tabellone le sfide sono Auger-Aliassime-Alcaraz e Van de Zandschulp-Medvedev.

Non è neanche nelle statistiche il reale problema di Sinner in questo caso, ma nelle tante occasioni sbagliate nel secondo e terzo set quando si è trattato di avere i momenti decisivi: le palle break nel decimo game del secondo set, le chance molto più nel tie-break che nel dodicesimo gioco nel terzo set.

Finisce qui, vince Alexander Zverev per 6-4 6-4 7-6(7), in rete l’ultimo dritto di Sinner. Il tedesco si qualifica per i quarti di finale dove aspetterà uno tra Opelka e Harris.

7-8 Match point Zverev, recupera bene lo scambio Sinner, ma mette in rete il rovescio. Può tirarsi fuori dalla buca con il servizio.

7-7 17° ace di Zverev.

7-6 SET POINT SINNER, gran prima esterna! Due servizi Zverev adesso.

6-6 Grave errore di Sinner anche stavolta, prima centrale ottima, ma il dritto lo spedisce appena largo. Nuovo cambio di campo.

6-5 SET POINT SINNER, non controlla il dritto in risposta. C’è però ora il servizio dalla sua parte.

6-4 DUE SET POINT SINNER, MISSILE TERRA-ARIA DI ROVESCIO IN RISPOSTA!

5-4 Sinner, gira lo scambio Zverev con il dritto, ma nel venire a rete sbaglia la volée che lo avrebbe portato ad avere due servizi per chiudere.

4-4 Cannonata di rovescio con la risposta di Zverev sulla seconda di Sinner, non c’è più il minibreak di vantaggio.

4-3 Sinner, 16° ace di Zverev.

4-2 Sinner, gran prima centrale di Zverev e risposta di dritto appena lunga. Si cambia campo.

4-1 Sinner, bravissimo a comandare sul ritmo e poi a giocare un rovescio lungolinea non controllabile! Due servizi tenuti, ora ne ha altrettanti Zverev.

3-1 Sinner, esce in lunghezza il rovescio che voleva fosse vincente.

2-1 Sinner, MINIBREAK! La risposta è molto buona e costringe Zverev a organizzare un rapido rovescio che però finisce largo.

1-1 Sinner fa di tutto in difesa, ma Zverev viene a rete e vince il punto con la volée alta di rovescio.

1-0 Sinner, seconda ben usata per poi giocare i tre dritti che valgono il punto. Due servizi per Zverev.

6-6 Gran difesa di Sinner dopo prima e dritto, ma Zverev vince ugualmente il punto di rovescio. Tie-break.

Vantaggio Zverev, Sinner si era creato lo spazio allontanando il tedesco, ma il dritto finisce in rete.

40-40, 2a parità: CHE DRITTO DI SINNER! Palla totalmente imprendibile questa.

Vantaggio Zverev, 15° ace.

40-40 14° ace di Zverev.

30-40 SET POINT SINNER, risponde da molto lontano Jannik, lo mette in difficoltà col dritto successivo Zverev.

15-40 DUE SET POINT SINNER: appena largo il rovescio di Zverev in uscita dal servizio. E per appena s’intende appena.

15-30 13° ace di Zverev.

0-30 LA PALLA CORTA DI DRITTO DI SINNER! Non parte Zverev perché troppo lontano!

0-15 Prende tutto quello che può prendersi Sinner con il dritto, approfittando di un rovescio altissimo di Zverev che rallenta fatalmente lo scambio.

6-5 Sinner, turno di servizio rapidissimo dell’altoatesino che si assicura almeno il tie-break.

40-0 Prima che non si prende di Sinner.

30-0 Dritto dopo il servizio di Sinner che si stampa sulla riga.

15-0 Apre con l’ace Sinner, è il quinto.

5-5 12° ace di Zverev.

40-15 Prende il tempo per giocare il dritto incrociato Sinner, adesso più convinto rispetto a pochi minuti fa, per quanto mai si sia staccato dalla partita.

40-0 Altra prima vincente di Zverev.

30-0 Servizio e dritto di Zverev.

15-0 Altro servizio violentissimo di Zverev con la sseconda.

5-4 Sinner, esce la risposta di Zverev che ora è costretto a servire per restare nel set.

40-30 Gira lo scambio Sinner con il rovescio lungolinea e poi chiude col dritto vincente!

