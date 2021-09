LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: day-2, Ducati al comando con Bagnaia, quarto posto per Vinales

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.50 Si migliora Alex Marquez (Honda), 14° posto per lo spagnolo che sta cercando di salire nella classifica dei tempi

11.47 La classifica aggiornata:

1 63 F. BAGNAIA 1:31.664 2 44 P. ESPARGARO +0.262 3 20 F. QUARTARARO +0.295 4 12 M. VIÑALES +0.345 5 36 J. MIR +0.404 6 88 M. OLIVEIRA +0.472 7 33 B. BINDER +0.511 8 41 A. ESPARGARO +0.556 9 93 M. MARQUEZ +0.582 10 30 T. NAKAGAMI +0.604

11.45 Rientra Remy Gardner, leader del Mondiale Moto2. KTM testa i giovani piloti che stanno dando spettacolo nel serie intermedia.

11.42 Finalmente entra in pista Valentino Rossi, attendiamo i parziali del pluricampione italiano.

11.40 La classifica aggiornata:

11.38 Michele Pirro in pista con la Ducati. Il collaudatore della casa di Borgo Panigale ha gareggiato settimana scorsa come wild-card nel round di casa.

11.35 Mir è l’unico pilota in pista in questo momento. Gli altri protagonisti sono rientrati in pit lane.

11.32 Honda in azione in vista del 2022:

Testing, testing… 1… 2… 3… 🐺”I am really happy with how today went overall” @polespargaro 🐜 “Today we tried a bike with some new components” @marcmarquez93

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) September 22, 2021

11.28 La classifica aggiornata:

1 63 F. BAGNAIA 1:31.872 2 44 P. ESPARGARO +0.054 3 20 F. QUARTARARO +0.087 4 12 M. VIÑALES +0.137 5 36 J. MIR +0.196 6 88 M. OLIVEIRA +0.264 7 33 B. BINDER +0.303 8 41 A. ESPARGARO +0.348 9 93 M. MARQUEZ +0.374 10 30 T. NAKAGAMI +0.396

11.25 Francesco Bagnaia! Giro veloce per l’alfiere di Ducati in 1.31.8. Sono 54 i millesimi di vantaggio per il piemontese sulla Honda.

11.23 Franco Morbidelli torna in pista con il miglior tempo nel primo settore del tracciato. Il portacolori di Yamaha perde terreno nella seconda parte della pista.

11.20 Vinales! Terzo tempo per l’Aprilia dello spagnolo che insegue Yamaha e Honda. La casa italiana è al lavoro per replicare il podio di A. Espargarò in quel di Silverstone.

11.18 Si migliora Joan Mir, secondo posto per l’iberico di Suzuki.

11.16 Presente Valentino Rossi, pilota che non partecipa allo sviluppo della moto per il prossimo anno. Il pluricampione della Yamaha, lo ricordiamo, si ritirerà al termine della stagione in corso.

11.13 La classifica aggiornata:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.926 2 20 F. QUARTARARO +0.033 3 63 F. BAGNAIA +0.137 4 88 M. OLIVEIRA +0.210 5 12 M. VIÑALES +0.257 6 41 A. ESPARGARO +0.294 7 30 T. NAKAGAMI +0.342 8 43 J. MILLER +0.397 9 42 A. RINS +0.445 10 33 B. BINDER +0.540

11.10 Molti piloti tornano ai box. Mancano ancora quasi due ore al termine della prima sessione.

11.08 Nel frattempo segnaliamo in pista anche la presenza di Franco Morbidelli che è tornato in azione settimana scorsa dopo una lunga sosta dovuta ad un problema ad una gamba. Il nostro connazionale lavora in vista di Austin.

11.06 Problemi per Enea Bastianini alla curva 16, non ci sono conseguenze per lui.

11.02 Honda al comando. Pol Espargarò è l’unico ad aver abbattuto insieme a Quartararo il muro del minuto e 32. Terzo tempo per Francesco Bagnaia che si è migliorato nell’ultimo passaggio sul traguardo.

10.58 Lavoro diverso per le Ducati che non stanno cercando il tempo. Settimo tempo per Jack Miller 397 millesimi.

10.56 La classifica aggiornata:

1 20 F. QUARTARARO 1:31.959 2 88 M. OLIVEIRA +0.177 3 41 A. ESPARGARO +0.261 4 44 P. ESPARGARO +0.292 5 30 T. NAKAGAMI +0.309 6 12 M. VIÑALES +0.345 7 33 B. BINDER +0.507 8 42 A. RINS +0.526 9 43 J. MILLER +0.610 10 93 M. MARQUEZ +0.635

10.53 Pol Espargarò! Nuovo giro veloce di giornata per l’iberico di Honda in 1.31.9! L’iberico stacca di 33 millesimi Quartararo.

10.50. Pedrosa è fermo nella seconda parte della pista. Non ci sono altre notizie in merito allo spagnolo.

10.47 La classifica aggiornata:

10.44 Ottavo crono per Alex Rins, mentre inizia la giornata anche per Jack Miller (Ducati). Tutte le squadre si concentrano in vista del 2022 e per le ultime competizioni del 2021.

