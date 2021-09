LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 75-73, Serie A basket in DIRETTA: Dinamo fatica ma vince in casa, marchigiani mai domi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:55 termina qui la nostra diretta LIVE di questo match avvincente ed equilibrato, risolto solo negli ultimi possessi. Grazie a tutti per averci seguito e un saluto sportivo!

19:53 Dinamo Sassari che inizia nel migliore dei modi la regular season, conquistando il primo successo interno a discapito della Carpegna Pesaro. I ragazzi di coach Petrovic hanno provato l’allungo nella parte centrale del match, ma non sono poi riusciti a piazzare la zampata decisiva nei secondi finali per portarsi a casa questo match.

19:52 Ai marchigiani, invece, non sono bastati i 22 punti di Vincent Sandford e i 16 di Tyrique Jones.

19:50 Autentico mattatore del match Mekowulu. Il centro nigeriano chiude con 21 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate. Insieme a lui, vanno in doppia cifra per Sassari anche Logan (14 punti), Stefano Gentile e Bendzius (10 punti a testa).

SANDFORD SBAGLIA IL BUZZ BEATER FINALE! LA DINAMO SASSARI BATTE PESARO 75-73

Sassari usa l’ultimo fallo a disposizione prima di andare in bonus. 6″ sul cronometro per Pesaro

Petrovic chiama time-out. Il coach croato vuole organizzare l’ultimo tiro decisivo

75-73 Stefano Gentile non sbaglia dalla lunetta: 2/2 e 10 secondi scarsi per l’ultima azione di Pesaro

73-73 JONES SCHIACCIA E IMPATTA: PARITA’! Time-out Dinamo, Cavina disegnerà sulla lavagnetta l’ultima azione

Logan ferma fallosamente Delfino in palleggio. Ultimi 23″ di gioco

Meno di un minuto alla sirena finale. Tutto è ancora possibile!

73-71 Sandford penetra e appoggia a canestro. Nell’azione, Stefano Gentile scivola su uno degli adesivi ed è costretto ad uscire momentaneamente dal parquet

73-69 DAAAVIDDD LOGAAAN! TRIPLA PESANTISSIMA

Time-out chiamato da Pesaro, Petrovic vuole parlarci su e riorganizzare le azioni dei suoi

70-69 SI SEGNA SOLO DALL’ARCO! TRIPLAAA DI SANDFORD E ANCORA -1 PESARO

70-66 STEFANOOO GENTILEEE!! BOMBA A FIL DI SIRENA DEI 24 SECONDI, DINAMO RESPINGE GLI ASSALTI

67-66 MATTEOOO TAMBONEEE!! PESARO NON MOLLA, TRIPLA CHE VALE IL -1

67-63 Mekowulu segna in corsa subendo fallo. 21 punti per il centro nigeriano che chiude il 2+1

64-63 Sandford segna in sospensione, -1 Pesaro

Esce dal campo per somma di falli Battle

Pesaro esaurisce il bonus falli. Sassari, invece, ne ha commesso solo uno nel quarto. Meno di cinque minuti alla fine!

64-61 Mekowulu mostra i muscoli sotto canestro: 18 punti per il centro nigeriano

62-61 Sandford in sospensione, chiusa l’emorragia per Pesaro e -1

Parziale aperto di 10-0 per la Dinamo Sassari, con cui i padroni di casa sono rientrati in partita! -6’42” alla sirena finale

62-59 Logan realizza in contropiede, Petrovic chiama immediatamente il minuto di sospensione

60-59 Battle penetra e segna, con fallo subito. La guardia americana chiude il gioco da tre punti

57-59 Parziale di 5-0 per Sassari: Mekowulu si gira, subisce il fallo e chiude il 2+1

Pacheco incappa nell’infrazione di doppio palleggio

54-59 Arresto e tiro di Battle dall’area, Sassari non ci sta

52-59 SIMONE ZANOTTIII!! A SEGNO DALL’ARCOOO E +7 PESARO

Inizia l’ultimo quarto!

Gentile prova la preghiera di fine quarto, ma non va a segno. Si chiude così la terza frazione di gioco, con Pesaro che prova a prendere un minimo vantaggio!

52-56 DAVIDE MOREEETTI!! PRIMA TRIPLA PER L’EX OLIMPIA MILANO

52-53 Penetrazione di Battle, Sassari torna a -1

50-53 Demetrio schiaccia in contropiede! Cavina ferma tutto, deve chiamare time-out

50-51 Delfino penetra e appoggia a canestro! 9 punti per l’argentino fino a qui

Fallo in attacco per Treier (Sassari). Poco più di due minuti al termine del terzo quarto!

