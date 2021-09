Finale US Open, Djokovic-Medvedev: programma, orario, tv, streaming

Il percorso di Novak Djokovic assume un bel po’ di poesia: il sogno di portarsi a casa il Grande Slam si conclude con lo stesso avversario con cui è iniziato, il russo Daniil Medvedev. Siamo alle battute finali dell‘US Open 2021, che si concluderà con la finale maschile tra il serbo, numero 1 del mondo, ed il russo, alle sue spalle nelle classifiche mondiali.

Nole arriva ovviamente con i favori del pronostico dalla sua parte: ventisette partite vinte negli Slam in questo anno solare e la più che concreta possibilità di entrare nella storia del tennis e dello sport in generale, diventando il terzo uomo della storia a conquistare il Calendar Grand Slam dopo Don Budge e Rod Laver. Ma dall’altra parte il russo, che finora ha perso un solo set ai quarti di finale contro l’olandese Botic Van de Zandschulp, vuole far vedere al mondo di aver fatto il passo avanti necessario per essere un vincitore di uno Slam dopo il ko degli scorso Australian Open.

La finale tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev si giocherà domani, 12 settembre, all’interno della quattordicesima ed ultima giornata degli US Open. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su Now. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto

DJOKOVIC-MEDVEDEV, US OPEN 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 12 SETTEMBRE – ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 22.00 Novak Djokovic – Daniil Medvedev

DJOKOVIC-MEDVEDEV, US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, discovery+; migliori match anche su LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse