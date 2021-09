LIVE Inter-Atalanta, Serie A calcio in DIRETTA: il derby lombardo è già una sfida scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Atalanta match di Serie A Tim 2021/2022, Inzaghi sfida Gasperini per la vetta della classifica momentanea.

Simone Inzaghi nella sua Inter pensa poco al turnover, dentro Dumfries tra i titolari. Per il resto in porta Handanovic, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Laterali Dumfries e Perisic, in mezzo Brozovic con Barella e Calhanoglu. In attacco la coppia Dzeko–Lautaro Martinez, da valutare il recupero di Correa.

Gasperini ha dubbi di formazione per l’Atalanta, ma dovrebbe proporre i migliori disponibili. Musso in porta protetto da Toloi, Demiral e Djimsiti. Esterni Zappacosta a destra e il solito Gosens a sinistra. Centrocampo con Freuler e De Roon con Pasalic trequartista. Malinovskyi dietro Zapata unica punta. Ilicic parte dalla panchina, Pessina in dubbio.

Partita: Inter-Atalanta

Data: 25 settembre 2021

Orario: 18.00

Canale tv e Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI di Inter-Atalanta partita di Serie A

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Atalanta match di Serie A Tim 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.