LIVE Italia-Russia 3-0, Europei volley donne in DIRETTA: data e orario semifinale. Le pagelle

18:20 Probabilmente per la prima volta da quando gioca insieme questa sera la nostra nazionale ha mostrato le proprie potenzialità! La Russia ha giocato male, ma solo perchè noi l’abbiamo portata a giocare male, questa sera la prestazione dell’Italia è stata priva di sbavature, qualsiasi squadra avrebbe avuto difficoltà. Adesso l’appuntamento è alla semifinale di venerdì 3 settembre contro l’Olanda, dobbiamo crederci perchè una finale Italia-Serbia a Belgrado sarebbe un sogno!

25-15 EGONU! SIAMO IN SEMIFINALE!

24-15 Entra Parrocchiale per la ricezione e Fedorovtseva per la battuta russa.

24-15 Non passa la battuta di Pietrini.

24-14 Orro lascia Pietrini senza muro, Elena non sbaglia e ci regala 10 match-point!

23-14 Passa da seconda linea Kadochkina.

23-13 Probabilmente arriva la prima ricezione errata della serata per Sylla.

23-12 Pallonetto di Kotova, ma Orro era anche su questa!

23-11 Scappa l’attacco di Kadochkina.

22-11 Fallo di palleggio per Kotova.

21-11 Nonostante il vantaggio stiamo continuando a difendere con le unghie e con i denti ogni pallone, poi arriva però uno dei rari errori in attacco di Egonu.

21-10 Lunga la battuta di Smirnova.

20-10 Invasione a rete di Chirichella, peccato perchè c’era stato nuovamente un muro.

20-9 Ace di Sylla!

19-9 Si fa perdonare immediatamente Cristina!

18-9 Esce di un pelo la fast di Chirichella, che però ha dovuto gestire un’alzata non semplice.

18-8 Ennesimo muro di contenimento e poi ancora un bellissimo attacco di Sylla, sarebbe bello vedere anche qualche palla in più alle centrali in questa fase.

17-8 Cambia nuovamente la diagonale Busato, che non sa più a cosa appigliarsi.

17-8 Muroneeeee di Chirichella su Lazareva!

16-8 Egonu difende, poi Orro vince un contrasto a rete con Smirnova!

15-8 MIRYAM!!! Torniamo a vedere la vera Sylla con una diagonale stretta a 93km/h!

14-8 Esce il servizio di Kotova.

13-8 Questa volta chiude troppo il colpo Sylla, muro di Enina.

13-7 Smirnova passa di potenza da posto quattro.

13-6 Muro di Sylla sul tentativo di fast di Kotova, voliamo a +7!

12-6 Risponde con lo stesso colpo Egonu, menzione di merito per una De Gennaro impeccabile in seconda linea.

11-6 Mani-out di Fedorovtseva, che questa sera sta facendo una fatica assurda a mettere la palla a terra.

11-5 S’insacca l’attacco di Sylla, Miryam è salita molto di livello nelle ultime due partite.

10-5 Diagonale stretta paurosa di Egonu, questa non la prendi mai!

9-5 Ancora fallo di formazione per la Russia.

8-5 Pietrini sbeffeggia il muro a tre russo con una diagonale assurda.

7-5 Egonu si prende un muro da Kotova, che butta le mani all’ultimo.

7-4 Pallonetto preciso di Kotova in fast.

7-3 Ferma subito il gioco Busato.

7-3 Muro serrato di Danesi ed Egonu su Fedorovtseva, di muri così in giro non se ne vede, che altezze!

6-3 ACE DI ORRO! Alessia questa sera sta combinando di tutto dai nove metri!

5-3 Regalo di Enina, che batte in rete.

4-3 Scappa l’attacco di Egonu, importante mettere subito fine a questo mini blackout.

4-2 Pietrini viene murata da Matveeva, peccato perchè c’era stato un ottimo schema di sovrapposizione con Danesi.

4-1 Si sblocca la Russia con una fast di Enina.

4-0 Ancora una sassata di Pietrini, precisa l’alzata in bagher di Sylla.

3-0 Ace di Chirichella, partiamo subito forte!

2-0 Ancora precisa in difesa Egonu, questa volta il punto in attacco lo trova Pietrini.

1-0 Si riparte con Chirichella che mette giù una palla a filo rete, gran difesa in precedenza di Egonu.

17:52 Sarà importante adesso non abbassare il ritmo, bisogna finire in fretta evitando di sprecare energie psico-fisiche importanti.

