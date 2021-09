LIVE Motocross, GP Turchia MXGP in DIRETTA: Gajser vince gara-2, Cairoli quinto con molta sfortuna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI GARA-2

16.04 CLASSIFICA MONDIALE

1 243 Gajser, Tim SLO HON 310 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 – – 15-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2 61 Prado, Jorge ESP KTM 297 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 – – 22-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3 3 Febvre, Romain FRA KAW 293 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 – – 18-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 222 Cairoli, A. ITA KTM 284 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 – – 16-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5 84 Herlings, J. NED KTM 274 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 – – 25-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 234 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 – – 14-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7 41 Jonass, Pauls LAT GAS 200 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 – – 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8 259 Coldenhoff, G. NED YAM 197 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 – – 13-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9 77 Lupino, A. ITA KTM 157 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 – – 8-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 919 Watson, Ben GBR YAM 133 1-0 10-11 12-10 12-15 10-9 9-12 8-11 – – 1-2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 10 Vlaanderen, C. NED YAM 121 9-6 4-10 7-0 11-14 12-0 11-11 0-10 – – 3-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12 19 Olsen, T. DEN HUS 118 13-14 7-9 0-2 8-9 0-10 13-3 0-13 – – 11-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13 189 Bogers, Brian NED GAS 109 – – 8-4 0-3 9-16 3-0 10-10 11-16 – – 10-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14 89 Van Horebeek, J. BEL BET 109 10-10 6-13 10-11 4-0 14-12 5-0 3-0 – – 6-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15 29 Jacobi, Henry GER HON 85 0-0 0-7 4-16 1-5 11-5 0-0 10-7 – – 12-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16 32 Van doninck, B. BEL YAM 78 14-4 0-3 11-0 0-12 0-0 3-5 6-2 – – 7-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17 22 Strijbos, K. BEL YAM 71 5-9 9-5 2-8 6-3 0-0 0-0 7-5 – – 0-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18 24 Simpson, Shaun GBR KTM 62 4-5 5-0 6-7 5-4 4-14 8-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19 128 Monticelli, I. ITA KAW 54 0-0 0-0 9-1 3-10 7-16 0-0 5-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

20 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 53 6-12 11-2 0-5 – – – – – – – – – – 9-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

21 7 Jasikonis, A. LTU HUS 52 – – 0-0 0-0 10-13 8-0 2-15 – – – – 0-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22 161 Östlund, Alvin SWE YAM 47 7-7 2-0 8-6 0-6 5-0 0-0 1-0 – – 5-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

23 303 Forato, A. ITA GAS 39 – – 0-0 0-0 0-0 0-7 7-7 2-9 – – 4-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

24 911 Tixier, Jordi FRA KTM 33 8-11 0-0 – – – – 1-0 4-0 9-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

25 811 Sterry, Adam GBR KTM 33 0-8 3-6 5-0 0-1 2-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

26 183 Locurcio, L. VEN KTM 22 2-0 0-1 0-0 2-0 9-4 0-0 0-4 – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

27 226 Koch, Tom GER KTM 21 – – 0-0 – – – – 6-1 0-2 4-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

28 105 Genot, Cyril BEL KTM 15 – – – – – – – – – – 6-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

29 18 Brylyakov, V. MFR HON 10 0-2 – – 0-0 0-2 0-3 0-0 0-0 – – 2-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

30 777 Bobryshev, E. MFR HUS 6 – – – – – – – – – – 0-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

31 107 van Berkel, L. NED HON 5 – – – – – – 0-0 – – 1-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

32 520 Clochet, Jimmy FRA BET 4 – – 0-0 0-4 0-0 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

33 991 Watson, Nathan GBR HON 4 3-1 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

34 17 Butron, Jose ESP KTM 2 – – – – – – – – 0-2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

35 92 Guillod, V. SUI YAM 1 – – 1-0 – – – – 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

36 75 Roosiorg, H. EST KTM 1 – – – – – – – – – – 0-0 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

37 297 Gole, Anton SWE HUS 1 – – 0-0 1-0 0-0 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

38 998 Kellett, Todd GBR YAM 1 – – – – – – – – – – 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16.03 In testa alla classifica mondiale c’è dunque proprio Gajser con 310 punti, davanti a Prado (297) e Febvre (293). Quarto Cairoli con 284, mentre Herlings si avvicina a quota 274.

