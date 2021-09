LIVE Moto2, GP San Marino 2021 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, classifiche in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Programma e tv della giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, si inizia a fare sul serio, con la terza sessione di prove libere e, soprattutto, le qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, come sempre, si terrà alle ore 12.20.

La terza sessione di prove libere prenderà il via alle ore 10.55 e andrà a comporre la top14 che potrà passare direttamente alla Q2 in qualifica (ore 15.35), mentre la Q1 scatterà alle ore 15.10. Cosa dobbiamo attenderci dalla giornata sul circuito romagnolo? Ieri la pioggia ha dominato la scena, per cui ogni analisi appare al momento azzardata ma, a rigor di logica, Raul Fernandez e Marco Bezzecchi lanceranno la sfida a Remy Gardner.

Il sabato del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, scatterà alle ore 10.55 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana a Misano.

Credit: MotoGP.com Pres