LIVE Polonia-Serbia, Finale 3°-4° posto Europei volley in DIRETTA: sfida tra deluse per il bronzo

3-2 Primo tempo di Kochanowski

2-2 Primo tempo Lisinac

2-1 Errore al servizio Serbia

1-1 La pipe di Ivovic

1-0 Mano out di Kurek da zona 2

17.28: La Serbia potrebbe schierare Jovovic in regia, Atanasijevic opposto, i centrali Podrascanin e Lisinac e le bande Kovacevic e Ivovic e il libero Majstorovic.

17.26: La Polonia dovrebbe schierare lo stesso starting seven di ieri: Drzyzga in palleggio, Kurek opposto, i centralo Kochanowski e Bieniek, le bande Kubiak e Leon e il libero Zatorski.

17.24: Squadre schierate in campo per gli inni nazionali

17.20: La Serbia, seppur delusa dall’andamento della semifinale con l’Italia, può comunque ripartire in vista della sfida odierna dalla notizia positiva di un Atanasijevic che ha lanciato più di un segnale di ripresa dopo un Europeo fatto di pochi alti e molti bassi: è possibile che Kovac possa puntare sull’opposto ex Perugia per cercare di mettere in difficoltà i padroni di casa. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico serbo

17.16: La Polonia è chiamata al riscatto che le permetta quantomeno di salire sul terzo gradino del podio dopo la prova al di sotto delle aspettative di ieri e al termine di un Europeo in cui non ha mai convinto fino in fondo.

17.13: Si affrontano le due favorite della vigilia nelle semifinali di ieri: da una parte la Polonia campione del mondo e padrona di casa che ha fallito l’ennesimo obiettivo stagionale, dopo il secondo posto nella VNL e il quinto ai Giochi Olimpici, e dall’altra i campioni uscenti della Serbia, reduci dalla sconfitta bruciante contro gli azzurri.

17.10: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Polonia-Serbia, finale per il terzo e quarto posto degli Europei 2021 di volley maschile

Foto Fivb