15.58 Persistono i problemi con la grafica, la classifica non è ancora completa.

15.53 In classifica generale comanda proprio Gajser, che incrementa a 310 punti, tra poco la classifica completa.

15.51 Questo l’ordine d’arrivo:

1 243 Gajser, Tim SLO HON 34:39.849

2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:44.503

3 61 Prado, Jorge ESP KTM 34:48.673

4 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:08.532

5 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:14.047

6 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 35:19.621

7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 35:21.154

8 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:22.566

9 22 Strijbos, Kevin BEL YAM 35:24.941

10 32 Van doninck, Brent BEL YAM 35:26.257

15.49 In gara anche un altro italiano, Alberto Forato, che ha chiuso diciottesimo.

15.47 Una grande gara per lo sloveno Gajser che ha inseguito a lungo Prado prima di superarlo e volare verso il successo. Peccato per Cairoli, che a causa di una caduta al penultimo giro ha perso due posizioni.

ARRIVO Vince Tim Gajser davabti ad un sontuoso ed eroico Herlings! Solo terzo Prado, quarto Febvre, quinto Cairoli che ha sperato a lungo nel podio. Sesta piazza per un ottimo Alessandro Lupino.

-1 HERLINGS! Scatenato l’olandese che riprende e supera anche Prado!

-1 Ultimo giro! Anche Fabvre supera Cairoli, quinto, mentre in sesta piazza continua ad esserci Lupino.

-2 Arriva però il sorpasso, con Toni che non è riuscito a prendere il ritmo venendo superato da Herlings. Non ci voleva.

-2 Cairoli! Problemi per l’italiano che annaspa nel fango ma conserva la terza piazza.

0′ Finisce il tempo, ultimi tre giri con Cairoli che si distanzia da Prado, il quale chiuderà secondo.

1′ Ultimo minuto! Gajser vola verso il successo qui in Turchia, Prado secondo, Cairoli terzo.

2′ Ultimi giri. 7 decimi di ritardo per Cairoli che vuole il secondo posto!

3′ Per Gajser ormai è fatta, 1.3 il ritardo di Cairoli ,che ha però 9 decimi su Herlings.

4′ Sempre sesto Lupino, che sta facendo una gran gara dietro Febvre.

5′ Meno di un secondo mezzo il ritardo di Cairoli nei confronti di Prado, lontanissimo da Gajser. Forza Toni!

6′ Gajser scatenato! Lo sloveno allunga ancora, Prado deve chiudere almeno secondo per rimanere davanti nella generale.

7′ Cairoli vede il podio ma non deve scomporsi! Davanti Gajser accelera e distanzia di 3 secondi Prado!

8′ Raggiunto Febvre! Il francese sbaglia e viene superato da Cairoli ed Herlings.

9′ Intanto Cairoli sfreccia nel primo settore e mette paura al francese. Serie di controsorpassi davanti, Gajser ancora in testa.

10′ La lotta tra Gajser e Prado sembra favorire Fabvre, che è a meno di otto decimi dallo sloveno.

11′ Davanti a è un testa a testa incredibile quello tra Gajser e Prado per la prima posizione, mentre Alessandro Lupino è sesto!

12′ Battaglia serrata tra i due battistrada, lontano Febvre, che vede avvicinarsi Cairoli.

13′ SORPASSOOOO! Gajser approfitta di un’indecisione di Prado e lo superai in testa alla gara!

14′ Un secondo e mezzo il distacco di Cairoli, che però ha Herlings molto lontano.

15′ Al nono giro Prado inizia i doppiaggi e proprio ora Gajser recupera moltissimo, dimezzando il gap.

16′ FEBVRE! Recupera nei confronti di Gajser ed è a 1.8 secondi!

17′ Ora Prado si è rimesso a spingere e ha 1.2 secondi su Gajser. Terzo Febvre, quarto Cairoli.

18′ Settimo invece Lupino che si sta ben comportando.

19′ PROBLEMI PER JONASS! Il lettone esce di scena e Cairoli guadagna una posizione, tornando quarto con Herlings quinto.

20′ Cinque giri sin qui, il ritardo di Gajser è inferiore ai sei decimi!

21′ Si stabilizzano le posizioni ma Gajser insedia Prado e si avvicina.

22′ Cairoli ora ha due secondi da recuperare al lettona Jonass, mentre Prado e Gajiser staccano Febvre.

23′ Recupera anche Lupino, ottavo!

24′ Gajser supera in curva Febrve, è secondo ad oltre un secondo da Prado.

25′ Recupera due posizioni Herlings che si mette alle calcagna di Cairoli.

26′ Recuperano ora gl iinseguitori, ma senza cambiare di posizione. Nono l’altro italiano, Alessandro Lupino.

27′ Otto decimi è il vantaggio di Prado di Febvre, poi Gajser, Jonass e Cairoli.

28′ Soltanto ottavo Herlings, imbottigliato nel traffico.