30-30 Non supera la rete il rovescio di Sinner dopo uno scambio piuttosto lungo.

30-15 Prima esterna di Sinner che non si prende.

15-15 Comanda tutto lo scambio da fondo Zverev, per chiuderlo con un rovescio lungolinea vincente.

15-0 Rovescio da una parte, dritto dall’altra per Sinner che adesso si prende i favori dell’Ashe.

4-4 BREAK SINNER: arriva il doppio fallo di Zverev che gli costa in maniera istantanea la battuta e riapre il set.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER, RISPOSTA DI ROVESCIO DA CINQUE METRI LONTANO DALLA RIGA DI FONDO CON ZVEREV A RETE!

15-30 Rovescio di poco largo di Zverev, mandato lontano da Sinner.

15-15 GRAN RISPOSTA DI SINNER CON IL DRITTO!

15-0 Rovescio lungolinea vincente di Zverev.

3-4 Zverev, rovescio in rete, ma ormai si gioca solo sul suo servizio.

40-15 Spinge con il dritto Zverev e forza l’errore con lo stesso colpo di Sinner.

40-0 Risposta di dritto di Zverev in rete.

30-0 Quarto ace di Sinner.

15-0 Prima vincente di Sinner.

2-4 Zverev, Sinner non controlla il dritto su una palla giocabile.

40-30 LA RISPOSTA DI SINNER! Fulminato Zverev con il dritto.

40-15 11° ace di Zverev.

30-15 Secondo doppio fallo di Zverev.

30-0 Non controlla il dritto Sinner.

15-0 Prima vincente di Zverev.

2-3 Zverev, tiene la battuta in un momento molto difficile Sinner.

40-30 Risposta di dritto di Zverev che si perde oltre il fondo.

30-30 Spinge bene con il dritto Sinner, sbaglia Zverev.

15-30 Servizio e due dritti di Sinner.

0-30 Zverev continua ad andare in pressione su Sinner, anche la situazione psicologica della partita è ora difficile per l’azzurro.

0-15 Clamoroso passante di rovescio in corsa, molto difficile, di Zverev che poi cerca di rendersi simpatico al pubblico di New York.

1-3 Zverev, non c’è il passante di dritto di Sinner con il tedesco ormai sopra la rete.

40-0 Non rimane in campo la risposta di rovescio di Sinner.

30-0 Servizio e dritto in contropiede di Zverev.

15-0 Serve profondo Zverev.

1-2 Break Zverev, risposta di dritto che si stampa sulla riga.

30-40 Palla break Zverev, servizio e dritto di Sinner.

15-40 Due palle break Zverev, rovescio lungolinea che è una cannonata vincente.

15-30 Gran pressione da fondo di Zverev, Sinner costretto a sbagliare con il rovescio.

15-15 Palla corta telefonata di Zverev, a Sinner basta letteralmente mandare il rovescio dall’altra parte.

0-15 Lungo il rovescio di Sinner.

1-1 Risposta in rete di Sinner.

40-15 Decimo ace di Zverev.

30-15 Gran impatto di Sinner con il dritto in risposta, non fa in tempo Zverev a organizzare il rovescio, che esce.

30-0 Servizio e dritto di Zverev.

15-0 Sfonda con il dritto Zverev.

1-0 Sinner, terzo ace.

40-15 Esce il rovescio di Zverev.

30-15 Appena largo il rovescio in uscita dal servizio di Sinner.

30-0 Non trova la risposta Zverev.

15-0 Secondo ace di Sinner.

4-6 Set Zverev, butta via il quarto punto negli ultimi minuti Sinner, l’accelerazione di dritto è ottima, ma il rovescio sulla disperata difesa del tedesco si perde lontanissimo. E questa volta gli costa il doppio svantaggio.

Vantaggio Zverev, set point: ancora un ace su una violentissima seconda.

40-40, 2a parità: primo doppio fallo di Zverev.

Vantaggio Zverev, set point: servizio esterno e rovescio dall’altra parte.

40-40 Altro brutto errore di Sinner, che sbaglia con il dritto di un paio di metri.

30-40 PALLA BREAK SINNER, controlla la bordata sulla seconda Jannik, il tedesco è un po’ spaventato, ma il dritto dell’azzurro resta in rete nel tentativo di cambiare in lungolinea.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER, SPAVENTOSA RISPOSTA DI ROVESCIO PER TIMING!

