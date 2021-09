LIVE F1, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Kubica sostituisce Raikkonen positivo al Covid, Ferrari vuole conferme nella FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.15: Hamilton non ci sta e si riprende la vetta con il crono di 1’11″964 con gomme soft a precedere di 0″032 Alonso. Norris è terzo a 0″170.

12.14: Fernando Alonso si porta al comando con le medie: 1’11″996 per lo spagnolo dell’Alpine a precedere di 14 millesimi Hamilton. Giovinazzi quinto a 0″662.

12.13: Attendono a entrare le Ferrari e le Red Bull. Hamilton sta girando anche per via del problema nella FP2 che l’ha costretto a terminare anzitempo.

12.11: Iniziano a girare le due McLaren con le medie con Lando Norris secondo a 0″124 e Ricciardo terzo a 0″628. Hamilton rimane sempre in vetta con le soft.

12.09: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:12.010 2

2 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.030 1

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.316 1

4 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.683 1

5 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.207 1

12.07: Una sessione complicata per Kubica che deve trovare in poco tempo il feeling con questa pista.

12.05: Hamilton comanda con il tempo di 1’12″010 a precedere di 2″089 Mick Schumacher e di 2″683 Mazepin. Quarto Kubica 3″207 e quinto Tsunoda a 3″637.

12.03: Kubica completa il primo giro cronometrato del suo weekend a Zandvoort. Il polacco è terzo a 3″207 da Lewis Hamilton che ha già cominciato a girare con gomme soft.

12.01: E’ arrivata adesso la comunicazione, non c’è penalità per Verstappen: quando Max ha oltrepassato il pannello 14 non era acceso per cui giungendo in prossima della monoposto di Stroll l’olandese ha rallentato comunque superando il canadese.

12.00: VIA ALLA FP3!

11.59: Nessuna penalità a Max Verstappen, la FIA ha deciso di non procedere contro l’olandese reputando la condotta dell’olandese non da sanzionare. Si attende solo l’ufficialità.

11.57: Perdita d’olio dal motore endotermico dal motore di Hamilton ieri. Power Unit n.1 e quindi nessuna sanzione per la scuderia di Brackley.

11.55: Rumours dal tracciato parlano di alcuna sanzione, visto che non era possibile avvedersi di Stroll in questo caso.

11.53: Di seguito il video del “fattaccio” con Verstappen coinvolto:

11.51: Sul fronte dei podi, abbiamo un ex aequo tra Jim Clark e Niki Lauda. Lo scozzese vanta quattro vittorie (1963, 1964, 1965, 1967) e due terzi posti (1961, 1966). Invece l’austriaco, oltre ai suoi tre successi (1974, 1977, 1985) ha concluso due volte alla piazza d’onore (1975, 1984) e una in terza posizione (1978).

11.48: Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo!

11.45: Il pilota più vincente in assoluto in Olanda è Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus. Parliamo di un’altra era.

11.42: Delle 9 frenate del Circuit Zandvoort 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, 4 mediamente impegnative e le restanti 3 light. La più temuta è la curva 11, nonostante un picco di velocità inferiore alla prima curva dopo il traguardo. La decelerazione è però maggiore perché le monoposto passano da 313 km/h a 99 km/h in soli 105 metri. Per riuscirci hanno bisogno di 2 secondi e 25 centesimi di secondo durante i quali i piloti esercitano un carico di 139 kg e subiscono una decelerazione di 4,8 g. ​

11.39: Uno dei tratti caratteristici della pista di Zandvoort è la presenza delle curve 3 e 14 con un banking di circa 19 gradi, più del doppio del catino di Indianapolis. Ciò si ripercuote sul set up delle monoposto che a sua volta condiziona il funzionamento dei freni.

11.36: La Ferrari nel corso delle prove libere del venerdì ha battuto un colpo, terminando in prima e seconda posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La SF21 sembra soffrire meno rispetto al weekend di Spa e le ambizioni non mancano.

11.33: Servirà un’opera certosina da ingegneri e piloti. Le squadre, infatti, dovranno concentrarsi molto per trovare il miglior set-up possibile per massimizzare la propria prestazione. Le caratteristiche del layout portano a questo. E’ prevedibile che di occasioni di sorpasso nella corsa domenicale ve ne saranno poche e ciò invita a una certa metodologia di lavoro.

11.30: Una decisione, dunque, che potrebbe cambiare l’ordine delle cose in questo weekend.

11.27: Ovviamente se Max dovesse scontare una penalità, Hamilton sarebbe il primo ad approfittarne su un tracciato che non agevola di certo eventuali rimonte.

11.24: Si è in attesa di una decisione che potrebbe cambiare il weekend dell’olandese.

11.21: Max Verstappen è stato convocato dai commissari di gara di Zandvoort. L’olandese, infatti, è sotto investigazione per aver superato la vettura di Lance Stroll in regime di bandiera rossa. In particolare, il comunicato della direzione gara cita diversi articoli del regolamento (Appendice L Ch IV Art. 1, Appendice H 2.5.4.1.b del Codice Sportivo e l’articolo 50.2 del Regolamento Sportivo) per l’infrazione compiuta da Verstappen ai danni del canadese tra Curva 10 e Curva 11 alle 15:10 di ieri pomeriggio.

11.18: Kimi Raikkonen è risultato positivo al COVID-19. Il finlandese, che ha recentemente annunciato il ritiro, non potrà dunque correre sul tracciato olandese, che resta conseguentemente una delle poche piste non calcate dal suo talento nel corso di questi ultimi vent’anni.

Avremo dunque modo di rivedere all’opera, al volante della C41, il polacco Robert Kubica, alla sua prima apparizione ufficiale (non in prove libere) con la tuta Italo-svizzera.

11.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Zandvoort si prospetta un turno molto importante per definire i particolari sugli assetti che i tecnici dovranno varare sulle monoposto.