29′ Prado continua il suo forcing, dietro di lui ci sono Febre e Gajser! E’ lotta per la classifica, quinto Cairoli.

15.10 PARTITI! Davanti a tutti c’è proprio Prado, Cairoli quinto.

15.07 I piloti sono tutti allineati, pronti a dare il gas!

15.05 Manca pochisssimo, è tutto pronto per l’accensione dei semafori!

15.00 Dopo la cerimonia di premiazione la pista viene liberata e saranno proprio i migliori al mondo i prossimi a salire sulla moto.

14.55 Alle 15.10 al via gara-2 della MXGP dove Padro e Favre andranno alla caccia di Gajser per il primato in classifica, mentre Tony Cairoli proverà a migliorare il quinto posto.

14.50 Riprendiamo la diretta dopo la fine della MX2, dove il francese Maxime Renaux si è imposto davanti al connazionale Tom Vialle. Quarto Mattia Guadagnini.

12.57 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento poco prima delle 15.10 per la diretta di gara-2 per la MXGP.

12.55 Tim Gajser, nonostante il 6° posto di gara-1, resta in testa al Mondiale con 8 punti di vantaggio su Jorge Prado, 10 su Romain Febvre, 17 su Tony Cairoli e 33 su Jeffrey Herlings.

12.54 Gara difficile per gli altri italiani, con il 13° posto di Alessandro Lupino ed il 17° di Alberto Forato.

5 su 5 ad Afyonkarahisar per Jeffrey Herlings, che nel pomeriggio andrà a caccia della terza tripletta consecutiva nel GP di Turchia (dopo i trionfi del 2018 e 2019).

VINCE HERLINGS!! Prado resiste in seconda posizione davanti a Jonass e Febvre, 5° Cairoli. 6° il leader del Mondiale, Tim Gajser.

ULTIMO GIRO! Jonass e Febvre si avvicinano a Prado! Sarà un arrivo in volata per definire gli ultimi due posti sul podio!

2 giri alla fine: Herlings si invola verso il successo di manche, Prado può gestire 2″5 di margine su Jonass e 3″ su Febvre. Sempre 5° Cairoli.

Che rischio!! Febvre commette un errore ma riesce a non cadere, perdendo però la sua terza posizione in favore di Jonass!

-1′ Herlings può finalmente spingere a pista libera e va in fuga, mettendo in ghiaccio la vittoria di gara-1. Prado deve adesso resistere agli attacchi di Febvre e Jonass.

-2′ Herlings passa!!! Sorpasso stupendo su Prado e rimonta completata per l’olandese della KTM! Battaglia ancora apertissima per gli altri due gradini del podio…

-4′ Finale di manche meraviglioso in Turchia! I primi 4 sono racchiusi in 3″! Cairoli è saldamente al 5° posto, con 8″ di margine su Gajser.

-5′ Febvre sembra in affanno e deve guardarsi le spalle da uno scatenato Jonass, mentre Herlings ha ormai ripreso Prado e si appresta ad attaccarlo.

-7′ Herlings supera Febvre con grande autorità e si lancia all’inseguimento del leader Prado!! L’olandese della KTM è il grande favorito per la vittoria di gara-1…

-8′ Cairoli non ha il passo per andare a prendere i primi 4, a meno di crolli improvvisi o errori clamorosi, quindi può cominciare a gestire la sua quinta piazza nei confronti di Gajser.

-10′ Gajser riesce a completare il sorpasso su Coldenhoff e si riprende la sesta posizione, ma in questa gara-1 perderà punti pesanti rispetto a tutti i suoi avversari per il titolo.

-12′ Gajser prova a limitare i danni e attacca Coldenhoff, ma l’olandese della Yamaha reagisce e conserva per il momento la sesta piazza.

-13′ Prado continua a resistere in prima posizione davanti alla Kawasaki di Febvre e alla KTM di un Herlings in grande rimonta.

-15′ CAIROLI SCATENATO!!! Passato anche Coldenhoff per la quinta piazza, ma adesso c’è un buco di 6″ da colmare per raggiungere la GasGas di Jonass.

-16′ Che sorpasso Cairoli!!!!! Incrocio di traiettorie meraviglioso e manovra completata sul leader del campionato Tim Gajser! L’azzurro adesso va all’attacco anche su Coldenhoff per la quinta posizione!!

-18′ Coldenhoff commette un errore e consente a Jonass di guadagnare un’altra posizione, portandosi ai piedi del podio. Cairoli nel frattempo ha quasi ripreso Gajser ed è pronto ad affondare un attacco!!