Violazione di otto secondi per Pesaro: Moretti non riesce ad oltrepassare per tempo la metà campo

50-49 Mekowulu a segno sfruttando la tabella, Dinamo torna davanti

48-49 Jones segna solo uno dei due liberi a disposizione

48-48 Mekowulu realizza da sotto il canestro, che equilibrio! -4’46” alla terza sirena

46-48 Sandford appoggia a canestro, Pesaro mette di nuovo la testa avanti nel punteggio

46-46 Bendzius risponde prontamente, ancora parità

44-46 Sandford corregge l’errore di Jones, +2 Carpegna

44-44 Backdoor perfetto di Burnell su assist di Bendzius, Sassari impatta nel punteggio e pareggia!

42-44 BENDZIUUSS DALL’ARCOOO!! -2 DINAMO

39-44 AUTENTICA MAGIA DA SOTTO CANESTRO DI CARLOS DELFINO! PESARO A +5

Tiro cortissimo di Logan da tre punti in uscita dai blocchi

39-42 Tambone fa 2/2 in lunetta

39-40 David Logan risponde subito dall’arco, Dinamo a-1

36-40 Sandford alza la parabola, Pesaro a +4 e 11 punti per l’americano

18:55 Le squadre stanno per ritornare sul parquet. Intervallo oramai agli sgoccioli, fra poco si riprende il match!

18:50 Top scorer per I padroni di casa Mekowulu con 9 punti. Tra gli ospiti, invece, Jones è già in doppia cifra (11 punti), mentre Sandford ne ha messi a referto 9.

18:45 Pesaro maggiormente efficace dal pitturato (19/24, 62,5%), mentre Sassari è più precisa dall’arco (5/14, 35,7%)

18: 42 Si chiude il primo tempo al PalaSerradimigni di Sassari. La Carpegna Prosciutto Pesaro è in vantaggio 38-36 sulla Dinamo Sassari. Le squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo!

Anche Sandford non riesce a segnare dai tiri liberi (0/2)

0/2 per Bendzius dalla lunetta

36-38 Sandford in contropiede. Parziale di 7-0 Pesaro, che torna in vantaggio!

36-36 Jones arpiona il rimbalzo sull’errore da tre di Delfino, subendo fallo. Non riesce a chiudere il 2+1

36-34 MATTEEEO TAMBONE!! SI FA PERDONARE SUBITO!! TRIPLA E -2 PESARO

0/2 in lunetta di Matteo Tambone

Sassaresi che hanno già esaurito il bonus. Per Pesaro Demetrio ha già commesso 3 falli fin qui, Jones invece 2

36-31 Splendido canestro di Mekowulu, sulla linea di fondo e angolato. Dinamo che vola a +5

34-31 Stefano Gentile in penetrazione, +3 Sassari

32-31 Burnell appoggia, la Dinamo torna in vantaggio. -4’22” all’intervallo lungo!

30-31 STEFANOOO GENTILEEE!!! TRIPLAA IMPORTANTISSIMA PER I SARDI

27-31 Contro-parziale firmato Sanford, a segno ancora lui. Time-out Dinamo Sassari!

27-29 2+1 chiuso da Sanford, Pesaro torna avanti

27-26 Moretti segna dalla linea del tiro libero, la Carpegna torna a -1

27-24 Jones si gira e segna di semi-gancio, Pesaro risponde presente!

27-22 A segno Battle, parziale di 12-2 per Sassari. Petrovic ferma tutto e chiama time-out

Due triple tentate da Pesaro, entrambe sbagliate! -7’10” alla seconda sirena

25-22 TREEEEIEEEERR!! TRIPLAAA DALL’ANGOLO, INDISTURBATO

22-22 Inchiodata di Jones, ancora parità!

22-20 Si fa vedere anche in attacco Mekowulu: l’ex centro di Treviso segna da sotto canestro, Dinamo a +2

ANCORA UNA STOPPATA DI MEKOWULU!

20-20 Indecisione difensiva e Bendzius ne approfitta: pareggio Dinamo!

6 punti per David Logan tra i sassaresi. 5 punti a testa tra Delfino e Jones per i marchigiani in questo primo quarto

18-20 DAAAVID LOOGANN!! BUZZ BEATER CHE CHIUDE IL PRIMO QUARTO, LA DINAMO RISPONDE PRESENTE!

15-20 Pacheco appoggia al tabellone, +5 Pesaro

15-18 Segna Burnell per Sassari

Meno di un minuto alla fine del primo quarto. Entrambe le squadre stanno sbagliando molto in attacco!

