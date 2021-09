CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.42 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

00.41 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 16 ace del russo contro i 6 del serbo che ha trovato anche 3 doppi falli contro i 9 del #2 al mondo. Medvedev ha trovato l’81% di punti con la prima di servizio, come il serbo con l’80% mentre con la seconda rispettivamente il 57% e il 40%. Il classe 1996 ha salvato 5 palle break su 6 mentre il #1 al mondo la metà, ovvero 4/8. A fine partita sono 83 i punti di Nole contro i 99 decisivi di Medvedev.

00.38 Daniil Medvedev vince il primo Slam in carriera agli US Open! Due anni dopo la sconfitta contro Rafael Nadal e quella di gennaio agli Australian Open, il russo conquista il Major dopo tre tentativi. Il russo batte con un triplo 6-4 contro Novak Djokovic che termina in lacrime il match commosso dal calore del pubblico al termine di una sfida ricca di emozioni considerando i patemi del #2 al mondo e soprattutto il nervosismo del secondo set. Si fermano qui i sogni di gloria di Novak Djokovic che poteva superare Rafael Nadal e Roger Federer con 21 Slam e soprattutto realizzare il Grande Slam, ma dopo le Olimpiadi, ecco un’altra delusione.

FINE TERZO SET

4-6 GAME SET AND MATCH A NEW YORK!!!! PARTITA INCREDIBILE AGLI US OPEN!!! NOVAK DJOKOVIC PERDE LA FINALE

40-30 ANCORA UN DOPPIO FALLO DEL RUSSO!!! FINALE DA INCUBO

40-15 CHE MANCANZA DI RISPETTO DEL PUBBLICO! Rumori su ogni colpo del russo che ottiene due match point.

30-15 Rovescio lungolinea di Nole: il russo non trova più la prima.

30-0 VELOCITA’ ASSURDE DI MEDVEDEV!!!! Djokovic prende tutto ma alla fine cede con il diritto lungolinea.

15-0 DIRITTO LUNGO DI UN DJOKOVIC CON LE LACRIME!!! Il serbo è commosso dal pubblico.

4-5 BREAK CONFERMATO DA DJOKOVIC! MEDVEDEV PUO’ CHIUDERLA ORA AL SERVIZIO

40-15 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI MEDVEDEV! Troppo ansioso il russo.

30-15 Servizio e diritto lungolinea di Nole.

15-15 DIRITTO VINCENTE DI MEDVEDEV DA FONDOCAMPO

15-0 Gran prima di Nole e che atmosfera sugli spalti.

3-5 INCREDIBILE A NEW YORK!!!! TRE ERRORI DI FILA DEL RUSSO CHE SI FA INNERVOSIRE DAL PUBBLICO!!!!

40-AD ALTRO DOPPIO FALLO DEL #2 AL MONDO!!!!

40-40 DOPPIO FALLO DEL RUSSO NELLA BOLGIA NEWYORKESE!

40-30 LUNGO IL DIRITTO DI NOLE E MATCH POINT PER MEDVEDEV!

30-30 Prima centrale del russo.

15-30 Doppio fallo di Medvedev.

15-15 16° ace del russo.

0-15 Diritto vincente del serbo che ha cambiato anche maglietta…

2-5 Nole prolunga il match: al cambio campo, il russo può diventare campione.

40-30 Ace del serbo.

30-30 Errore con il diritto per il #1 al mondo.

30-15 Serve&volley vincente del serbo.

15-15 Diritto profondo di Medvedev che mette in difficoltà il serbo.

15-0 Serve&volley di Nole.

1-5 NOLE DEVE ALLUNGARE IL MATCH!!!

40-30 SUL NASTRO IL ROVESCIO DI NOLE! Gran diagonale del russo.

30-30 LA FORTUNA AIUTA IL RUSSO!!! Rovescio sul nastro e punto al russo.

15-30 Quinto doppio fallo di Medvedev.

15-15 15° ace del russo.

0-15 Palla corta prevedibile da parte del russo: ci arriva il serbo.

1-4 Djokovic vince il primo game del terzo set.

40-0 Scappa via la risposta del russo.

30-0 Diritto lungo di Medvedev: si salva Nole.

15-0 Primo ace del serbo.

0-4 MEDVEDEV NON SI FERMA PIU’!!!! ALTRO VINCENTE CON IL DIRITTO E NOLE IN CRISI

40-15 Risposta lunga del #1 al mondo.

30-15 Ace centrale di Medvedev.

15-15 Rovescio vincente di Nole che cerca di attivarsi.

15-0 Prima vincente del russo.

0-3 DOPPIO BREAK MEDVEDEV!!!! SERVE&VOLLEY SBAGLIATO DAL SERBO

40-AD PALLA BREAK MEDVEDEV! Non funziona il back del serbo.

40-40 LUNGOLINEA DI MEDVEDEV! Immobile Djokovic.

40-30 Ancora serve&volley del serbo che sta provando a variare.

30-30 Nole lascia andare il braccio con il rovescio: in rete il recupero del russo.

15-30 Serve&volley vincente del serbo.

0-30 Diritto lungo del serbo che sbaglia ancora in lunghezza.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI MEDVEDEV!!!

0-2 BREAK CONFERMATO DAL RUSSO!!!! CONTROSMORZATA DI NOLE MA RECUPERO DEL #2 AL MONDO CHE CHIAMA IL PUBBLICO!

AD-40 SUL NASTRO IL DIRITTO IN RECUPERO DI NOLE!

40-40 Gran risposta del serbo.

40-30 ALTRO ERRORE DI DJOKOVIC SOTTORETE!

30-30 Palla corta di Medvedev che prova a chiudere con il rovescio in corsa che termina largo.

30-15 ROVESCIO LUNGO DI NOLE! Il serbo non sente la palla.

15-15 13° ace di Medvedev.

0-15 SI SALVA DJOKOVIC! Il serbo sale in cattedra con il diritto e trova la volée vincente.

0-1 BREAK IMMEDIATO NEL TERZO SET DI MEDVEDEV!!!!! DIRITTO LUNGO DI NOLE SOTTO GLI OCCHI DI MARIA SHARAPOVA!

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV!!!! Nole sbaglia sottorete dopo il passante di rovescio del russo.

30-30 Djokovic prova a trovare la profondità ma altro diritto lungo per il serbo.

30-15 PASSANTE DI MEDVEDEV CHE INTERCETTA L’ACCELERAZIONE DEL SERBO

30-0 Servizio e diritto del serbo.

15-0 Gran recupero con il rovescio di Nole sulla palla corta del russo.

INIZIO TERZO SET

23.50 Secondo parziale pazzesco a Flushing Meadows! Daniil Medvedev vince anche il secondo set per 6-4, con lo stesso punteggio del primo parziale, grazie al break ottenuto nel quinto gioco. Un parziale incredibile considerando la racchetta rotta da Nole e le 5 chance non sfruttate. Il russo dovrà evitare di fare come Stefanos Tsitsipas a Parigi.

FINE SECONDO SET

4-6 SECONDO SET MEDVEDEV!!!! MA CHE RISCHIO CON UNA PALLA CORTA INGUARDABILE!

40-30 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DI MEDVEDEV! Nole ha alzato il ritmo con il rovescio.

40-15 Doppio fallo del russo.

40-0 IL PUNTO DELLA FINALE!!!! PALLA CORTA DEL RUSSO, RECUPERO DI NOLE E PASSANTE OLTRE IL PALETTO DEL #2 AL MONDO

30-0 Altro ace del russo.

15-0 Ace di Medvedev.

4-5 Djokovic prolunga il set prendendosi ancora la rete e chiudendo con lo smash.

40-30 Lob lungo di poco del #2 al mondo.

30-30 Si ferma sul nastro il rovescio di Djokovic.

30-15 Errore in risposta del russo.

15-15 Prima vincente del serbo.

0-15 Gran diritto di Medvedev in risposta.

3-5 POTENZA INCREDIBILE DEL RUSSO!!!! CHE RITMO DEL #2 AL MONDO

40-0 DOMINIO ASSOLUTO DI MEDVEDEV! Djokovic non riesce ad imporsi contro il russo.

30-0 Risposta sfiorata dal serbo.

15-0 Gran prima del russo.

3-4 Nole rimonta da 0-30 e prova a restare attaccato al set.

40-30 Gran prima del serbo.

30-30 Scappa via il diritto del #2 al mondo.

15-30 DIRITTO FUORI DI UN SOFFIO DEL RUSSO!

0-30 DIFESA PAZZESCA DI MEDVEDEV!!!! IL RUSSO NON DA’ TEMPO DI PENSARE AL SERBO

0-15 Malissimo Djokovic da fondocampo: Nole è irriconoscibile.

