LIVE Inter-Atalanta 2-2, Serie A calcio in DIRETTA: Dzeko non basta per la vittoria, finisce pareggio. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

20.10 Ecco le pagelle:

INTER (3-5-2): Handanovic 4.5; Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 5 (57′ Di Marco 4); Darmian 6 (57′ Dumfries 5.5), Barella 7 (90′ Satriano s.v.), Brozovic 6, Calhanoglu 5.5 (57′ Vecino 6), Perisic 5.5; Dzeko 7.5, Lautaro 7 (80′ Sanchez 6). All. Inzaghi 7.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6.5; Toloi 7, Demiral 6, Palomino 6 (60′ Maehle 6); Zappacosta 6 (77′ Pasalic 6), De Roon 6, Freuler 6, Gosens 6; Pessina 5.5 (60′ Djimsiti 6), Malinovskyi 8 (62′ Ilicic 6); Zapata 6 (63′ Piccoli 6.5). All. Gasperini 7.

20.05 Partita spettacolare che vede il pareggio finale dopo un rigore sbagliato da parte dell’Inter e una rete annullata a Piccoli nel finale.

96′ Finisce la partita, Inter-Atalanta 2-2.

94′ Inter completamente avanti alla ricerca del vantaggio.

92′ Ci saranno sei minuti di recupero.

90′ Fuori Barella, dentro Satriano nell’Inter.

88′ Annullato il gol a Piccoli, il pallone era uscito fuori prima del passaggio.

86′ TRAVERSA di Dimarco, si resta Inter-Atalanta 2-2.

84′ RIGORE per l’Inter, follia di Demiral che mette il braccio sulla testa di Dzeko dove va a battere il pallone.

82′ Ilicic chiama all’intervento Handanovic dopo un tiro di destro.

80′ Fuori Lautaro Martinez, dentro Alexis Sanchez nell’Inter.

78′ Fuori Zappacosta e dentro Pasalic per l’Atalanta.

76′ Conclusione di Maehle, pallone fuori di poco.

74′ Goooooooooooooool, Dzekooooooooooooooo, Dimarco chiama all’intervento Musso che lascia il pallone a Dzeko che non sbaglia, Inter-Atalanta 2-2.

72′ Dentro Maehle e fuori Palomino nell’Atalanta.

70′ Giallo per Barella, piede a martello.

68′ Ci prova Lautaro Martinez, pallone fuori.

66′ Fallo tattico di Zappacosta, giallo per lui.

64′ Fuori Zapata, Pessina e Malinovskyi, dentro Piccoli, Djimsiti e Ilicic nell’Atalanta.

62′ Anche Gasperini sta per rispondere con un triplo cambio.

60′ Miracolo di Musso su Dzeko che aveva provato con un colpo di testa a botta sicura.

58′ Attacca ora l’Inter a pieno organico.

56′ Dentro Dimarco, Dumfries e Vecino per Calhanoglu, Darmian e Bastoni nell’Inter.

54′ Dumfires è quasi pronto ad entrare per l’Inter.

52′ PALO! Malinovskyi di punizione da zona laterale trova il palo interno.

50′ Palomino in tuffo non trova la porta.

48′ Malinovskyi crossa da destra per Zapata che colpisce Handanovic.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.55 L’Inter inizia forte ma poi entra in scena Malinovskyi che con due tiri firma il pareggio e provoca il sorpasso di Toloi.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Inter-Atalanta 1-2.

43′ Difficoltà per i difensori interisti di trovare le contromisure ad un tiratore libero come Malinovskyi.

41′ Malinovskyi sta letteralmente trascinando la squadra di Gasperini.

39′ Gooooooooooooooool, Toloiiiiiiiiiiiiiiiiii, dopo un gran tiro di Malinovskyi, l’italo brasiliano trova il tap-in vincente, Inter-Atalanta 1-2.

37′ Palomino blocca Dzeko in profondità.

35′ Partita divertente, ora l’Inter che prova a ritornare in vantaggio.

33′ Dzeko cerca Lautaro ma Musso risolve il problema uscendo dalla propria porta.

31′ Gooooooooooooooool, Malinovskyiiiiiiiiiiiiiiiiiii, rete assurda di Ruslan Malinovskyi che praticamente da fermo scaglia un missile in porta, Inter-Atalanta 1-1.

29′ Zappacosta per Zapata che di testa non trova la porta.

27′ In scivolata evita la rete di Pessina a due passi dalla porta.

25′ Partita che viaggia sulle fiammate delle due squadre.

23′ De Roon per un soffio non trova il pareggio con il piatto.

21′ Brozovic cerca Darmian, ma viene anticipato da Demiral.

19′ Giallo per Palomino per fallo su Dzeko.

17′ Malinovskyi impegna Handanovic da fuori.

15′ Atalanta che comincia ad alzare i ritmi di gioco.

13′ Punizione di Pessina che finisce sulle mani di Handanovic.

11′ Giallo per Bastoni per fallo su Pessina.

9′ Atalanta in balia dell’Inter, Dzeko sbaglia il controllo dentro l’area di rigore.

7′ Goooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzz, strepitosa rete di Lautaro che al volo la mette sul secondo palo dentro l’area di rigore, Inter-Atalanta 1-0.

5′ Gallo per Malinovskyi per fallo su Barella.

3′ Dzeko con il piatto al volo dopo un cross di Darmian, non trova la porta.

1′ Inizia la partita

17.56 Entrano in campo le due squadre.

17.53 Tra poco ingresso in campo delle due squadre.

17.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match!

17.47 L’Inter è la squadra che nell’anno solare 2021 ha vinto più partite in casa nei maggiori cinque campionati europei (14) – nel parziale 46 gol per i nerazzurri, una media di 3.3 ad incontro.

17.44 Nelle due passate stagioni l’Inter non ha mai perso contro l’Atalanta in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi): i campioni d’Italia in carica sono l’unica squadra che la Dea non è riuscita a battere nel periodo nel massimo campionato.

17.41 L’Atalanta ha perso cinque delle ultime sette trasferte contro l’Inter in Serie A (2 pareggi), con un punteggio complessivo a sfavore di 14-2.

17.38 L’Inter ha perso solo una delle ultime nove sfide contro l’Atalanta in Serie A (4 vittorie, 4 pareggi), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel periodo.

17.35 Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gasperini

17.30 Benvenuti alla diretta live di Inter-Atalanta partita di Serie A Tim.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Atalanta match di Serie A Tim 2021/2022, Inzaghi sfida Gasperini per la vetta della classifica momentanea.

Simone Inzaghi nella sua Inter pensa poco al turnover, dentro Dumfries tra i titolari. Per il resto in porta Handanovic, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Laterali Dumfries e Perisic, in mezzo Brozovic con Barella e Calhanoglu. In attacco la coppia Dzeko–Lautaro Martinez, da valutare il recupero di Correa.

Gasperini ha dubbi di formazione per l’Atalanta, ma dovrebbe proporre i migliori disponibili. Musso in porta protetto da Toloi, Demiral e Djimsiti. Esterni Zappacosta a destra e il solito Gosens a sinistra. Centrocampo con Freuler e De Roon con Pasalic trequartista. Malinovskyi dietro Zapata unica punta. Ilicic parte dalla panchina, Pessina in dubbio.

Partita: Inter-Atalanta

Data: 25 settembre 2021

Orario: 18.00

Canale tv e Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI di Inter-Atalanta partita di Serie A

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Atalanta match di Serie A Tim 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.