Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 9, ed in Giappone oggi si disputeranno nuove finali, con altri 48 titoli in palio tra nuoto (15), ciclismo su strada (5), tiro a segno (1), atletica (18), tennis in carrozzina (1), tiro con l’arco (1), tennistavolo (5) e taekwondo (2).

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 2 settembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 02.00 ora italiana con il nuoto.

WHEELCHAIR TENNIS – Nella competizione femminile l’olandese Groot batte l’inglese Whiley 6-4, 6-2.

CICLISMO – Purtroppo si spegne sul più bello il sogno di medaglia per Fabio Anobile: l’azzurro perde la volata con il francese Alexandre Leaute e conclude la gara in quarta piazza.

BOCCIA – Sono iniziate anche le gare a squadre del torneo di boccia, oggi e domani sarà la volta dei gironi, sabato si assegneranno le medaglie.

SITTING VOLLEY – Vittoria secca della Cina che, grazie al 3-0 sul Giappone, finisce questa Paralimpiade in settima posizione.

TENNIS – Reid recupera un break su Kunieda e si porta sul 2-4, adesso l’inglese servirà per accorciare ulteriormente.

TENNIS – Kunieda si riprende nuovamente il break e servirà sul 5-2 per l’accesso in finale!

GOALBALL – Sta per prendere il via la semifinale del torneo femminile tra Turchia e Giappone.

TENNIS – Il giapponese Kunieda supera 6-3, 6-2 il britannoco Reid e si prende la finale. Tra poco conscerà il suo avversario, uno tra l’olandese Egberink ed il britannico Hewett.

TAEKWONDO – Il mongolo Ganbat supera lo spagnolo Vidal.

GOALBALL – Parte fortissimo il Giappone, che è già sul 2-0 nella semifinale contro la Turchia.

GOALBALL – Accorciano i turchi, ora sotto 2-1.

TAEKWONDO – Nei ripescaggi dei 44 kg femminili vince la thailandese Puangtikcha, che supera la serba Jovanovic.

GOALBALL – Pareggia la Turchia! 2-2 e tutto da rifare per il Giappone.

TAEKWONDO – Nell’ultimo incontro del programma mattutino il turco Bozteke ottiene la vittoria ai quarti di finale su Hakizimana, in gara sotto bandiera paralimpica.

BASKET IN CARROZZINA – Sono in campo Spagna e Gran Bretagna per la finale 7/8 posto.

GOALBALL – Torna avanti il Giappone, sul 3-2 a cinque minuti dalla fine del primo tempo.

CICLISMO – Alle 8.30 ricordiamo l’appuntamento con la gara a squadre H1-5, dove l’Italia può coltivare legittime ambizioni di medaglia.

GOALBALL – Uno-due fulmineo della Turchia, che a meno di 60 secondi dall’intervallo di porta avanti 4-3!

TIRO A SEGNO – Il prossimo titolo si assegnerà al poligono, dove avverrà la finale dei 25 metri H1 pistola, senza italiani in gara.

BOCCE – Arrivano i primi risultati, con la Gran Bretagna che ha sconfitto il Brasile 6-4.

BASKET IN CARROZZINA – Gran Bretagna avanti 22-8 sulla Cina dopo il primo quarto nella finale per il settimo posto.

TENNIS – Nella semifinale maschile arriva il primo break proprio in apertura, con l’olandese Egberik che strappa il servizio al britannico Hewett.

BOCCE – Rotondo 10-1 della Slovacchia sul Portogallo.

TENNIS – Hewett si riprende il turno in battuta, 1-1.

CICLISMO – Inizia la gara a squadre, forza azzurri!

TIRO A SEGNO – Al via anche la finale della pistola 25 metri.

TENNIS – Allunga il britannico Hewett, ora sul 3-1!

GOALBALL – Turchia ancora in controllo della sfida, 6-4 a sei minuti dal termine.

CICLISMO – Al primo rilevamento cronometrico l’Italia è sesta, Belgio al comando.

BOCCE – Vittoria preziosa per la Thailandia, 9-2 sulla Gran Bretagna.

TENNIS – Egberink annulla una palla break e accorcia sul 3-2.

CICLISMO – Grande frazione di Luca Mazzone, che riporta l’Italia vicinissima al primo posto, ora occupato dall’Austria, mentre dietro gli azzurri ci sono Germania e Spagna.

TIRO A SEGNO – Inizia la fase ad eliminazione, al comando il cinese Huang.

