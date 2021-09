LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: Bagnaia, Dovizioso e Morbidelli lavorano in ottica 2022

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma Test Misano MotoGP 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test collettivi ufficiali della MotoGP a Misano, in vista degli ultimi quattro round del Motomondiale 2021 e soprattutto in ottica 2022. Dopo il GP di San Marino andato in scena nello scorso weekend, piloti e team della classe regina restano dunque in Romagna per sfruttare al meglio le 16 ore complessive a disposizione di prove tra oggi e domani.

In attesa di tornare al Misano World Circuit Marco Simoncelli tra un mese per il GP dell’Emilia Romagna, terzultimo appuntamento della stagione 2021, quest’oggi molte squadre cominciano di fatto il percorso di avvicinamento verso il Mondiale 2022 in termini di sviluppo.

Si tratta di una due-giorni di test fondamentale in particolare per alcuni centauri come Andrea Dovizioso (tornato a gareggiare con Yamaha Petronas dopo 10 mesi di stop), Franco Morbidelli (appena rientrato dall’infortunio con la nuova Yamaha ufficiale) e Maverick Viñales (trasferitosi in Aprilia da meno di un mese) verso la prossima stagione agonistica.

Si comincia alle ore 10 con l’inizio della prima giornata di test per la MotoGP a Misano, che si concluderà nel tardo pomeriggio alle 18. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