15-30 Perde la misura del dritto Zverev.

15-15 Spinge con profondità Sinner con il rovescio, Zverev non trova il tempo giusto e mette la palla in rete.

15-0 Zverev comanda con il dritto e chiude in due volée.

4-5 Break Zverev, costretto in difesa di nuovo da una serie di bordate sia di dritto che di rovescio, Sinner alla fine non può più contenere e cede la battuta.

Vantaggio Zverev, palla break: servizio e dritto per Sinner, che però sulla volée alta probabilmente non vede più la palla a causa del sole, sta di fatto che la colpisce col telaio e la mette larghissima.

40-40, 2a parità: altra gran prima centrale di Sinner!

Vantaggio Zverev, palla break: costretto in difesa Sinner da una gran risposta incrociata di dritto, l’azzurro fa il tergicristallo come può, ma l’ultimo dritto è in rete.

40-40 Rischia almeno due volte Sinner nello scambio, tenendosi profondissimo, ma comunque lasciando lontano Zverev che poi non trova altro che la rete. Gran reazione di Jannik, che qui aveva anche servito la seconda!

30-40 Palla break Zverev, superba prima esterna di Sinner.

15-40 Due palle break Zverev, dritto in rete del tedesco.

0-40 Tre palle break Zverev, micidiale accelerazione di rovescio. In precedenza dato un time violation a Sinner, incomprensibile perché stava aspettando che la gente smettesse di usare la voce.

0-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Sinner, mettendolo in rete. Momento decisamente complicato, il pubblico cerca di incoraggiarlo.

0-15 Comanda Sinner nonostante la seconda, ma dopo essersi aperto il campo di rovescio sbaglia il dritto mettendolo appena largo, sarebbe stato vincente.

4-4 Ottavo ace di Zverev.

40-15 Rovescio in salto di Zverev che termina in rete, voleva chiudere subito il game.

40-0 Prima centrale vincente di Zverev.

30-0 Lungo il dritto di Sinner nel tentativo (neanche troppo riuscito già alla base) di cambiare da diagonale a lungolinea.

15-0 Non rimane in campo la risposta di dritto di Sinner.

4-3 Sinner, sigilla il game col primo ace in un momento importante.

40-30 Zverev vince lo scambio sulla diagonale del rovescio, lungo quello di Sinner.

40-15 Altra buona prima di Sinner.

30-15 Prima centrale vincente di Sinner.

15-15 Rovescio in rete di Zverev.

0-15 Doppio fallo di Sinner, è il secondo. Non trova subito il feeling con le palle nuove.

3-3 Prima esterna di Zverev, appena lunga la risposta di Sinner.

40-15 GRAN PASSANTE IN CORSA DI SINNER! Zverev non chiude lo schema servizio-dritto, ci arriva Jannik e trova il passante vincente incrociato.

40-0 Non trova un comunque difficile incrociato di rovescio Sinner.

30-0 Prima vincente di Zverev.

15-0 Seconda di Zverev che il tedesco segue a rete, non una gran volée, ma gli basta perché non trova il passante in corsa Sinner.

Intanto sull’Armstrong va ai quarti Belinda Bencic nel tabellone femminile: la svizzera batte 7-6(12) 6-3 la polacca Iga Swiatek. Affronterà una tra l’americana Shelby Rogers e la britannica Emma Raducanu.

3-2 Sinner, la battaglia dritto Sinner-rovescio Zverev è dell’azzurro, visto che la palla del tedesco finisce in rete nel tentativo di giocare il lungolinea.

40-30 Appena largo il rovescio lungolinea di Sinner.

40-15 Stavolta non resta in campo il rovescio di Sinner. Raggiunta l’ora di gioco.

40-0 IL PASSANTE INCROCIATO DI ROVESCOI DI SINNER! E lo trova da posizione molto complicata con Zverev lanciato verso la rete!

30-0 Non trova il dritto Zverev, mettendolo a metà corridoio. Il tedesco ha poi qualcosa da dire, non si sa a chi o che cosa.

15-0 Prima e dritto di Sinner.

2-2 Settimo ace di Zverev.

40-15 Respinge tutte le accelerazioni Sinner, poi la cerca lui col dritto incrociato, senza però trovare il campo.

30-15 Sbaglia il dritto in lunghezza Zverev.

30-0 Notevole accelerazione di rovescio incrociato di Zverev.

