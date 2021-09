LIVE Moto2, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Lowes in pole senza rivali, lontani gli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.56 Quinta pole in stagione per Lowes che diventa il migliore di tutti i tempi insieme a Tito Rabat.

15.54 La classifica conclusiva della qualifica:

1 22 S. LOWES 1:51.778 2 87 R. GARDNER +0.279 3 25 R. FERNANDEZ +0.306 4 40 H. GARZO +0.329 5 79 A. OGURA +0.370 6 75 A. ARENAS +0.392 7 9 J. NAVARRO +0.419 8 21 F. DI GIANNANTONIO +0.609 9 72 M. BEZZECCHI +0.613 10 42 M. RAMIREZ +0.622

15.51 R. Fernandez, in pista con una mano rotta, termina al terzo posto! Delude Bezzecchi che è solo nono. Ottavo posto per Di Giannantonio (Gresini).

15.50 Secondo posto per Gardner, non si migliorano R. Fernandez e Bezzecchi nei primi due settori.

15.50 Bandiera a scacchi! Gardner si sta migliorando, attenzione all’australiano.

15.49 Lowes termina la sessione. 1.51.778 è la pole provvisoria a meno di due minuti dalla fine.

15.47 Ultimi tentativi con Lowes che sembra imbattibile. Ottavo crono per Fernandez, settimo per Bezzecchi.

15.45 Bezzecchi prende la scia di R. Fernadez, attenzione al romagnolo di Sky che ha un ottimo riferimento.

15.43 Molti piloti entrano ai box per cambiare le gomme. Attendiamo un nuovo tentativo per tutti.

15.41 Lowes! Il britannico beffa Garzo ed Ogura e si prende la pole-position virtuale! 1:51.778 è il nuovo best lap della Q2.

15.40 Navarro! Pole provvisoria per Speed Up in 1.52.436. La classifica è destinata a rivoluzionarsi nel prossimo passaggio.

15.39 R. Fernandez ferma il cronometro in 1.52.563, mentre viene cancellato il primo passaggio di Marco Bezzecchi.

15.37 La qualifica entra nel vivo, attendiamo i primi riscontri cronometrici.

15.35 Green Flag! Inizia la lotta per la pole-position!

15.32 KTM Ajo e Sam Lowes sono i favoriti, ma tutto può succedere nella spettacolare location di Aragon.

15.30 Siamo pronti per la Q2, occhi puntati su Bezzecchi e Di Giannantonio.

15.27 La classifica della Q1:

1 40 H. GARZO 1:52.249 2 16 J. ROBERTS +0.151 3 23 M. SCHROTTER +0.448 4 12 T. LUTHI +0.468 5 6 C. BEAUBIER +0.535 6 24 S. CORSI +0.581 7 19 L. DALLA PORTA +0.597 8 70 B. BALTUS +0.680 9 14 T. ARBOLINO +0.743 10 62 S. MANZI +0.756

15.25 Bandiera a scacchi! Garzo, Roberts, Schrotter e Luthi sono quasi certo del passaggio in Q2.

15.24 Nessuno sembra in grado di attaccare Garzo che è ad un passo dall’accesso alla seconda sessione.

15.22 Attenzione a Roberts! Secondo tempo per lo statunitense che insegue l’accesso in Q2.

15.20 I protagonisti tornano in pista per l’ultimo giro lanciato

15.18 Garzo è sempre leader in 1.52.249. Corsi è quinto, il migliore degli italiani.

15.15 Giro veloce per Garzo. Schrotter è al momento secondo davanti a Luthi e Beaubier. Attendiamo i nostri connazionali.

15.12 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, tutti in pista in questo momento.

15.10 Bandiera verde! Scatta la Q1 del GP d’Aragon per i protagonisti della Moto2.

15.08 Ricordiamo che i migliori quattro della Q1 accedono alla Q2 che assegnerà la pole-position.

15.05 I piloti sono pronti a scendere in pista per la Q1. 5 minuti al via!

15.02 KTM è la favorita d’obbligo in questa pista, ma attenzione a Sam Lowes che storicamente ha sempre gradito l’impianto di Aragon.