17:50 Cari amici di OA Sport, raramente si è vista una nazionale giocare a questi livelli, le azzurre quest’oggi ci stanno dando la prova che quando si esprimono ai propri livelli non hanno avversarie! Il nostro sistema muro-difesa ha lavorato in maniera perfetta, le nostre centrali hanno toccato tutti i palloni, De Gennaro è volata da una parte all’altra del campo come di consueto, in più il nostro contrattacco non sta avendo il minimo problema e stiamo limitando praticamente a 0 gli errori!

25-8 La chiude Pietrini!

24-8 Gioca di polso Egonu, abbiamo 16 set-point!

23-8 Si sblocca la Russia con una palla di seconda intenzione di Matveeva.

23-7 Funziona tutto alla perfezione! Difendiamo qualunque cosa, poi Miriam Sylla tira una palla difficilissima.

22-7 Chiama time-out Busato, l’allenatore italiano è veramente scoraggiato.

22-7 FACCIAMO PAURAAAAAA! Copriamo l’impossibile, poi ci pensa Paola da seconda linea!

21-7 MAMMA MIA SIGNORIIII!!! Ci aggiudichiamo lo scambio più lungo e bello del match con un’attenzione in tutti i fondamentali paurosa.

20-7 Stampatona pazzesca di Chirichella su Smirnova, enciclopedia della pallavolo!

19-7 Primo tempo profondo di Chirichella, brava con il polso Cristina.

18-7 Mani-out di Lazareva da posto due.

18-6 Sul nastro anche la battuta di Kotova.

17-6 Fast vincente di Kotova.

17-5 Non passa la battuta di Fedorovtseva.

16-5 Questa volta si prende un muro Danesi, giocata un po’ forzata di Orro in quest’occasione.

16-4 Finisce qui una serie straordinaria di Orro al servizio.

16-3 Ennesima spallata di Pietrini, che trova le mani di Fedorovtseva.

15-3 Parallela perfetta di Egonu, Busato non sa più che pesci pigliare. In campo Kotova.

14-3 MAMMA MIA! Difesa stupenda di De Gennaro, poi Pietrini tira giù una sassata in diagonale.

13-3 Fallo di formazione per la Russia, parziale pesantissimo!

12-3 Ancoraaaaaaa! Secondo muro di Danesi su Kadochkina.

11-3 Attacca in rete Fedorovtseva, la Russia non ci sta capendo più nulla.

10-3 MUROOOOOOOO! Cabina telefonica di Danesi su Kadochkina!

9-3 ACEEEEE! Orro sta facendo sfracelli dai nove metri!

8-3 Ancora una ricezione abbondante delle russe, ne approfitta Danesi!

7-3 Elena mette giù una palla a filo rete, stiamo toccando TUTTI i palloni a muro!

6-3 MAMMA MIAAAAA! Bordata paurosa di Danesi, bravissima Orro a servirla!

5-3 MURONEEEEEEEE! Fedorovtseva si prende una murata da parte di Pietrini!

4-3 Non c’è fallo di Paola, bene così.

4-3 Colpo di fino di Egonu, Busato chiama challenge per una pestata da seconda linea di Paola.

3-3 Ricambia il favore Chirichella.

3-2 Si ferma sul nastro la battuta di Enina.

2-2 Muro di Brovkina su Egonu.

2-1 Poco lucida in questa occasione Pietrini, che si prende un muro da Startseva.

2-0 PERFETTE! Il nostro sistema muro-difesa sta lavorando in maniera enciclopedica, poi arriva una bella apertura di Orro per Chirichella, che continua con suo 100% in attacco.

1-0 Si riparte con un’invasione di piede di Fedorovtseva.

17:25 Ottimo primo set per la nostra nazionale: abbiamo sofferto leggermente al servizio, poi abbiamo iniziato a spingere dai nove metri e tutto è venuto più facile, stiamo limitando all’osso gli errori e questa è la cosa che conta di più!

25-20 ANDIAMOOOOOOOOOOOOO!!!! Lavoriamo alla perfezione in seconda linea con una De Gennaro sontuosa, poi in attacco ci pensa Sylla, che prende in pieno viso Matveeva.

24-20 ACEEEEEEEEEEEEEE!!! Pietrini da la spallata al set! Time-out per la Russia.

23-20 SASSATA DI PIETRINI! Parallela mostruosa di Elena!