15-0 Prima e dritto per Zverev, Sinner non trova che la rete.

2-1 Sinner, sbaglia di dritto Zverev mentre i due lottano sul centro del campo nel tentativo di guadagnare l’iniziativa.

40-15 Finisce largo il dritto di Zverev.

30-15 Prima esterna e dritto di Sinner che Zverev non gestisce.

15-15 Il nastro respinge il rovescio di Sinner.

15-0 Vano il tentativo di passante di rovescio lungolinea in corsa di Zverev sul dritto in avanzamento di Sinner.

1-1 Esce il rovescio di Sinner in larghezza durante lo scambio nel tentativo di creare problemi a Zverev.

40-30 Servizio e dritto lungolinea di Zverev.

30-30 Seconda centrale e rovescio incrociato di Zverev, Sinner ci arriva, ma non è una palla che si può rispedire dall’altra parte.

15-30 Altro dritto in rete di Zverev.

15-15 Seconda al corpo di Zverev, Sinner non la controlla.

0-15 Dritto in rete di Zverev dopo il servizio.

1-0 Sinner, perfetto il rovescio su una palla un po’ più corta di Zverev.

40-15 Dritto lungo di Zverev.

30-15 Sbaglia la risposta Zverev, che stavolta non proferisce parola.

15-15 Sbaglia malamente la volée di dritto Zverev sopra la rete, poi si lamenta anche di fronte all’esistenza del Falco e di un segno che è evidentemente largo, dunque davanti a prove evidenti.

0-15 Subito aggressivo in risposta Zverev, Sinner costretto a sbagliare il rovescio in corsa.

4-6 Set Zverev, seconda potente e profonda che Sinner non riesce a mandare oltre la rete. Si chiude il primo parziale in 42 minuti.

40-30 Set point Zverev, gran prima centrale.

30-30 GRAN PUNTO DI SINNER! Gran risposta e palla corta vincente! Anche se poi gli serve l’ultima chiusura a rete, perché non sembra esser stato chiamato il doppio rimbalzo.

30-15 Sinner entra nello scambio e riesce a vincere sulla diagonale di rovescio, dalla quale Zverev esce e sbaglia.

30-0 Gran prima di Zverev.

15-0 Prende la via della rete Zverev sulla seconda, Sinner lo vede, forse rimane confuso dalla situazione (cosa che può succedere) e mette il rovescio in rete.

4-5 Zverev, stavolta il nastro non aiuta il tedesco e Sinner tiene, seppur a fatica, la battuta.

Vantaggio Sinner, lunga la risposta di dritto di Zverev.

40-40, 2a parità: rovescio lungolinea di Zverev che viene fermato dal nastro.

Vantaggio Zverev, set point: Sinner si trova la risposta profonda, sbaglia il dritto in controbalzo mettendolo largo.

40-40 Appena lungo il complesso rovescio di Sinner, che in questo game non è stato granché assistito dalla prima.

40-30 Battaglia tattica furiosa in questo scambio, alla fine è Zverev a vincere il punto con il rovescio lungolinea.

40-15 Non si fa aggredire Sinner sulla seconda, poi trova un dritto molto profondo che Zverev non è in grado di controllare.

30-15 CHE DRITTO DI SINNER! E Zverev aveva risposto con un rovescio lungolinea streiptoso, ma Jannik recupera due volte e poi scarica questo violento dritto in corsa vincente!

15-15 Risposta di rovescio in rete di Zverev.

0-15 Sinner si trova una palla profonda in risposta sul dritto, che sbaglia mettendolo in rete.

3-5 Zverev, scambio di media lunghezza e dritto di Sinner che termina in rete.

40-15 Largo il dritto in uscita dal servizio di Zverev.

40-0 Sesto ace di Zverev.

30-0 Quinto ace di Zverev.

15-0 Si prende tutto il campo con il dritto Zverev, che chiude il punto a rete.

3-4 Zverev, cambia poco perché Sinner usa bene lo schema servizio-dritto.

40-15 Risposta estremamente fortunosa di Zverev, il dritto colpisce il nastro e la palla muore appena al di là della rete. Il tedesco si scusa.

40-0 Dritto largo di Zverev nel cercare il vincente.

30-0 Servizio, rovescio e comoda volée di dritto sopra la rete di Sinner.

15-0 Risposta in rete di Zverev.

2-4 Zverev, che chiude con il quarto ace.