2-4 SERVIZIO A ZERO DI MEDVEDEV!!!! IL RUSSO STA DOMINANDO IL MATCH

40-0 Scappa via la risposta del serbo.

30-0 RITMO PAZZESCO DI MEDVEDEV!!!! DIRITTO INCREDIBILE DAL CENTRO DEL CAMPO.

15-0 11° ace per il russo.

2-3 BREAK MEDVEDEV!!!! INCREDIBILE SITUAZIONE A NEW YORK! NOLE NERVOSISSIMO!

30-40 Prima esterna del serbo.

15-40 DUE PALLE BREAK MEDVEDEV!!!! MOMENTO NEGATIVO PER NOLE

15-30 Altro errore di Djokovic in uscita dal servizio.

15-15 Errore di Medvedev che prova a entrare nello scambio ma non trova il campo con il diritto.

0-15 Doppio fallo di Nole.

2-2 Medvedev annulla due palle break e ristabilisce la parità ma game pazzesco e ricco di emozioni.

AD-40 RISPOSTA LUNGA DI DJOKOVIC E RACCHETTA IN FRANTUMI!!!! CHE TENSIONE PER IL SERBO!!!!

40-40 ROVESCIO CLAMOROSO DI MEDVEDEV!!!!!

40-AD ALTRA CHANCE PER NOLE!!!

40-40 SUL NASTRO IL RECUPERO DI DJOKOVIC!!!! Gran volée di rovescio di Medvedev dopo il diritto lungolinea.

40-AD SI RIPETE IL PUNTO!!! Medvedev gioca la seconda ma si ripete il punto per colpo disturbato.

40-AD ALTRA CHANCE DI BREAK PER NOLE CHE CONTINUA A MIGLIORARE!

40-40 Gran diritto vincente del serbo.

40-30 MEDVEDEV SFIANCA DJOKOVIC! Punto dominato dal russo con il diritto e lungo il recupero del serbo.

30-30 Doppio fallo del russo.

30-15 Diritto lungolinea vincente del #2 al mondo.

15-15 Altro diritto potente del russo che poi viene sorpreso dal recupero del serbo.

15-0 Servizio e diritto in contropiede di Medvedev.

2-1 Djokovic si salva ancora e incita il pubblico.

AD-40 SUL NASTRO IL PASSANTE IN RECUPERO DI MEDVEDEV! Gran discesa a rete del serbo.

40-40 Gran diritto del russo in risposta.

AD-40 Ace del serbo.

40-40 Prima esterna del #1 al mondo.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV!!!!! DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DEL RUSSO!!!!!

30-30 Scambio durissimo vinto da Nole che chiude a volo sottorete.

15-30 Altro errore di diritto di Djokovic sulla diagonale.

15-15 Errore in uscita dal servizio del #1 al mondo.

15-0 Servizio e diritto del serbo.

1-1 RIMONTA PAZZESCA DI MEDVEDEV! Tre chance annullate e parità.

AD-40 Ace di Medvedev, il decimo.

40-40 ALTRA CHANCE ANNULLATA DAL RUSSO! In rete il back di Nole che si arrabbia con sé stesso.

30-40 Ace del russo.

15-40 PASSANTE DI MEDVEDEV! Gran palla corta recuperata da Nole.

0-40 TRE PALLE BREAK DJOKOVIC! MEDVEDEV ESAGERA CON IL DIRITTO DIAGONALE

0-30 Secondo doppio fallo del russo.

0-15 Risposta profonda di Djokovic: scomposto Medvedev in uscita dal servizio.

1-0 Nole vince a zero il primo game.

40-0 Ace del serbo.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Djokovic.

15-0 Scappa via la risposta dei russi.

INIZIO SECONDO SET

22.56 Daniil Medvedev vince il primo parziale della finale maschile singolare! Il russo conquista per 6 giochi a 4 il set contro Novak Djokovic: fatale il break del primo gioco. Dominante al servizio il russo che non ha sfruttato altre due chance di break.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET MEDVEDEV! ALTRO, ENNESIMO, ACE DEL RUSSO!

40-15 DUE SET POINT MEDVEDEV!

30-15 Primo doppio fallo del russo.

30-0 Settimo ace del #2 al mondo.

15-0 Servizio vincente del russo.

4-5 Nole prolunga il set sfruttando gli errori del russo.

40-30 Lunga la risposta del russo.

