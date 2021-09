Vittoria importante per la Nazionale italiana U21 di Paolo Nicolato nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2023 di calcio. Al Romeo Menti di Vicenza gli azzurrini si sono imposti 1-0 contro il Montenegro in una partita giocata a ritmi bassi e in cui, grazie all’assist di Bellanova, Colombo ha realizzato il gol decisivo.

Secondo successo per la compagine tricolore nel Gruppo F. Si può sorridere in chiave qualificazione, considerando i pareggi della Svezia e dell’Irlanda, rispettivamente contro la Bosnia e il Lussemburgo. Gli scandinavi comandano con 7 punti il raggruppamento e hanno una lunghezza di vantaggio sull’Italia, ma una partita in più, mentre gli irlandesi sono alle spalle della nostra rappresentativa (4 punti). Una situazione, dunque, favorevole.

Italia in campo con un 4-3-3: Yeboah, Colombo e Cancellieri a comporre il tris offensivo; in mediana Tonali a comandare le operazioni. Un primo tempo assai scialbo quello degli azzurrini, senza spunti particolari.

Montenegro che, schieratosi con un 4-2-3-1 e l’unico riferimento offensivo rappresentato da Krstovic, in fase di non possesso va a comporre un centrocampo a cinque molto coperto. I nostri portacolori, infatti, faticano a trovare un pertugio nella difesa avversaria e gli attacchi si rivelano piuttosto sterili.

Nella ripresa l’episodio che fa girare la partita è al 53′ quando Bellanova mette nelle condizioni Colombo di realizzare e l’attaccante si fa trovare puntuale all’appuntamento. La formazione italiana cerca il raddoppio, ma manca concretezza e precisione. Senza brillare più di tanto i ragazzi di Nicolato concludono vittoriosamente il confronto.

Foto: LaPresse