-20′ Gajser in difficoltà!! Jonass ne approfitta e supera lo sloveno, portandosi in quinta posizione. Adesso Cairoli ha la possibilità di attaccare il leader del campionato!

-21′ Cairoli migliora giro dopo giro ed è ormai vicino ai tempi del gruppo di testa, ma ha già accumulato 12″ di ritardo dal leader Prado.

-23′ Febvre ha ormai ripreso Prado e sembra pronto a lanciare l’attacco per la leadership di gara-1, mentre Gajser è ormai in scia a Coldenhoff.

-25′ Herlings passa Coldenhoff con una bellissima manovra e si prende la terza posizione provvisoria alle spalle di Prado e Febvre. Sempre 7° Cairoli, che mette nel mirino il sesto posto di Jonass.

-26′ Cairoli scavalca Bogers e sale in settima piazza, con un distacco di 9″ dalla testa della gara. Prado è al comando davanti a Febvre, Coldenhoff, Herlings e Gajser.

-28′ Cairoli guadagna subito due posizioni nel corso del primo giro e sale in ottava posizione, ma tutti i big del campionato sono là davanti nella top5…

12.15 PARTITI!!!! Holeshot Prado, che precede Coldenhoff e Febvre. Cairoli è rimasto intruppato nella prima curva e deve rimontare dalla decima piazza.

12.14 Ormai ci siamo! I piloti si posizionano al gate di partenza, ultimo minuto di attesa prima dell’inizio di gara-1!!

12.12 Ricordiamo che il Mondiale Motocross, dopo il GP odierno, resterà in Turchia ancora per qualche giorno prima di affrontare mercoledì sulla stessa pista il GP di Afyon, nono round della stagione.

12.10 Come di consueto TC222 non ha forzato nelle prove cronometrate mattutine, salendo progressivamente di colpi e mettendo a segno il miglior giro personale di giornata (sinora) proprio all’ultimo tentativo. Vedremo se l’azzurro sarà in grado di crescere ulteriormente in gara.

12.07 Tony Cairoli è chiamato ad una prestazione importante, sin dalla partenza, per lottare per il podio in entrambe le manche e restare in corsa per il titolo iridato senza perdere terreno dalla tabella rossa Tim Gajser.

12.04 Si gareggia a Afyonkarahisar, su un terreno duro che potrebbe esaltare le caratteristiche dello sloveno Tim Gajser e del francese Romain Febvre, tuttavia anche Jeffrey Herlings ha dimostrato in passato di andare molto forte in questo contesto di gara.

12.00 Ricordiamo anche la situazione in classifica generale, con Tim Gajser al comando ed il nostro Tony Cairoli in quarta piazza a -18 dalla vetta.

1 243 Gajser, Tim SLO HON 270

2 3 Febvre, Romain FRA KAW 257

3 61 Prado, Jorge ESP KTM 255

4 222 Cairoli, A. ITA KTM 252

5 84 Herlings, J. NED KTM 227

6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 206

7 41 Jonass, Pauls LAT GAS 180

8 259 Coldenhoff, G. NED YAM 174

9 77 Lupino, A. ITA KTM 134

10 919 Watson, Ben GBR YAM 130

11 10 Vlaanderen, C. NED YAM 105

12 19 Olsen, T. DEN HUS 101

13 89 Van Horebeek, J. BEL BET 98

14 189 Bogers, Brian NED GAS 90

15 29 Jacobi, Henry GER HON 66

16 24 Simpson, Shaun GBR KTM 62

17 32 Van doninck, B. BEL YAM 60

18 22 Strijbos, K. BEL YAM 59

19 128 Monticelli, I. ITA KAW 54

20 7 Jasikonis, A. LTU HUS 48

11.57 Questa invece è la graduatoria delle Time Practice, che ha stabilito anche la griglia di partenza delle due manche odierne:

1 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:46.493 4 4 0.000 0.000 58.31

2 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:46.893 7 8 0.400 0.400 58.10

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 1:47.014 12 12 0.521 0.121 58.03

4 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:47.154 6 10 0.661 0.140 57.95

5 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:47.667 8 8 1.174 0.513 57.68

6 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 1:47.743 9 9 1.250 0.076 57.64

7 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 1:48.119 7 10 1.626 0.376 57.44

8 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:48.180 9 9 1.687 0.061 57.40

9 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:48.484 11 11 1.991 0.304 57.24

10 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 1:48.810 8 10 2.317 0.326 57.07

11 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:48.897 7 11 2.404 0.087 57.03

12 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:49.124 6 9 2.631 0.227 56.91

13 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 1:49.394 10 10 2.901 0.270 56.77