30-30 Vincente lungolinea di Medvedev. ora a due punti dal set.

30-15 Gran rovescio di Nole che chiude con la volée di diritto.

15-15 Servizio e diritto e chiusura a volo.

0-15 CHE RISPOSTA DI MEDVEDEV CON IL ROVESCIO!

3-5 Ace del russo e adesso Nole deve allungare il set.

40-0 Prima vincente di Medvedev.

30-0 Scambio pazzesco vinto da Medvedev che trova il diritto diagonale vincente.

15-0 Quinto ace di Medvedev.

3-4 Djokovic resta attaccato al match.

40-15 Ottima risposta del russo con il diritto.

40-0 Nole domina Medvedev nei pressi della rete: diritto in rete del russo.

30-0 Serve&volley di Djokovic che chiude a volo.

15-0 Diritto in rete di Medvedev ma è troppo scomposto.

2-4 Servizio e diritto diagonale di Medvedev che dopo due smash chiude a volo.

40-15 Diritto lungo di Medvedev dopo il back di rovescio del serbo.

40-0 Seconda di servizio e rovescio diagonale del russo.

30-0 Servizio esterno vincente di Medvedev.

15-0 Scappa via il rovescio di Djokovic.

2-3 Game rapidi a NY: ace di Nole.

40-0 Prima esterna e diritto vincente del serbo.

30-0 Ace di Djokovic.

15-0 Prima vincente di Nole.

1-3 Non si gioca sul servizio del russo e servizio a zero.

40-0 Quarto ace di Medvedev.

30-0 Servizio vincente del #2 al mondo.

15-0 Ace del russo.

1-2 Djokovic rimonta, annulla due chance di break e piazza il primo game del match.

AD-40 Primo ace di Nole.

40-40 Servizio e diritto di Djokovic che chiude a volo.

30-40 Servizio e rovescio vincente del serbo.

15-40 DUE PALLE BREAK MEDVEDEV! Sul nastro il diritto a sventaglio del #1 al mondo.

15-30 Medvedev perde la diagonale di rovescio.

0-30 Doppio fallo del serbo.

0-15 RISPOSTA VINCENTE DI DIRITTO DA LONTANISSIMO DI MEDVEDEV!

0-2 CHE PARTENZA DI MEDVEDEV! Rovescio lungo di Djokovic in risposta.

40-15 Diritto sul nastro in uscita dal servizio del russo.

40-0 Ace del classe ’96.

30-0 Ace del russo.

15-0 Servizio vincente di Medvedev.

0-1 BREAK MEDVEDEV!!!! Il russo parte a mille nella Finale US Open 2021.

40-AD PALLA BREAK MEDVEDEV! Largo il diritto di Djokovic da fondocampo.

40-40 SI VA SUBITO AI VANTAGGI! Diritto diagonale vincente di Medvedev.

40-30 Rovescio diagonale di Medvedev e recupero in ritardo di Djokovic.

40-15 Servizio e diritto lungolinea di Djokovic e chiusura a volo.

30-15 Scappa via il rovescio diagonale di Medvedev che accorcia il gioco.

15-15 Doppio fallo del serbo.

15-0 Diritto lungo di Medvedev.

0-0 Batte Nole nel primo gioco della finale maschile singolare.

INIZIO PRIMO SET

22.14 Tutto è pronto! Si comincia all’Arthur Ashe Stadium.

22.12 Il serbo è diventato il secondo giocatore dalla fine del XIX secolo a giungere in finale dopo aver vinto quattro sfide in cui aveva perso il primo set.

22.10 Comincia il riscaldamento! Sale la tensione.

22.08 Novak Djokovic e Daniil Medvedev scendono in campo!

22.06 Giocatori nel tunnel! Manca sempre meno alla finale.

22.04 Al primo turno invece ha vinto contro il danese Holger Rune mentre non ha perso set contro l’olandese Tallon Griekspoor.

22.02 Il serbo è giunto sin qui battendo giocatori importanti come Kei Nishikori al terzo turno e Matteo Berrettini ai quarti di finale oppure la sorpresa americana Jenson Brooksby.

22.00 Nole ha perso 6 set complessivamente in questo torneo: nella semifinale contro Alexander Zverev ha vinto 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 prendendosi la rivincita del penultimo atto olimpico.

21.58 Manca sempre meno all’inizio del match! Arthur Ashe Stadium pronto ad assistere a un nuovo evento storico del nobile sport!

