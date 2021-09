CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match 10 della ISL 2021 – La cronaca della prima giornata del match 9 – La cronaca della seconda giornata del match 9 – Programma, orari, tv streaming del match 10 – La cronaca della prima giornata del match 10

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del match 10 della International Swimming League 2021 in programma alla Piscina Scandone di Napoli. Decimo e ultimo incontro nella Champions League del nuoto che vede confrontarsi i Tokyo Frog Kings, gli Iron, gli Aqua Centurions e ii New York Breakers.

Dopo il buon avvio di ieri, gli Aqua Centurions hanno la possibilità di centrare l’accesso diretto alla semifinale di Eindhoven, vincendo o tenendosi alle spalle i rivali diretti per il sesto posto finale, gli Iron. Per conquistare un posto in semifinale, infatti, la squadra guidata da Matteo Giunta dovrà arrivare sesta in classifica, lasciando così alle altre formazioni l’incombenza di giocarsi gli ultimi due posti in semifinale nello spareggio tra le ultime quattro della graduatoria in programma il 29 e 30 settembre sempre a Napoli.

Tanti i campioni azzurri in vasca oggi, da Federica Pellegrini a Martina Carraro, da Nicolò Martinenghi a Thomas Ceccon, da Elena Di Liddo ad Arianna Castiglioni che dovranno dare il massimo anche oggi per evitare brutte sorprese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE seconda giornata del match 10 della International Swimming League 2021 in programma alla Piscina Scandone di Napoli: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18.00. Buon divertimento!

Foto Lapresse