40-30 Altra gran prima centrale di Zverev.

30-30 Terzo ace di Zverev.

15-30 Fuori il dritto di Zverev.

15-15 Esce di davvero poco la risposta di rovescio di Sinner: parliamo di un’unghia in lunghezza.

0-15 Si perde ben oltre la riga di fondo il dritto di Zverev.

2-3 Break Zverev, il tedesco allontana Sinner con la risposta sulla seconda e poi gioca il dritto incrociato non controllabile per l’azzurro.

30-40 Palla break Zverev, prima vincente esterna di Sinner.

15-40 Due palle break Zverev, rovescio in rete.

15-30 Primo doppio fallo di Sinner, il nastro porta via la seconda di servizio.

15-15 Stavolta comanda lo scambio Zverev, Sinner sbaglia il dritto.

15-0 Buona prima di Sinner.

2-2 Due ace di fila per Zverev che riesce a salvarsi.

Vantaggio Zverev, rischia la seconda e trova l’ace il tedesco.

40-40, 2a parità: seconda violenta, risponde Sinner e Zverev sbaglia in larghezza.

Vantaggio Zverev, non tiene in campo il dritto Sinner su una seconda non facile da gestire.

40-40 Gran prima profonda di Zverev, se ne va anche la seconda palla break.

30-40 PALLA BREAK SINNER: lunga la risposta di dritto dell’altoatesino.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: se ne va il dritto in uscita dal servizio di Zverev.

15-30 IL DRITTO DI SINNER! Si mette in condizione di giocarlo dal centro verso sinistra, e a quel punto per Zverev è impossibile prenderlo.

15-15 Molto valida la risposta profonda di Sinner che tiene lontano Zverev, ma il rovescio finisce in rete.

0-15 Il nastro blocca il dritto di Zverev, Sinner ci arriva bene di rovescio e poi difende bene la rete con la volée vincente di dritto.

2-1 Sinner, prima centrale e rovescio in avanzamento non controllabile. Salvata una palla break dall’altoatesino.

Vantaggio Sinner, prima esterna vincente.

40-40 Buona prima e rovescio intelligente di Sinner che costringe Zverev a sbagliare con lo stesso colpo in larghezza.

30-40 Palla break Zverev, lungo il dritto in uscita dal servizio di Sinner.

30-30 Bella prima profonda di Sinner.

15-30 In rete il rovescio di Sinner, entrambi i giocatori disturbati da una serie di cambi di luce creati dal cielo di New York.

15-15 Sbaglia di dritto Sinner, che è il primo dei due a servire nella parte di campo al sole.

15-0 Esce la risposta di Zverev sulla prima esterna di Sinner.

1-1 Non tiene in campo il dritto Sinner su una seconda complessa di Zverev.

40-30 Primo scambio serio della partita, lo vince Sinner con rovescio appena largo di Zverev.

40-15 Prova la risposta aggressiva di dritto Sinner sulla seconda di Zverev, ma la palla finisce in rete.

30-15 Nuova prima al centro di Zverev che Sinner può solo toccare appena.

15-15 Stavolta la prima centrale di Zverev è vincente.

0-15 Buona prima di Zverev al centro, ma il tedesco sbaglia malamente lo smash a rimbalzo, mettendolo in rete.

1-0 Sinner, ancora una bella prima centrale vincente.

40-15 Dritto in rete di Sinner.

40-0 Sbaglia la risposta Zverev sulla seconda di Sinner.

30-0 Altra prima vincente di Sinner, che serve nella parte in ombra del campo, ad ora diviso esattamente in una metà d’ombra e nell’altra (quella ora di Zverev) di sole.

15-0 Prima vincente di Sinner.

Al servizio Sinner.

18:13 Si sta per iniziare, giudice di sedia lo spagnolo Jaume Campistol.

18:12 Sinner indossa l’ormai tradizionale tenuta bianca a bande rosse e blu scuro che la Nike ha approntato per questi US Open, Zverev invece si presenta con un completo prevalentemente nero, cui aggiunge la storica bandana.

18:09 Terminati i convenevoli iniziali, si parte con il palleggio di riscaldamento.

18:06 Ecco Sinner e Zverev che fanno il loro ingresso in campo sul centrale Slam più capiente dei quattro esistenti.