22-20 Mani-out di Smirnova da seconda linea.

22-19 Colpo affettato stupendo di Egonu, tanta precisione per le nostre!

21-19 Kapustina passa in mezzo al muro da posto quattro.

21-18 Smirnova schiaccia in rete, sospiro di sollievo!

20-18 Ace di Fedorovtseva, bisogna immediatamente cambiare palla con questa giocatrice al servizio.

20-17 Primo tempo di Brovkina, poteva fare di più De Gennaro in difesa.

20-16 Bella fast di Chirichella, Cristina è calda quest’oggi!

19-16 Ancora un gran colpo di Fedorovtseva, Orro fa fatica a posizionarsi bene a muro contro Arina.

19-15 E’ dentro di un soffioooo!!!

19-15 Diagonale profonda di Sylla, Busato chiede un challenge.

18-15 Bellissima diagonale stretta di Fedorovtseva.

18-14 Cambio di diagonale per la Russia, dentro Matveeva e Smirnova.

18-14 ANDIAMOOOOO! Frustata di Chirichella, che vola in cielo!

17-14 Fallo di accompagnata di Enina, voliamo a +3!

16-14 BRAVA MIRYAM! Stacca ad un piede la capitana e trova un colpo alto sul muro russo.

15-14 Ottima apertura di Orro, poi ci pensa Egonu con un pallonetto.

14-14 Mani-out di Kapustina. Dobbiamo essere più incisive su queste palle scontate.

14-13 Si spegne in rete la battuta di Kadochkina.

13-13 Gran primo tempo di Enina.

13-12 Time-out per Busato.

13-12 Ancora problemi in seconda linea per Fedorovtseva, questa volta ci pensa Pietrini. Passiamo avanti!

12-12 Brava Danesi ad approfittare di una ricezione abbondante di Fedorovtseva!

11-12 Scappa l’attacco di Kadochkina, continuano a difendere tanto le russe.

10-12 Esce di un soffio la battuta di Chirichella.

10-11 MUROOOOOOOO! Ottima assistenza di Orro, che dice NO a Fedorovtseva!

9-11 Esce la battuta della giovane schiacciatrice russa.

8-11 Pipe vincente di Fedorovtseva, buon muro di contenimento in precedenza su Egonu.

8-10 Mani-out anche per Kadochkina.

8-9 Pietrini lavora bene in parallela, torniamo a -1!

7-9 Bella Gamma di Egonu, le russe stanno tirando su tanti palloni in difesa.

6-9 Bel mani-out di Fedorovtseva.

6-8 Egonu è calda quest’oggi: 4 su 5 in attacco per Paola!

5-8 Kadochkina passa nuovamente da seconda linea, dobbiamo ancora sbloccarci sul cambio-palla.

5-7 Si ferma in rete la battuta di Danesi.

5-6 Gran schema di Orro, Sylla fa quello che vuole senza muro!

4-6 Bordata di Egonu, serve una fase break adesso alle nostre!

3-6 Scivola de Gennaro in difesa, punto di Fedorovtseva.

3-5 Troppo in anticipo il tempo a muro di Sylla, ne approfitta Kadochkina.

3-4 Palla perfetta di Orro, Egonu poi tira giù una diagonale delle sue.

2-4 Bene al centro Enina.

2-3 Primo attacco a segno per Paola da seconda linea!

1-3 Scappa il primo tempo di Danesi, bisogna cambiare palla immediatamente.

1-2 Invasione a rete di Pietrini in attacco, ma bene sia De Gennaro, che Egonu in copertura.

1-1 Kapustina gioca sul muro di Orro.

1-0 Pariamo con una gran diagonale di Pietrini, bene Sylla in ricezione!

17:00 SI PARTE!

16:59 L’Italia risponde con: Orro, Egonu, Sylla, Pietrini, Chirichella, Danesi e De Gennaro.

16:58 Questo il sestetto della Russia: Startseva, Fedorovtseva, Kadochkina, Enina, Kapustina, Brovkina e Pilipenko.

16:56 E’ il momento degli inni nazionali!

16:55 Storicamente ci comportiamo bene con squadre come la Russia, che puntano molto sul gioco di palla alta, che difendono poco e che puntano molto sulla potenza. Il nostro sistema muro-difesa è uno dei migliori al mondo e di consueto fa sempre tanto bene con squadre che tirano sulle direzioni di attacco e che utilizzano poco i colpi di fino.