14.59 La classifica della FP3 di questa mattina:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 288.1 1’51.859

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 288.1 1’51.974 0.115 / 0.115

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 287.4 1’52.043 0.184 / 0.069

4 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 281.4 1’52.193 0.334 / 0.150

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 281.4 1’52.370 0.511 / 0.177

6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.6 1’52.461 0.602 / 0.091

7 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 284.4 1’52.480 0.621 / 0.019

8 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 282.9 1’52.489 0.630 / 0.009

9 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 284.4 1’52.502 0.643 / 0.013

10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 282.1 1’52.509 0.650 / 0.007

11 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 283.6 1’52.597 0.738 / 0.088

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 283.6 1’52.665 0.806 / 0.068

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 286.6 1’52.723 0.864 / 0.058

14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 286.6 1’52.753 0.894 / 0.030

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 285.1 1’52.785 0.926 / 0.032

16 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 286.6 1’52.832 0.973 / 0.047

17 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 280.7 1’52.905 1.046 / 0.073

18 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 284.4 1’52.975 1.116 / 0.070

19 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 280.0 1’52.986 1.127 / 0.011

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 285.1 1’52.987 1.128 / 0.001

21 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 285.1 1’53.056 1.197 / 0.069

22 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 282.9 1’53.119 1.260 / 0.063

23 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 287.4 1’53.193 1.334 / 0.074

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 283.6 1’53.230 1.371 / 0.037

25 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 285.1 1’53.232 1.373 / 0.002

26 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 282.9 1’53.302 1.443 / 0.070

27 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 283.6 1’53.317 1.458 / 0.015

28 81 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.4 1’53.422 1.563 / 0.105

29 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 282.9 1’53.471 1.612 / 0.049

30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic Kalex 277.8 1’54.519 2.660 / 1.048

31 18 Xavi CARDELUS AND Cerba Promoracing Team Kalex 277.1 1’54.521 2.662 / 0.002

32 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 286.6 1’54.897 3.038 / 0.376

14.56 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP d’Aragon:

1 Remy GARDNER Kalex AUS 231

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 187

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 179

4 Sam LOWES Kalex GBR 127

5 Aron CANET Boscoscuro SPA 92

6 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 92

7 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 91

8 Ai OGURA Kalex JPN 87

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 75

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 67

11 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 58

12 Joe ROBERTS Kalex USA 56

13 Celestino VIETTI Kalex ITA 46

14 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 40

15 Somkiat CHANTRA Kalex THA 35

16 Tony ARBOLINO Kalex ITA 33

17 Cameron BEAUBIER Kalex USA 26

18 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23

19 Jake DIXON Kalex GBR 21

20 Stefano MANZI Kalex ITA 20

21 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 16

22 Thomas LUTHI Kalex SWI 16

23 Hector GARZO Kalex SPA 12

24 Nicolò BULEGA Kalex ITA 12

25 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 10

26 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8

27 Simone CORSI MV Agusta ITA 7

28 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 4

29 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 4

30 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3

31 Barry BALTUS NTS BEL 2

32 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA

33 Tommaso MARCON MV Agusta ITA

34 Miquel PONS MV Agusta SPA

35 Fraser ROGERS NTS GBR

36 Taiga HADA JPN

36 Taiga HADA Kalex JPN

37 Manuel GONZALEZ MV Agusta SPA

38 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL

39 Adam NORRODIN MAL

40 Keminth KUBO Kalex THA

14.53 Il sole splende in quel di Aragon, sede del terzo appuntamento spagnolo della stagione. Lo spettacolo è assicurato alla vigilia di questa qualifica.

14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon, dodicesimo atto del Mondiale Moto2. Tra poco la Q1.

11.43 R. Fernandez, Gardner, Lowes, Di Giannatonio, Navarro, Bezzecchi, Arenas, Canet, Raimirez e Bulega, A. Fernandez, Ogura, Aldeguer e Viergie passano direttamente in Q2.