18:05 Si sta intanto riempiendo l’Ashe, che ad ogni modo sarà sempre ben difficile vedere pieno nella sua interezza se si eccettuano le fasi finali, visti gli oltre 23.000 posti di cui è dotato.

18:02 Quasi una tradizione l’attesa di qualche ulteriore minuto sull’Arthur Ashe Stadium per i due giocatori protagonisti del match d’apertura.

17:59 Un solo set perso da Zverev nell’avvicinamento al torneo, quello con Jack Sock nel terzo turno; ne ha persi quattro Sinner, che ha raccontato di aver provato una sensazione sostanzialmente nuova a trovarsi con così tanta gente, quella del Louis Armstrong Stadium, a tifare per l’avversario. Una prova superata bene anche dal punto di vista mentale, alla voce “apprendimento nell’arco della stessa partita”.

17:56 Sempre in tema d’attesa.

17:53 Non manca molto all’ingresso dei due giocatori; intanto Bencic-Swiatek 5-3 sull’Armstrong (unico altro match di singolare, benché femminile, attualmente in corso).

17:50 La sessione diurna dell’Ashe

17:49 Per la prima volta in carriera Sinner sarà in campo sull’Arthur Ashe Stadium: ha già giocato in due dei quattro Centrali dei tornei del Grande Slam, trovandosi per tre volte sul Court Philippe Chatrier a Parigi. Alla “collezione” mancano la Rod Laver Arena a Melbourne e il Centre Court a Wimbledon.

17:43 Il vincitore di questo confronto andrà a incrociarsi con Opelka o Harris, per un quarto di finale forse un po’ meno nobile rispetto a quest’ottavo, ma con tante insidie visto che l’americano al servizio la fa da padrone, mentre il sudafricano a furia di saper dire la sua da fondo sta ritagliandosi uno spazio importante nel torneo e non solo.

17:40 Zverev è alla ricerca del sesto quarto di finale a livello Slam, mentre per quel che riguarda Sinner quello di New York sarebbe il secondo; è già il suo miglior risultato lontano dal Roland Garros, Slam dove, paradossalmente per le sue caratteristiche di gioco, ha finora ottenuto i suoi migliori risultati.

17:37 Un match già in corso sul Louis Armstrong Stadium (dove più tardi giocherà Matteo Berrettini): Belinda Bencic inizia avanti per 3-1 su Iga Swiatek, con la svizzera che continua a mostrare un ottimo stato di forma, come lo è da inizio torneo.

17:34 Qualche piccola preoccupazione, anche se non sembra di enorme conto, per Zverev nel riscaldamento sull’Ashe che precede il confronto: si è fermato a metà per farsi massaggiare la schiena; in particolare il fisioterapista si è dedicato alla parte sinistra.

17:31 Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Sta per aprirsi la giornata sull’Arthur Ashe Stadium di New York.

Sinner-Purcell – Sinner-Svajda – Sinner-Monfils – I precedenti

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale degli US Open che vede di fronte Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Si apre il programma sull’Arthur Ashe Stadium.

Terzo confronto tra i due giocatori, dopo la vittoria dell’altoatesino arrivata al Roland Garros 2020 in quattro set e, poche settimane dopo, la rivincita del giocatore di Amburgo arrivata a Colonia. Stavolta in palio c’è l’approdo ai quarti di finale a New York che, per entrambi, vorrebbe dire molto.

Per Sinner una vittoria andrebbe a significare la seconda volta in un quarto Slam, mentre per quanto riguarda Zverev sarebbe invece l’avvicinamento all’obiettivo difesa dei punti della finale raggiunta un anno fa. I due vengono da partite complicate: l’uno ha dovuto sfidare il francese Gael Monfils e tutto il Louis Armstrong Stadium, l’altro si è trovato di fronte l’americano Jack Sock che si è sì ritirato, ma che gli ha anche portato via il primo set del torneo.

Quello tra Sinner e Zverev è con ogni probabilità l’ottavo di finale più atteso tra tutti quelli giocati nella notte e che si giocheranno quest’oggi. Chi vince sfiderà uno tra il gigante americano Reilly Opelka e il sudafricano Lloyd Harris. All’orizzonte c’è lo spettro di Novak Djokovic, che giocherà contro l’americano Jenson Brooksby nella notte e, successivamente, è proiettato verso un quarto di finale contro Matteo Berrettini o il tedesco Oscar Otte.

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev comincerà alle ore 18:00, diretta tv su Eurosport. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