21.56 Il #2 al mondo ha confermato lo status di big sin qui e proverà a concludere in maniera vincente dopo aver conquistato anche la qualificazione alle Finals di Torino. Sia il russo che il serbo saranno in Italia dunque e non perderanno le proprie posizioni a prescindere dal risultato.

21.54 Il russo ha perso solo un set sin qui contro l’olandese Botic Van de Zandschulp ai quarti di finale mentre in semifinale ha avuto la meglio sul canadese Felix Auger-Aliassime.

21.52 Daniil Medvedev invece proverà a conquistare il primo Major dopo le due finali perse rispettivamente contro Rafael Nadal a Flushing Meadows nel 2019 e contro il serbo a Melbourne.

21.50 Sarà la sfida più importante della sua carriera, come se fosse l’ultima, come dichiarato dal serbo. In campo femminile solo Margaret Court nel 1970 e Steffi Graf ci sono riuscite, con la tedesca che nel 1988 completò il Golden Slam vincendo la medaglia d’oro a Seul.

21.48 Un altro record che cercherà il serbo sarà quello di vincere il Grande Slam, ovvero tutte le prove Major durante l’anno: l’unico a riuscirci fu Rod Laver nel 1969.

21.46 Il serbo ha già staccato lo spagnolo, fermo a 28, per quanto riguarda le finali Slam: oggi infatti disputerà la finale #31 come Roger Federer.

21.44 Novak Djokovic ha un appuntamento con la Storia: il serbo proverà a conquistare il quarto titolo a Flushing Meadows su 9 finali ma soprattutto il 21° Major in carriera staccando definitivamente Roger Federer e Rafael Nadal.

21.42 3-1 il confronto in favore del serbo invece in match sul cemento all’aperto: toccherà al #2 al mondo invertire il trend stasera per provare a vincere il primo Major in carriera.

21.40 Le altre due vittorie del russo risalgono al 2019 ai quarti di finale di Montecarlo e alla semifinale di Cincinnati: ad ogni modo terza sfida Slam dopo le due vittorie oceaniche del serbo.

21.38 La terza vittoria del russo invece risale a Londra 2020 nella fase a gironi prima della vittoria finale che lo ha decretato Maestro di uno degli anni più complicati della Storia.

21.36 Nono confronto tra i due giocatori con il serbo avanti 5-3 nei testa a testa: il #1 al mondo ha vinto l’ultimo incrocio per 7-5 6-2 6-2 che peraltro coincide con l’unica finale in cui hanno giocato contro, ovvero a febbraio agli Australian Open.

21.34 Dopo le finali di doppio misto e singolare femminile di ieri, oggi è stato il turno del doppio femminile con la vittoria della coppia Stosur/Zhang contro Gauff/McNally vincendo per 6-3 3-6 6-3.

21.32 Il match conclusivo del torneo maschile sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 22.00 italiane.

21.30 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows. Nono confronto tra i due giocatori con il serbo avanti 5-3 nei testa a testa: il #1 al mondo ha vinto l’ultimo incrocio per 7-5 6-2 6-2 che peraltro coincide con l’unica finale in cui hanno giocato contro, ovvero a febbraio agli Australian Open. La terza vittoria del russo invece risale a Londra 2020 nella fase a gironi prima della vittoria finale.

Novak Djokovic ha un appuntamento con la Storia: il serbo proverà a conquistare il quarto titolo a Flushing Meadows su 9 finali ma soprattutto il 21° Major in carriera staccando definitivamente Roger Federer e Rafael Nadal. E non solo, perché il serbo ha la possibilità di realizzare il Grande Slam conquistando tutti i Major nel 2021. Il #1 al mondo è reduce dalla vittoria in cinque set su Alexander Zverev prendendosi la rivincita dalle Olimpiadi.

Daniil Medvedev invece proverà a conquistare il primo Major dopo le due finali perse rispettivamente contro Rafael Nadal a Flushing Meadows nel 2019 e contro il serbo a Melbourne. Il russo ha perso solo un set sin qui contro l’olandese Botic Van de Zandschulp ai quarti di finale mentre in semifinale ha avuto la meglio sul canadese Felix Auger-Aliassime. Il #2 al mondo ha confermato lo status di big sin qui e proverà a concludere in maniera vincente dopo aver conquistato anche la qualificazione alle Finals di Torino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 22.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

