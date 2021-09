LIVE Italia-Montenegro 1-0 Under21 in DIRETTA: Colombo firma la rete della vittoria. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI ITALIA MONTENEGRO 1-0 UNDER21

19.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

19.33 Ecco le pagelle:

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 6.5, Okoli 7, Lovato 6.5, Udogie 7 (73′ Calafiori 6.5); Ricci 6, Tonali 5.5, Rovella 5.5 (93′ Brescianini s.v.); Yeboah 5 (68′ Mulatteri 6), Colombo 8 (68′ Lucca 6), Cancellieri 6.5 (93′ Ferrarini s.v.). A disposizione: Plizzari, Pirola, Carboni, Ranocchia. Allenatore: Nicolato 6.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic 6; Pesukic 5, Milic 6, Obradovic 5, Raznatovic 5; Janjic 5 (72′ Matanovic 6), Brnovic 5 (46′ Divanovic 6); Vukcevic 5 (46′ Bojovic 6), Vukotic 6 (72′ Mijovic 6), Sijaric 6 (83′ Strikovic s.v.); Krstovic 6. A disposizione: Baltic, Kujovic, Dresaj, Babic. Allenatore: Vukotic 5.

19.27 Partita sofferta vinta grazie ad una giocata di Lorenzo Colombo, buone le prestazioni degli esterni (Cancellieri e Udogie) meno quella dei centrocampisti (poco lucidi Rovella e Tonali), tre punti fondamentali per il proseguo del percosso di qualificazione.

94′ Finisce la partita, vince l’Italia U21 1-0 contro il Montenegro U21.

92′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

90′ Dentro Ferrarini e Brescianini al posto di Rovella e Cancellieri nell’Italia.

88′ Calafiori se ne va ancora sulla sinistra mette in mezzo per Lucca che viene anticipato.

86′ Rovella per Calafiori che mette dentro un pallone forte, spazza la difesa del Montenegro.

84′ Okoli spazza un pallone pericoloso che viaggiava all’interno dell’area di rigore.

82′ Entra Strikovic e fuori Vukcevic per il Montenegro.

80′ Rovella riesce ad entrare in area di rigore ma chiude troppo il tiro con il destro.

78′ Tiro dalla distanza fuori da parte di Ricci.

76′ Giallo per Bojovic che entra in ritardo su Tonali.

74′ Lucca rientra e tira dalla sinistra, pallone alto sopra la traversa.

72′ Entrano Mijovic e Matanovic per Vukotic e Janjic nel Montenegro.

70′ Anche nel Montenegro, pronti all’ingresso due giocatori.

68′ Stanchezza per Udogie, si prepara Calafiori.

66′ Mentre Lucca prima punta di proprietà del Pisa.

64′ Mulattieri attaccante del Crotone, scuola Inter.

62′ Entrano Mulattieri e Lucca, al posto di Yeboah e Colombo nell’Italia.

60′ Krstovic dalla distanza impegna Carnesecchi.

58′ Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina di Nicolato.

56′ Tonali parte in contropiede ma perde il pallone prima dell’ingresso in area di rigore.

54′ Rete bellissima di Colombo da punta vera, dopo un bell’assist rasoterra di Bellanova.

52′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Lorenzo Colombo usa il fisico e con il destro insacca sul secondo palo, Italia-Montenegro U21 1-0.

50′ Ricci per Colombo ma il pallone è troppo lungo.

48′ Escono Brnovic e Vukcevic, al loro posto entrano Dinanovic e Bojovic nel Montenegro.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.30 Italia che manca di gioco di squadra, poche accelerazioni ma i più in forma sono senza dubbio Cancellieri e Udogie, ingabbiati Tonali e Rovella. Bene in difesa ma serve fare di più.

A tra poco per il secondo tempo!

50′ Finisce il primo tempo, Italia-Montenegro U21 0-0.

49′ Determinante il portiere del Montenegro che evita la rete italiana alla fine del primo tempo con Colombo.

46′ Ci saranno tre minuti di recupero.

44′ Cancellieri prova a mettere in mezzo, spazza la difesa del Montenegro.

42′ Nicolato chiede di alzare il ritmo ai suoi giocatori.

