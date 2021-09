LIVE Coppa Sabatini 2021 in DIRETTA: doppietta per Michael Valgren, battuto Colbrelli in volata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.26 La top 10 di giornata:

1. Michael Valgren (EFN) 5’14’20”.

2. Sonny Colbrelli (TBV) +0.03

3. Mathieu Burgaudeau (TEN)+0.06

4. Filippo Baroncini (ITA) +0.09

5. Lorenzo Rota (IWG) +0.11

6. Neilson Powless (EFN) +0.17

7. Gianni Moscon (IGD) +0.33

8. Antonio Pedrero (MOV) +0.40

9. Ander Okamika (BBH) +1.25

10. Ruben Guerreiro (EFN) +1.31.

16.21 Due vittorie dopo un digiuno di tre anni e mezzo: se Valgren voleva farsi notare prima del Mondiale, ci è sicuramente riuscito.

16.20 Terzo posto per Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), seguito da Filippo Baroncini (Italia).

16.18 L’errore di Colbrelli potrebbe aver pagato l’essersi seduto poco prima dei 200 metri dal traguardo, senza ritrovare le forze per l’ultima volata.

16.16 Doppietta per il danese della EF Education Nippo, rimasto all’ombra fino all’ultimo chilometro. Con lo scatto in salita si porta dietro solo Colbrelli, che tenta la volata partendo dai 200 metri. Forse una scelta azzardata per il campione europeo, che si è ritrovato spompato ai 50 metri dal traguardo e stendendo il tappeto rosso per Valgren, che arriva a braccia alzate.

16.15 ANCORA MICHAEL VALGREN! DOPO IL GIRO DI TOSCANA, ARRIVA LA COPPA SABATINI!!

16.15 Parte la volata!

16.14 Valgren e Colbrelli si giocano il successo, Bourgodeau rimane dietro!

16.14 Scatto di Valgren dal fondo del gruppetto! Colbrelli si riporta su di lui!!

16.13 E sulle prime rampe di salita, ci riprova Moscon! Powless gli si aggancia, siamo nell’ultimo chilometro.

16.13 Ci riprova Powless a 1300 metri dal traguardo, subito agganciato da Moscon!

16.12 Neilson Powless, Michael Valgren (EF Education Nippo), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), Antonio Pedrero (Movistar) e Filippo Baroncini (Italia) sono gli uomini a giocarsi il successo.

16.12 Ultimi due chilometri!!

16.11 Ripreso Powless!

16.10 Tre chilometri al traguardo, Gianni Moscon sta ricucendo lo strappo tutto da solo!

16.08 L’esponente della Nazionale Italiana viene però ripreso dagli altri sei.

16.08 E Filippo Baroncini tenta di riportarsi da solo sull’uomo della EF Education Nippo!

16.07 Cinque chilometri all’arrivo, e Powless resiste in avanti: 8” per lui!

16.04 Una cinquantina di metri di vantaggio per lo statunitense, c’è accordo tra gli italiani per provare a riprenderlo.

16.02 Ed ecco il controscatto di Neilson Powless! Stessa tattica del GP della Toscana, questa volta a ruoli invertiti!

16.01 E ora ci prova Valgren, ma stavolta viene stoppato subito da Moscon!

16.00 Iniziano gli ultimi 12 chilometri e Gianni Moscon tenta l’attacco nel tratto di salita duro! Niente da fare per l’uomo della Ineos-Grenadiers.

15.58 Un uomo della Gazprom-Rusvelo tenta di muoversi da solo: parliamo del russo Chernetski. Intanto i primi otto sono all’ultimo giro!

15.57 Ultimo chilometro del secondo giro, di nuovo in salita.

15.55 1’22” da recuperare per il secondo gruppo, difficile riprendere i primi con poco più di 13 chilometri dal traguardo.

15.54 Nel gruppo inseguitori è la Gazprom-Rusvelo a fare il lavoro sporco. Ma dietro c’è l’Italia a rompere i cambi: sembra difficile per loro riprendere i primi otto, Neilson Powless, Michael Valgren (EF Education Nippo), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), Antonio Pedrero (Movistar) e Filippo Baroncini (Italia).