10.41 Manca all’appello Johann Zarco (Ducati/Pramac), operato questa settimana per sindrome compartimentale.

10.39. Occhi puntati ora anche su Marini e Bastianini. I due giovani volti di Ducati escono dalla pit lane di Misano, completamente rinnovata lo scorso anno.

10.36 Dani Pedrosa prende la via della pista insieme a Raul Fernandez ed a Remy Gardner. I due protagonisti della Moto2 prendono le misure con la classe regina del Motomondiale.

10.33 Takaaki Nakagami (Honda) inizia il proprio test con il quarto tempo. Aleix Espargarò (Aprilia) è terzo alle spalle di Miguel Oliveira e Fabio Quartararo.

10.30 Entrano in pista le Ducati! Francesco Bagnaia e Jorge Martin prendono la via della pista.

10.27 Tredici piloti hanno registrato almeno un giro veloce. Il migliore è sempre Quartararo in 1.32.100! Il leader del Mondiale è appena rientrato in pista.

10.24 Ancora assente in pista la Ducati, mentre l’Honda accende i motori con Marc Marquez e Pol Espargarò.

10.22 La classifica aggiornata:

1 20 F. QUARTARARO 1:32.100 2 88 M. OLIVEIRA +0.036 3 12 M. VIÑALES +0.204 4 42 A. RINS +0.385 5 30 T. NAKAGAMI +0.517 6 73 A. MARQUEZ +0.702 7 33 B. BINDER +0.852 8 41 A. ESPARGARO +1.181 9 32 L. SAVADORI +2.267 10 50 S. GUINTOLI +2.422

10.19 Oliveira si migliora e firma il secondo tempo assoluto con 36 millesimi di scarto da Quartararo.

10.16 Suzuki al lavoro in vista del 2022:

10.13 Anche Oliveira scende in pista con la seconda KTM. La casa austriaca cerca di rifarsi dopo una parte centrale dopo un’ottima parte centrale di stagione.

10.10 Fabio Quartararo al comando! 1.32.100 è il nuovo best lap di questa seconda giornata in pista.

10.07 Fernandez è pronto a scendere in pista:

10.04 Dovizioso, Rins e Quartararo scendono in pista. Vinales è al comando delle operazioni davanti a Binder e Savadori.

10.01 Lo spagnolo Raul Fernandez debutta con KTM nel Mondiale insieme all’australiano Remy Gardner. Test importanti in vista del 2022

9.58 Inizia la giornata di KTM con il sudafricano Brad Binder. Attendiamo i primi riscontri della casa austriaca.

9.56 Scende in pista anche Lorenzo Savadori, protagonista anche ieri di molti giri.

9.53 Continua a girare Vinales, nono passaggio per l’iberico che, lo ricordiamo, è stato licenziato da Yamaha durante la stagione 2021.

9.50 Subito competitivo Vinales in 1.32.3! Il crono dello spagnolo è un segno importante, potremmo scendere sotto la pole-position fatta registrare sabato da Francesco Bagnaia (Ducati).

9.47 Maverick Vinales è già in pista con la sua Aprilia. Accende i motori anche la Suzuki con Sylvain Guintoli.

9.45 Green Flag! Inizia la giornata di azione. Ricordiamo che vi sarà una pausa tra le 13.00 e le 14.00.

9.43 Secondo ed ultimo girono di test al Misano World Circuit Marco Simoncelli, tracciato che riaccoglierà il Motomondiale ad ottobre dopo la trasferta americana del COTA (Texas/Austin).

9.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata di test di Misano per quanto riguarda la MotoGP. Tra pochi minuti si parte!

Il programma della giornata – La cronaca del Day1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima giornata di test riservati alla MotoGP di Misano. Dopo il Day-1 di ieri, piloti e team della classe regina saranno nuovamente in pista per le ultime sette ore di lavoro. Un lavoro che come si è visto ieri è quasi totalmente incentrato verso il 2022.

Per quanto visto ieri, i team sono già proiettati verso il prossimo campionato. La Honda, per esempio, ha provato le 2022-spec RC213V, la Ducati ha fatto diverse comparazioni sui telai dell’anno venturo, mentre l’Aprilia ha lavorato sulle ali anteriori (più snelle rispetto a quelle di questa annata), infine in casa Yamaha, Fabio Quartararo ha girato con la M1 in versione 2022.

Francesco Bagnaia (Ducati) ha fatto segnare un ottimo 1:31.524, distanziando di 107 millesimi Pol Espargarò (Honda). Terzo tempo a 389 millesimi per Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 1:31.913, quarto Joan Mir (Suzuki) in 1:31.927 a 403 millesimi, mentre è quinto Aleix Espargarò (Aprilia). Brillante sesto crono per Luca Marini (Ducati Avintia VR46) a 474 millesimi, quindi settimo Jack Miller (Ducati) a 520 millesimi, ottavo Fabio Quartararo (Yamaha) a 539 millesimi dalla vetta, mentre ha concluso all’undicesimo posto Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che, rispetto a quanto previsto, girerà anche oggi.

La seconda giornata dei test MotoGP di Misano scatterà alle ore 10.00 per concludersi alle ore 18.00. Nel mezzo vedremo una pausa tra le ore 13.00 e le 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante del lavoro sul tracciato romagnolo.

Credit: MotoGP.com Press