Va in archivio anche la seconda giornata di gare nella Serie A di calcio femminile, con la Juventus che si conferma in testa alla classifica sconfiggendo 3-0 la Fiorentina. Una sfida dall’avvio complicato per le bianconere, che hanno impiegato 37 minuti per bloccare il punteggio con Barbara Bonansea, la quale nel secondo tempo ha firmato la doppietta personale, prima del colpo del ko messo a segno da Valentina Cernoia.

Tra le sei in testa a punteggio pieno c’è però anche l’Inter, che ha superato 1-0 la Lazio. La rete è arrivata nel primo tempo ad opera di Gloria Marinelli, con Flaminia Simonetti che ha poi fallito un calcio di rigore in avvio di ripresa, per un penalty non decisivo ai fini del risultato.

Sfida dalle mille emozioni tra Empoli e Pomigliano. Le toscane sono partite meglio e all’intervallo conducevano 2-0 grazie ai gol di Cecilia Prugna e Asia Bragonzi, entrambi su rigore, prima dell’incredibile rimonta delle campane, arrivata negli ultimi cinque minuti, con Giuseppina Moraca e Danielle Cox, per il 2-2 finale.

Foto: LaPresse