BASKET – Nella finale 7/8 posto la Gran Bretagna conduce 33-21 sulla Spagna a metà partita.

GOALBALL – Rete che appare decisiva per la Turchia, che vola sul 7-5 sul Giappone.

CICLISMO – SORPASSOOOOOO! Italia davanti a tutti dopo il primo round! 20 secondi di vantaggio sugli Stati Uniti, poi Germania e Spagna.

TENNIS – Impatta l’olandese Egbenik, 3-3 contro Hewitt nella semifinale.

GOALBALL – La Turchia è in finale! Giappone sconfitto 8-5!

TIRO A SEGNO – Restano in tre: il cinese Huang, l’ucraino Denysiuk e il polacco Sowinski. Vedremo il che ordine sarà il podio.

CICLISMO – Aumenta il distacco! L’Italia vola davanti a tutti con un vantaggio di 37 secondi sulla Germania! Ora è il turno di Mazzone, che può allungare ulteriormente!

TIRO A SEGNO – Il cinese Huang si aggiudica la medaglia d’oro nella pistola 25 metri! Argento al polacco Sowinski, bronzo all’ucraino Denysiuk.

SITTING VOLLEY – All’Egitto il primo set contro la Germania nel torneo maschile.

CICLISMO – MAZZONEEEEEE! Italia davanti a tutti e cresce il distacco sulla Germania, terzi gli Stati Uniti.

TENNIS – Egberink è ancora davanti, 5-4 e ora serve per il set.

CICLISMO – COLOMBARI FA IL VUOTO! La seconda frazione va in archivio con gli azzurri davanti a tutti! Gli Stati Uniti superano la Germania, lontana un minuto.

TENNIS – L’olandese Egberink si aggiudica il primo set per 6-4!

CICLISMO – Paolo Cecchetto conserva il margine su Stati Uniti e Francia, tornata sotto dopo una grande frazione. Ora Mazzone e poi il gran finale con Colombari!

CICLISMO – MAZZONE SPAVENTOSO! L’Italia viaggia verso la medaglia d’oro, 46” di vantaggio sugli Stati Uniti, secondi. Ora manca solo Colombari, ultimo frazionista per portare a casa il titolo!

BASKET IN CARROZZINA – Continua a dominare la Gran Bretagna, avanti 53-29 sulla Spagna nella finalina per il settimo posto.

CICLISMO – OROOOOOOOOOOOO! Colombari chiude la prova in 52.32, l’Italia vince il titolo, seconda la Francia, terzi gli Stati Uniti. Una gara paurosa degli azzurri, in testa dall’inizio alla fine, Alex questa è per te!

SITTING VOLLEY – Pareggia la Germania, ora sull’1-1 contro l’Egitto, conquistando ai vantaggi il secondo set.

TENNIS – 2-2 nel secondo set tra Egberink e Hewett.

CALCIO A 5 – Inizia la semifinale tra Cina e Argentina.

TENNIS – 3-3 tra l’olandese Egberink ed il britannico Hewett nel secondo set, oranje avanti nel punteggio.

NUOTO – Alle 10 inizieranno le finali di oggi, una giornata ricca e dove l’Italia ha ancora qualche freccia nella faretra.

BASKET IN CARROZZINA – Alla Gran Bretagna il settimo posto, 62-43 alla Spagna.

TENNIS – Break di Egberink, sul 5-4 e questa volta serve per il match!

SITTING VOLLEY – Egitto di nuovo avanti, aggiudicandosi il terzo set 25-18 sulla Germania.

NUOTO – Dicevamo di Antonio Fantin, subito in acqua nei 400 stile libero S6. Questa la startlist:

1 PEREZ ESCALONA Lorenzo CUB S6 A 12 5:26.57

2 GRANICHKA Andrei RPC S6 A 12 5:15.38

3 FANTIN Antonio ITA S6 A 12 5:12.08

4 GLOCK Talisson Henrique BRA S6 A 1,3,4,8 5:06.28

5 LENSKII Viacheslav RPC S6 A 12 5:11.07

6 GUTIERREZ BERMUDEZ Juan Jose MEX S6 0 5:14.10

7 GUTIERREZ BERMUDEZ Raul MEX S6 12+ 5:26.10

8 VIDEIRA Daniel POR S6 3,5,12+ 5:26.88

NUOTO – Fantin partirà in terza corsia, con il terzo tempo delle qualificazioni.

TENNIS – Hewitt pareggia e salva il match.

TENNIS – Altro break di Egberink, 6-5 e nuova possibilità per chiudere la contesa.