16:53 La vincitrice di questo match se la vedrà in semifinale contro l’Olanda, che ieri ai quarti di finale ha superato con un netto 3-0 la Svezia.

16:50 Sarà interessante scoprire le scelte di Mazzanti in cabina di regia, con molta probabilità a partire titolare sarà Orro, come sempre avvenuto in questo Europeo, ma in caso di necessità Malinov è a completa disposizione. Il gioco di Alessia è leggermente più spumeggiante, la giocatrice sarda forza maggiormente le giocate, ciò a volte è positivo perchè da morale alla squadra, ma in altre occasioni ci fa perdere un po’ l’obiettivo di vista. Ofelia ha invece un gioco più leggibile, si affida molto ad Egonu, che contro il Belgio ha beneficiato di questa cosa entrando in ritmo solo dal terzo set e nel complesso ha meno affinità con le centrali.

16:47 L’Italia e la Russia si sono già affrontate poche settimane fa nel match inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo, in quell’occasione la nostra nazionale aveva vinto 3-0, la storia questa sera sarà diversa: Busato si presenta a questo Europeo con una squadra giovane e priva di colossi quali Goncharova, Fetisova, Voronkova e Zariasko. La Russia perde molto in quanto a potenza ed esperienza, ma allo stesso tempo ha il vantaggio dell’ “effetto sorpresa” di una formazione che si conosce poco.

16:44 Nell’ultimo match si è vista un’Italia in crescita, un’Italia che non vedevamo giocare così da molto tempo, l’obiettivo quest’oggi deve essere quello di ridurre al minimo i momenti di blackout in cui subiamo tanti break di fila, per far ciò sarà necessario limitare gli errori e spingere sul cambio-palla.

16:42 La Russia ha faticato maggiormente nella fase a gironi, perdendo contro la Serbia (0-3) e contro il Blegio (2-3), per poi superare con fatica agli ottavi la Bielorussia (3-1).

16:40 Sylla e compagne hanno vinto il girone con 5 vittorie su 5, hanno superato 3-1 il Belgio agli ottavi e in tutto il torneo hanno perso appena due set.

16:38 Ci siamo, cresce la tensione, tra le azzurre e la zona medaglie c’è un ultimo ostacolo: la giovane Russia di Busato trascinata dalla stella nascente Arina Fedorovtseva.

16:35 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2021.

Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2021. Si inizia a fare sul serio, la zona medaglie si avvicina e la nostra nazionale ha voglia di salire sul tetto d’Europa, l’ultimo ostacolo che ci divide dalla lotta per il podio è la Russia!

L’Italia ha dominato il girone C vincendo 5 partite su 5 e convincendo particolarmente contro la Croazia, agli ottavi di finale Sylla e compagne hanno poi superato 3-1 il Belgio in una partita, se non si tiene conto del passaggio a vuoto del secondo set, in cui si è vista una nazionale di fatto senza alcun punto debole. Diverso il percorso della Russia, che invece ha concluso la sua pool in seconda posizione a causa di due sconfitte contro la Serbia (3-0) e contro il Belgio (3-2). L’Italia quest’anno ha già affrontato la formazione di Busato nel match inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo, in quell’occasione la nostra nazionale aveva messo in campo un’ottima prestazione vincendo 3-0, tuttavia la Russia che vedremo quest’oggi in campo non sarà quella di poche settimane fa: giocatrice di esperienza come Goncharova, Voronkova, Fetisova e Zariasko non sono sono state convocate, e le registe Startseva e Maatveeva fanno affidamento sul grande talento della giovane Arina Fedorovtseva.

L’Italia ha tutte le carte in regola per vincere la partita, la Russia è una formazione giovane con tanti limiti, il nostro sistema muro-difesa ha lavorato egregiamente durante questo torneo e oggi potrebbe mettere estremamente in difficoltà le giocatrici russe di palla alta. La formazione che si è vista a sprazzi contro il Belgio può puntare al titolo, oggi è vietato sbagliare per poi andarsi a giocare la semifinale contro l’Olanda, che nella giornata di ieri ha superato 3-0 la Svezia. Anche in occasione degli Europei 2019 l’Italia si era trovata di fronte la Russia ai quarti di finale, in quell’occasione ha spuntarla era stata l’Italia alla fine di una partita molto sofferta (3-1).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla! Il match prenderà il via alle ore 17:00 e sarà trasmesso gratis ed in chiaro su Rai2!

Foto: CEV