14 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:49.408 7 10 2.915 0.014 56.76

15 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:49.419 7 8 2.926 0.011 56.75

16 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:49.572 11 11 3.079 0.153 56.68

17 89 VAN HOREBEEK, JeremyBEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 1:49.781 6 6 3.288 0.209 56.57

18 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 1:49.846 11 12 3.353 0.065 56.53

19 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:50.026 4 9 3.533 0.180 56.44

20 18 BRYLYAKOV, VsevolodMFR MFR JWR Honda Racing Honda 1:50.574 9 10 4.081 0.548 56.16

21 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 1:50.711 7 8 4.218 0.137 56.09

22 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:51.430 2 10 4.937 0.719 55.73

23 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 1:51.456 4 9 4.963 0.026 55.72

24 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 1:52.256 8 9 5.763 0.800 55.32

25 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:52.436 5 10 5.943 0.180 55.23

26 881 DRDAJ, Dušan CZE ACCR JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:53.168 2 6 6.675 0.732 54.87

11.54 In mattinata i piloti della classe regina hanno già avuto modo di prendere confidenza con il tracciato di Afyonkarahisar nelle prove cronometrate. Di seguito la classifica delle prime Free Practice:

1 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:50.366 9 9 0.000 0.000 56.27

2 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:50.605 6 7 0.239 0.239 56.15

3 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:51.095 7 7 0.729 0.490 55.90

4 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 1:51.690 5 6 1.324 0.595 55.60

5 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 1:51.749 3 4 1.383 0.059 55.57

6 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 1:52.175 6 6 1.809 0.426 55.36

7 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:52.245 7 8 1.879 0.070 55.33

8 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:52.277 7 7 1.911 0.032 55.31

9 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 1:52.357 6 7 1.991 0.080 55.27

10 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 1:52.580 7 7 2.214 0.223 55.16

11 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:52.956 7 7 2.590 0.376 54.98

12 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 1:53.024 7 7 2.658 0.068 54.94

13 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 1:53.027 7 8 2.661 0.003 54.94

14 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 1:53.218 7 7 2.852 0.191 54.85

15 881 DRDAJ, Dušan CZE ACCR JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:53.404 8 8 3.038 0.186 54.76

16 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 1:53.418 5 7 3.052 0.014 54.75

17 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:53.463 7 9 3.097 0.045 54.73

18 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 1:54.294 7 8 3.928 0.831 54.33

19 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 1:54.600 6 7 4.234 0.306 54.19

20 18 BRYLYAKOV, VsevolodMFR MFR JWR Honda Racing Honda 1:56.415 3 7 6.049 1.815 53.34

21 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:56.529 4 6 6.163 0.114 53.29

22 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 1:56.648 6 7 6.282 0.119 53.24

23 89 VAN HOREBEEK, JeremyBEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 1:56.712 4 6 6.346 0.064 53.21

24 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:56.719 5 6 6.353 0.007 53.20

25 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 1:57.878 3 9 7.512 1.159 52.68

26 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 1:58.920 7 8 8.554 1.042 52.22

11.51 Il programma odierno si apre alle 12.15 con la partenza di gara-1, mentre la seconda manche della MXGP scatterà alle 15.10.

11.48 Si torna a gareggiare dunque dopo quasi un mese di pausa estiva per affrontare la seconda parte di un campionato sinora entusiasmante e ancora apertissimo.

11.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Turchia 2021, ottavo round stagionale del Mondiale MXGP.

Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Turchia 2021, valido come ottavo round stagionale del Mondiale Motocross. Dopo quasi un mese intero di pausa estiva, riparte la corsa al titolo iridato in MXGP con cinque piloti ancora potenzialmente in lizza per la leadership del campionato in vista del doppio appuntamento turco.

Si gareggia a Afyonkarahisar, su un terreno duro che potrebbe esaltare le caratteristiche dello sloveno Tim Gajser e del francese Romain Febvre, rispettivamente primo e secondo classificato nella graduatoria generale del Mondiale con 13 punti di gap l’uno dall’altro.

Il terzetto di KTM formato da Jorge Prado, Tony Cairoli e Jeffrey Herlings sarà però estremamente agguerrito e darà battaglia nelle posizioni di vertice in entrambe le manche di giornata. Fari puntati anche sulla Yamaha di Jeremy Seewer, sulla GasGas di Pauls Jonass e sulla Yamaha di Glenn Coldenhoff.

Si comincia alle ore 12.15 con gara-1 della MXGP, mentre la partenza della seconda manche è prevista per la classe regina alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della caccia al decimo titolo di Tony Cairoli: buon divertimento!

Foto: MXGP.com