15.50 Con la situazione venutasi a creare, è Sonny Colbrelli a diventare in automatico il favorito fra gli otto di testa, in virtù del suo spunto veloce.

15.47 Meno di venti chilometri al traguardo, la Bahrain-Victorious e l’Italia mettono i bastoni tra le ruote agli inseguitori rompendo i cambi.

15.45 Non molla però il gruppo inseguitore: il margine lambisce adesso il minuto!

15.43 Gruppetto principale a 1’19” dai fuggitivi, guidato dalla Bardiani-CSF-Faizané e Gazprom-RusVelo.

15.42 Gli otto fuggitivi passano per la prima volta sul traguardo. Due giri alla fine della corsa!

15.40 Primo passaggio sullo strappo di Peccioli

15.39 È la EF Education Nippo a fare l’andatura nel gruppo di testa, con Neilson Powless a fare l’andatura.

15.37 Dietro i primi otto c’è ancora James Whelan (EF Education Nippo) a 20” di margine. Ma sembra che l’australiano stia mollando il colpo.

15.33 Ora la Bardiani-CSF-Faizané sta tirando il plotoncino ad inseguire i battistrada.

15.32 Oramai il discorso vittoria sembra appannaggio soltanto per questi otto. Meno di 30 chilometri dal traguardo.

15.30 Il gruppetto di inseguitori sembra aver perso vigore nella sua azione: ora il loro svantaggio è di 1’24”.

15.28 Sono rimasti in otto avanti: Neilson Powless, Michael Valgren (EF Education Nippo), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), Antonio Pedrero (Movistar) e Filippo Baroncini (Italia).

15.26 La EF Education Nippo ancora protagonista: ieri, al Giro di Toscana, hanno vinto con Valgren ritrovandosi tre uomini nella fuga giusta. Anche oggi la squadra americana sta facendo del proprio meglio. Iniziato intanto il secondo circuito a 34 chilometri dal traguardo, vantaggio di 1’05” per i battistrada!

15.25 Sotto il forcing di Whelan il gruppo di testa ha perso qualche elemento. Colbrelli e Moscon sono però ancora lì.

15.24 Ancora Whelan a fare l’andatura per il compagno Valgren, ma dietro di lui c’è un Sonny Colbrelli che non perde mezza pedalata!

15.23 Arriva il muro di Peccioli per i fuggitivi Un uomo perde contatto.

15.22 L’azione dei 14 in avanti non perde smalto: 55” di margine.

15.19 Da sottolineare come, fra i quattordici in avanscoperta, ci siano ben otto italiani: Fedeli, Baroncini, Magli, Tosin, Colbrelli, Gazzoli, Moscon, Rota.

15.17 Ma avanti collaborano: James Whelan e Gianni Moscon stanno tirando a tutta, 40” per i fuggitivi.

15.14 A tirare il gruppetto inseguitore è Francesco Gavazzi della Eolo-Kometa.

15.13 Rimasto dietro Diego Ulissi, ieri terzo al Giro di Toscana.

15.10 In testa un gruppo di 14 elementi: oltre Alessandro Fedeli (Italia), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù) ci sono Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), Sonny Colbrelli e Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Michele Gazzoli (Bardiani), Gianni Moscon (INEOS-Grenadiers), Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty Gobert), Antonio Pedrero (Movistar), Neilson Powless e Michael Valgren (EF Education Nippo), Filippo Baroncini. Gruppo interessante, vantaggio di 30” sugli avversari!

15.07 Si è ulteriormente frazionata la situazione. I primi cinque sono stati raggiunti da alcuni corridori, tra cui spicca il fresco campione europeo Sonny Colbrelli!

15.06 Ormai il gruppo, già abbastanza scremato, ha nel mirino i cinque attaccanti.

15.05 Adesso siamo a -50 dall’arrivo.

15.02 Ben poche speranze per i primi cinque, che conservano soltanto una trentina di secondi di margine.

15.00 Ora il margine di Alessandro Fedeli (Italia), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù) è sceso sotto il minuto.