11.40 La classifica della FP3:

1 25 R. FERNANDEZ 1:51.859 2 87 R. GARDNER +0.115 3 22 S. LOWES +0.184 4 9 J. NAVARRO +0.334 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.511 6 72 M. BEZZECCHI +0.602 7 75 A. ARENAS +0.621 8 44 A. CANET +0.630 9 42 M. RAMIREZ +0.643 10 11 N. BULEGA +0.650

11.37 Eliminato Joe Roberts (Italtrans), mentre Raul Fernandez si conferma il migliore in 1.51.859.

11.35 Quinto tempo per Fabio DI Giannantonio! Ottima risposta dell’alfiere di Gresini che nonostante una caduta riesce ad accedere alla Q2. Raul Fernandez svetta in classifica all’inizio dell’ultimo giro.

11.35 Bandiera a scacchi! Sono molti i piloti che si stanno migliorando in questo momento.

11.33 Gardner è secondo in questo momento. Terzo crono per Lowes, quinto per Bezzecchi. Di Giannatonio è attualmente fuori dalla sessione.

11.32 Raul Fernandez! Giro veloce per l’iberico che nonostante l’infortunio mostra un passo incredibile!

11.30 Secondo crono per Navarro! Lowes resta primo in 1.52.043!

11.28 Entrano in pista le due Kalex del team Ajo, mentre Bulega strappa il terzo tempo assoluto. Ottimi parziali anche da parte di Canet che non dovrebbe aver problemi per passare in Q2.

11.26 Aldeguer! Che passo per il padrone di casa che strappa il terzo tempo nella combinata.

11.25 Arenas sale decimo, ottima prestazione dopo i problemi avuti durante la prima parte della sessione.

11.22 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:52.043 2 72 M. BEZZECCHI +0.418 3 37 A. FERNANDEZ +0.622 4 97 X. VIERGE +0.680 5 25 R. FERNANDEZ +0.683 6 23 M. SCHROTTER +0.742 7 87 R. GARDNER +0.753 8 35 S. CHANTRA +1.265 9 12 T. LUTHI +1.357 10 42 M. RAMIREZ +1.362

11.20 I piloti tornano in pista per iniziare l’ultimo stint.

11.17 Che passo per Sam Lowes! Il leader della classifica combinata sta mostrando un passo gara incredibile. Anche lo scorso anno l’inglese fece la differenza in questa particolare pista.

11.15 Torna in pit lane Marco Bezzecchi, secondo nella combinata. Non abbiamo notizie su Fabio Di Giannantonio, fermo in pit lane dopo la caduta avuta nei primi minuti del turno.

11.12 Cambio di casacca per Jorge Navarro. Lo spagnolo correrà nel 2022 con Pons dopo l’esperienza con Speed Up.

11.10 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:52.043 2 72 M. BEZZECCHI +0.418 3 37 A. FERNANDEZ +0.622 4 23 M. SCHROTTER +0.654 5 97 X. VIERGE +0.680 6 87 R. GARDNER +0.826 7 25 R. FERNANDEZ +1.024 8 54 F. ALDEGUER +1.046 9 12 T. LUTHI +1.357 10 42 M. RAMIREZ +1.362

11.07 Impressionante Raul Fernandez che con una mano rotta è in pista con il nuovo record nel primo settore della pista.

11.04 Caduta per Albert Arenas, non ci sono conseguenze per il campione del mondo della Moto3 2020. Nuovo giro veloce per Sam Lowes! 1.52.043 è il best lap della combinata e della FP3 davanti a Marco Bezzecchi.

11.03 Remy Gardner è al comando della classifica combinata grazie al crono di ieri. Attenzione a Marco Bezzecchi che attacca in questo momento l’australiano che dal 2022 gareggerà in MotoGP.

11.00 Fermo ai box Raul Fernandez che come già detto ha avuto un grave problema alla mano. L’iberico è attualmente terzo nella classifica combinata.

10.57 Attendiamo i primi riferimenti della sessione. Tutti in pista in questo momento.

10.55 Bandiera verde! Scatta la FP3 del GP d’Aragon.

10.53 Ricordiamo che i migliori 14 passano direttamente in Q2 nelle qualifiche che vivremo questo pomeriggio.

10.50 Occhi puntati su Raul Fernandez (KTM) che ha un problema ad una mano dopo una caduta in allenamento. Il padrone di casa insegue l’australiano Remy Gardner, leader del Mondiale.

10.47 I piloti si preparano per scendere in pista. Tra pochi minuti il via dell’ultima prova libera del week-end.

10.44 Ottimi segnali nella giornata di ieri per Marco Bezzecchi (Sky) nella FP2 di ieri. Buoni riscontri anche per Fabio Di Giannantonio (Gresini), pronto a confermarsi in questa sessione che ci apprestiamo a vivere.

10.41 La classifica della FP2 del GP Aragon 2021:

1 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’53.988 15 1’52.743 10

2 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’53.796 13 1’52.750 11 0.007 0.007

3 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’54.099 9 1’52.845 8 0.102 0.095

4 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’53.992 15 1’52.848 13 0.105 0.003

5 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’53.573 6 1’52.971 6 0.228 0.123

6 75 A.ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team BOSCOSCURO 1’54.383 18 1’53.023 15 0.280 0.052

7 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.644 18 1’53.026 4 0.283 0.003

8 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’54.810 12 1’53.043 11 0.300 0.017

9 9 J.NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’53.100 13 1’53.669 13 0.357 0.057

10 54 F.ALDEGUER SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’54.197 14 1’53.201 9 0.458 0.101

11 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’54.958 10 1’53.347 9 0.604 0.146

12 44 A.CANET SPA Kipin Energy Aspar Team BOSCOSCURO 1’54.622 12 1’53.361 13 0.618 0.014

13 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’54.328 15 1’53.383 11 0.640 0.022

14 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’54.562 11 1’53.452 2 0.709 0.069

15 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’55.018 9 1’53.573 12 0.830 0.121

16 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’54.572 6 1’53.670 4 0.927 0.097

17 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’54.859 15 1’53.687 13 0.944 0.017

18 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’54.470 14 1’53.833 3 1.090 0.146

19 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’54.774 12 1’53.878 4 1.135 0.045

20 81 M.GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’55.323 13 1’53.960 13 1.217 0.082

21 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’54.960 7 1’53.995 13 1.252 0.035

22 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’55.437 17 1’54.059 14 1.316 0.064

23 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’54.937 21 1’54.226 11 1.483 0.167

24 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’54.909 5 1’54.241 11 1.498 0.015

25 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’56.065 17 1’54.245 4 1.502 0.004

26 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’55.115 18 1’54.251 15 1.508 0.006

27 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’55.136 14 1’54.264 2 1.521 0.013

28 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’54.400 11 1’54.766 2 1.657 0.136

29 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’55.255 18 1’54.693 13 1.950 0.293

30 18 X.CARDELUS AND Cerba Promoracing Team KALEX 1’56.205 4 1’54.929 10 2.186 0.236

31 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’57.695 13 1’55.274 7 2.531 0.345

32 74 P.BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic KALEX 1’56.802 8 1’55.362 12 2.619 0.088

10.38 Il sole splende al MotorLand Aragon, pista che accoglie il terzo dei quattro appuntamenti spagnoli previsti nel calendario 2021.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del GP d’Aragon, tredicesimo atto del Mondiale Moto2. Tra pochi minuti si parte.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon, tredicesimo atto della Moto2 2021. Ci sarà da divertirsi quest’oggi in quella che sarà la terza competizione stagione in Spagna.

Remy Gardner detta il passo dopo le due prove libere di ieri. Il portacolori di KTM precede in classifica lo spagnolo Augusto Fernandez (MarcVDS). Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio (Gresini), settimo per Marco Bezzecchi (Sky).

L’australiano che guida la combinata è il leader del Mondiale alla vigilia di questo week-end. L’australiano di KTM ha 44 punti di vantaggio sul padrone di casa Augusto Fernandez (KTM) e 52 sul nostro Marco Bezzecchi (Sky), vincitore del GP di Gran Bretagna a Silverstone.

Appuntamento alle 10.55 con la FP3 che determinerà i piloti che passeranno direttamente alla Q2 delle qualifiche. La lotta per la pole-position è prevista a partire dalle 15.10 dopo il turno della MotoGP. Un saluto a tutti!