13-18 Delfino segna dalla media distanza, la Vuelle prova a scappare nel punteggio!

13-16 CARLOOOSS DELFINO!!! TRIPLAAA E +3 PESARO

Pesaro ha già esaurito il bonus falli, mentre la Dinamo ha ne commessi solo due. 3’17” alla prima sirena!

13-13 Mekowulu in lunetta: 1/2 e il match torna in parità!

12-13 Contro-sorpasso Carpegna, a segno ancora Jones!

12-11 Accorcia le distanze Pesaro: -1

12-9 DAAAVID LOOGAAAAN!! TRIPLAAAA

9-9 Mekowulu perfetto dalla lunetta, ancora parità!

7-9 Matteo Tambone appoggia sfruttando la tabella, Pesaro ancora in vantaggio!

7-7 Jump di Mekowulu, pareggio Dinamo!

5-7 1/2 in lunetta di Jones

5-6 BENDZIUSSS!!! TRIPLAAA E DINAMO A -1

2-6 Demetrio si avventa lestissimo sul pallone, Pesaro vola sul +4!

STOPPATA DI MEKOWULU SU JONES! IMPRESSIONANTE

2-4 Penetrazione di Sanford, Pesaro torna davanti!

2-2 Tap-in di Bendzius, pareggio Dinamo!

0-2 Inchiodata di Jones in schiacciata, Pesaro subito avanti!

18:02 Si parte!

18:00 Tutto pronto per la palla a due. Ultime indicazioni dei coach ai propri giocatori prima di scendere sul parquet!

17:58 Gli starting five: Battle, Gentile, Devecchi, Mekowulu, Bendzius (Dinamo Sassari); Tambone, Delfino, Sanford, Jones, Demetrio (Pesaro)

17:55 E’ il momento della presentazione delle squadre. C’è molta curiosità sui quintetti che schiereranno i due coach per la partita di quest’oggi!

17:50 Le squadre sono sul parquet per la fase di riscaldamento. Mancano circa 10 minuti all’inizio del match!

17:45 La Carpegna Prosciutto Pesaro, guidata in panchina da Aza Petrovic (fratello maggiore di Drazen ed ex stella della Vuelle), era già qualificata tra le migliori otto della fase finale della Supercoppa in quanto finalista della Coppa Italia 2020/2021. I marchigiani sono stati però sconfitti dall’Umana Reyer Venezia col punteggio di 83-51.

17:40 La Dinamo Sassari, dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi, si è fermata ai quarti di finale della Final Eight. Gli uomini di Coach Cavina, infatti, sono stati estromessi dalla competizione per mano della Happy Casa Brindisi (76-66 il punteggio finale).

17:35 Entrambe le squadre vogliono iniziare col piede giusto la regular season, dopo aver concluso anzitempo il percorso nella Supercoppa Italiana assegnata pochi giorni fa.

17:30 Buon pomeriggio a tutti gli amici di OA Sport. Vi diamo il benvenuto a questa diretta LIVE scritta della prima giornata di Serie A di basket 2021/2022. A sfidarsi saranno la Dinamo Sassari e la Carpegna Prosciutto Pesaro. Buon divertimento a tutti!

Buon pomeriggio a tutti, amici di OA Sport. Benvenuti a questa Diretta LIVE scritta per la prima giornata di regular season della Serie A di basket, stagione 2021/2022. Si affronteranno la Dinamo Sassari e la Carpegna Prosciutto Pesaro.

I padroni di casa sardi hanno disputato una buona fase a gironi di Supercoppa, vincendo il girone B e qualificandosi per la Final Eight di Casalecchio di Reno, venendo però sconfitti dall’Happy Casa Brindisi nei quarti di finale (punteggio finale: 76-66). Sassari ha cambiato molto in questa stagione, a cominciare dalla guida in panchina. Non c’è più Gianmarco Pozzecco (diventato Assistant Coach di Ettore Messina all’Olimpia Milano) ed è ritornato Demis Cavina. In cabina di regia, invece, è tornato uno degli eroi del Triplete del 2014/2015: David Logan.

Gli ospiti marchigiani, invece, non hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. La compagine guidata in panchina da Aza Petrovic (fratello di Drazen, che ha sostituito Jasmin Repesa), è stata sconfitta nei quarti di finale dall’Umana Reyer Venezia col punteggio di 83-51. I marchigiani erano già qualificati alla Final Eight in quanto finalisti in Coppa Italia nell’annata precedente.

Palla a due al PalaSerradimigni di Sassari prevista alle ore 18:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE scritta di OA Sport!