TEAKWONDO – Riprendono i ripescaggi, alle 11.15 la semifinale di Bossolo.

NUOTO – PARTITI! FORZA ANTONIO!!!

NUOTO – Partito a tutta il brasiliano Glock, che è primo dopo 100 metri. Fantin secondo a 78 centesimi.

TENNIS – Hewett annulla anche questa! 6-6.

NUOTO – Fantin è lì! Sferra l’attacco a 20 metri da metà gara passando in testa, ma Glock ha resistito! L’azzurro c’è!

NUOTO – Una guerra di nervi! Glock prova a scappare e Fantin gli rimane incollato ai pantaloncini! +77 centesimi a 100 metri dal traguardo, forza Antonio!!!

CALCIO A 5 – Argentina in vantaggio nella semifinale contro la Cina, a segno Espinillo!

NUOTO – E resiste Glock prendendosi l’oro, ma per ANTONIO FANTIN C’È SUBITO UNO STREPITOSO ARGENTO!!!!

NUOTO – L’azzurro è rimasto incollato a Talisson Henrique Glock per tutta la gara, ma il brasiliano ha fatto la differenza negli ultimi 100 metri in una corsa a due chiudendo in 4.54.42 contro i 4.55.70 di Fantin. Terzo posto per il russo Viacheslav Lenskii.

TENNIS – Al tie-break la spunta l’olandese Egbenik, che vola nella finale per la medaglia d’oro!

TENNISTAVOLO – In corso la finale per la medaglia d’oro del torneo maschile a squadre classe 8. La Cina è in vantaggio 2-0 sull’Ucraina.

NUOTO – Vittoria di Yuyan Jiang con il nuovo record del mondo in 5.04.57, con Yelyzaveta Mereshko (Ucraina) seconda in 5.12.61 e la svizzera Nora Meister in 5.19.67 medaglia di bronzo.

NUOTO – Ma ora l’Italia torna di nuovo protagonista: è il momento di Simone Barlaam e Federico Morlacchi nella finale dei 100 farfalla S9!

CALCIO A 5 – In avvio di ripresa ecco il raddoppio dell’Argentina, arrivato ancora con Espinillo. 2-0 alla Cina.

TENNISTAVOLO – La prima sfida va alla Cina, netto 3-0 all’Ucraina.

NUOTO – PARTITI! AVANTI RAGAZZI!!!

SITTING VOLLEY – Si andrà al quinto set tra Egitto e Germania, dopo il successo dei teutonici nel quarto set.

NUOTO – William Martin era il favorito di giornata e si conferma tale con l’oro ed il record del mondo. MA ARRIVA UN ALTRO GRANDE ARGENTO CON SIMONE BARLAAM NEI 100 FARFALLA S9!!!!

TIRO CON L’ARCO – Tra pochissimo inizieranno i quarti di finale del torneo femminile, subito in gara Vincenza Petrilli, opposta alla britannica Chaisty.

NUOTO – Gara senza storia con l’australiano Martin che è stato in testa sin dall’ingresso in acqua ed ha abbassato il suo stesso record del mondo di quasi un secondo, chiudendo a 57.19. Argento per Simone Barlaam, che è riuscito ad impensierire l’oceanico in 59.43, terzo il russo Alexander Skaliukh in 1.00.54, che ha resistito al ritorno del nostro Federico Morlacchi che si deve accontentare della medaglia di legno per 21 centesimi.

TIRO CON L’ARCO – Inizia male Petrilli, 7, ma la britannica fa peggio: 6.

ARCO – Chaisty fa 8, male invece Petrilli, siamo 14-13.

ARCO – 9 sia per Petrilli che per la britannica, ma si attende la decisione dei giudici per una correzione al 6 dell’azzurra, che può diventare 7.

ARCO – Diventa 7! Si salva l’azzurra, 1-1.

NUOTO – Ora è il turno dei 100 farfalla donne S9, senza azzurre in acqua. La startlist:

1 SCHMIT Summer USA S9 1,3,5 1:13.46

2 GASCON Sarai ESP S9 1,3,5 1:10.63

3 PASCOE Sophie NZL S9 8,12+ 1:09.58

4 KONKOLY Zsofia HUN S9 1,3,5 1:07.05

5 SMITH Elizabeth USA S9 1,3,5 1:08.03

6 SHAW Toni GBR S9 3,5 1:10.41

7 GORDIYCHUK Yuliya ISR S9 8 1:13.08

8 SUPIOT Claire FRA S9 A 12+ 1:18.94

ARCO – 9 di Petrilli, 10 per Chaisty!