40′ Tiro a giro di Rovella che finisce alto sopra la traversa.

38′ Ricci non trova Bellanova sulla fascia destra.

36′ Lancio di Tonali per Yeboah che non trova nessuno in area di rigore, Colombo non si fa trovare pronto.

34′ Kristovic colpisce involontariamente Okoli che resta a terra, non è nulla di grave.

32′ Tonali ingabbiato a centrocampo nel ruolo di regista, ottime coperture del Montenegro.

30′ Cancellieri è un prospetto di proprietà del Verona, arrivato dalla Roma in ambito dell’operazione Kumbulla.

28′ Spinge finalmente l’Italia, Cancellieri prova il tiro a giro, respinge il portiere.

26′ Rovella dalla distanza non trova la porta.

24′ Punizione di Tonali da posizione laterale che non trova compagni in area.

22′ Giallo per Obradovic che stende Udogie lanciato sulla fascia sinistra.

20′ Fallo di Okoli a centrocampo su Vukotic.

18′ Italia macchinosa in questo inizio di primo tempo.

16′ Intanto nell’altra partita, il Lussemburgo trova il pari contro l’Irlanda.

14′ Ritmi ancora bassi, partita che prova a svilupparsi sugli esterni.

12′ Montenegro che prova ad alzare il baricentro ma l’Italia tiene bene il campo.

9′ Colombo in mischia non riesce a trovare la porta con il destro.

7′ Cancellieri prova ad accentrarsi, Udogie approfitta degli spazi nella corsia di sinistra.

5′ Udogie dalla sinistra entra dentro il campo e prova a servire Yeboah, pallone intercettato da Obradovic.

3′ Possesso palla prolungato per l’Italia.

1′ Inizia la partita!

17.27 Inno nazionale italiano in corso, si parte!

17.25 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre e inni nazionali.

17.20 Il Montenegro ha invece giocato tre partite del girone fino a questo momento: la prima l’ha pareggiata contro la Bosnia, la seconda l’ha vinta in casa del Lussemburgo e la terza l’ha persa in casa contro la Svezia.

17.15 L’obiettivo dell’Italia di Paolo Nicolato è naturalmente quello di rimanere a punteggio pieno dopo la vittoria del debutto, firmata dalle reti messe a segno da Pirola e Cancellieri e da un’autorete di Olesen.

17.10 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Yeboah, Colombo, Cancellieri.

A disposizione: Plizzari, Pirola, Mulattieri, Calafiori, Brescianini, Lucca, Ferrarini, Carboni, Ranocchia.

Allenatore: Nicolato.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Milic, Obradovic, Raznatovic; Janjic, Brnovic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Krstovic.

A disposizione: Baltic, Kujovic, Mijovic, Strikovic, Dresaj, Divanovic, Babic, Matanovic, Bojovic.

Allenatore: Vukotic.

17.05 Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta live tra Italia-Montenegro U21.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Montenegro U21 match di qualificazione Euro2023 U21, sfida delicata contro il Montenegro per la vetta del girone.

Dopo aver superato con facilità il Lussemburgo nella gara d’esordio, l’Italia Under 21 torna subito in campo e sfida il Montenegro nel secondo impegno del girone di qualificazione agli Europei di categoria, che si svolgeranno nel 2023 in Romania e Georgia.

Nicolato sceglie Carnesecchi in porta, difesa con Bellanova a destra e Udogie a sinistra. Centrali Lovato e Carboni. Regista Tonali con Rovella e Ricci mezzali. Attacco con Colombo e Cancellieri ai lati di Yeboah.

Italia Under 21, i convocati di Nicolato:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Milan), Alessandro Russo (Alessandria);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Atalanta), Caleb Okoli (Cremonese), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Monza), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Monza), Jacopo Da Riva (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Filippo Ranocchia (Juventus), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin Yeboah (Sportklub Sturm Graz).

PROBABILI FORMAZIONI Italia-Montenegro Under 21

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Yeboah, Cancellieri. Ct. Nicolato.

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Miic, Obradovic, Saletic; Brnovic, Janjic; Latkovic, Vukotic, Sijaric, Kristovic. Ct Vukotic.

Foto: Lapresse.