14.59 Circa 60 chilometri al traguardo.

14.57 Arriva a tirare anche la Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux.

14.55 Ora infatti il vantaggio è solamente di 2′ sul gruppo.

14.51 A mano a mano il plotone si sta avvicinando sempre più ai fuggitivi.

14.48 Schema tattico ancora da delineare, ci vorrà qualche chilometro per vedere altri attacchi dal gruppo.

14.45 Il plotone continua a recuperare, ora 2’40” di vantaggio per i cinque.

14.37 Margine stabile attorno i 3′

14.32 Circa 85 chilometri all’arrivo.

14.27 All’attacco sempre Alessandro Fedeli (Italia), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù).

14.22 Vantaggio dei cinque all’attacco che si avvicina ora ai 3′.

14.19 Sempre la Bahrain-Victorious a dettare il ritmo.

14.13 Scende ancora il ritardo del plotone, sotto i 4′.

14.08 100 chilometri all’arrivo.

14.03 Caduta per Pronskiy della Astana Premier Tech, dovrebbe essersi ritirato.

13.59 4’20” il vantaggio dei fuggitivi.

13.55 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jan Polanc (UAE-Team Emirates), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù).

13.49 Bahrain, Astana e Ineos lavorano in gruppo.

13.42 Al momento la situazione resta stabile, ci vorrà ancora un po’ prima che la corsa entri nel vivo.

13.36 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jan Polanc (UAE-Team Emirates), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù).

13.30 4’30” il vantaggio dei battistrada ora.

13.23 Scende sotto i cinque minuti il vantaggio dei fuggitivi.

13.18 I corridori sono in strada da due ore. Per ora la media è di 40 km/h.

13.12 Il gruppo tiene sotto controllo la fuga.

13.06 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jan Polanc (UAE-Team Emirates), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù).

13.00 A 135 chilometri dalla meta, il vantaggio dei battistrada si aggira attorno ai 5’30”.

12.51 Il gruppo sta iniziando a recuperare qualcosa sui fuggitivi.

12.43 Al momento la situazione resta stabile.

12.36 Il vantaggio di battistrada si aggira attorno ai sette minuti.

12.30 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jan Polanc (UAE-Team Emirates), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù).

12.23 Prima ora percorsa a 42 km/H di media.

12.15 Lavora la Bahrain di Colbrelli in gruppo.

12.07 Il gruppo, ovviamente, in questa fase lascia spazio agli attaccanti.

12.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport, la gara è iniziata da una trentina di chilometri e in fuga troviamo i seguenti nomi: Jan Polanc (UAE-Team Emirates), James Whelan (EF Education – Nippo), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Filippo Magli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Riccardo Tosin (Vini Zabù).

Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Coppa Sabatini 2021. Il campione d’Europa Sonny Colbrelli va a caccia del terzo successo a Peccioli dopo essersi già imposto qua nel 2014 e nel 2016. Il Cobra, peraltro, ha anche inanellato tre secondi posti consecutivi tra il 2017 e il 2019 e vorrà, dunque, sfruttare il suo stato di forma eccelso per sfatare questa maledizione che lo ha perseguitato negli ultimi anni.

I rivali, ad ogni modo, non mancheranno. Ci sono altri corridori al via che hanno già vinto la Coppa Sabatini, come Diego Ulissi e Andrea Pasqualon, e altri che sono perfetti per l’arrivo di Peccioli. Citiamo, ad esempio, Vincenzo Albanese, Kristian Sbaragli, Sergio Higuita, Alexander Riabushenko, Samuele Battistella e Alessandro Covi.

Non è da scartare del tutto, inoltre, l’ipotesi che qualcuno riesca a sventare la volata in vetta allo strappo di Peccioli. Corridori come il vincitore del Giro di Toscana Michael Valgren e Gianni Moscon hanno le qualità per riuscire ad anticipare. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate!