ARCO – Altro 9 per Petrilli, solo 6 per Chaisty. Azzurra avanti 18-16.

ARCO – 8 Petrilli, 10 di Chaisty che impatta sul 26-26! Ancora parità, 2-2.

ARCO – Petrilli inizia il terzo set con un 9, solo 5 per la britannica!

NUOTO – Vince Zsofia Konkoly, l’ungherese è al primo oro dopo due argenti conquistati! Tempo di 1.06.55, record paralimpico, avanti alla statunitense Elizabeth Smith (1.08.22) e la spagnola Sarai Gascon (1.08.43). Solo quinta Sophie Pascoe (1.09.31).

ARCO – 8 Petrilli, Chaisty risponde con 9.

ARCO – Petrilli non va oltre il 6, ma Chaisty segna 8 e quindi l’azzurra vola sul 4-2!

GOALBALL – Inizia la seconda semifinale del torneo maschile tra Lituania e Brasile.

NUOTO – Quinta gara, altri due italiani: Stefano Raimndi e Riccardo Menciotti sono in lizza per una medaglia nei 100 metri dorso S10!

ARCO – Livello molto alto, 10 e 9 per Chaisty, due 9 per Petrilli.

NUOTO – Il favorito di giornata è sicuramente il detentore del record del mondo Maksym Krypak. Questa la startlist:

1 POPOV Stanislav UKR S10 9 1:03.92

2 MARAIS Florent FRA S10 12+ 1:01.92

3 HENSEN Querijn NED S10 3,5,12+ 1:01.87

4 KRYPAK Maksym UKR S10 12+ 1:00.07

5 RAIMONDI Stefano ITA S10 12+ 1:01.58

6 TAKKEN Bas NED S10 12+ 1:01.89

7 MENCIOTTI Riccardo ITA S10 3,5 1:03.05

8 PEARSE Col AUS S10 9 1:04.03

ARCO – La britannica sbaglia e fa 7, il 9 di Petrilli vale la semifinale!

NUOTO – PARTITI! FORZA STEFANO E RICCARDO!!!

SITTING VOLLEY – La spunta l’Egitto! 15-8 sulla Germania nel golden set!

TENNISTAVOLO – Nella finale a squadre l’Ucraina è avanti di un game nel secondo incontro di giornata.

NUOTO – Vittoria per Maksym Krypak, ma arriva IL TERZO ARGENTO DI GIORNATA CON STEFANO RAIMONDI! RICCARDO MENCIOTTI SFIORA IL PODIO!!!

NUOTO – Record del mondo per l’ucraino Krypak, che lima il suo tempo di cinque centesimi e abbassa il limite a 57.19. Stefano Raimondi è l’unico che riesce a chiudere sotto il minuto oltre a lui (59.36), Menciotti è terzo per 90 metri e viene superato nelle ultime bracciate dal francese Florent Marais. Il suo 1.01.46 è un tempo comunque importante.

NUOTO – Ora i 100 dorso S10 femminili, senza italiane in gara. La startlist:

1 ZHANG Meng CHN S10 1,3,5 1:13.59

2 RIVARD Aurelie CAN S10 3,5 1:11.11

3 ROULET Anaelle FRA S10 12+ 1:10.70

4 PAP Bianka HUN S10 12+ 1:09.71

5 GREENWOOD Jasmine AUS S10 A 3,5,12+ 1:10.23

6 KRUGER Lisa NED S10 1,3,5 1:10.81

7 GONTAR Anastasiia RPC S10 3,5,12 1:12.30

8 PIERRE Emeline FRA S10 5 1:13.98

CALCIO A 5 – Argentina ancora sul 2-0 contro la Cina nella semifinale maschile a dieci minuti dalla fine.

ARCO – La cinese Wu vince il primo set contro la giapponese Shigesada.

GOALBALL – Sblocca il punteggio la Lituania, avanti 1-0 sul Brasile.

ARCO – Alla cinese Wu anche il secondo set, 4-0 sulla giapponese.

ARCO – 25-25 nel terzo, la cinese Wu avanti 5-1!

GOALBALL – Pareggia il Brasile, 1-1 contro la Lituania.

ARCO – La cinese Wu fa suo anche il quarto set e chiude sul 7-1.

GOALBALL- Completa la rimonta il Brasile, che conduce ora 2-1 sulla Lituania.