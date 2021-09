Giro di Lussemburgo 2021, Sacha Modolo torna al successo a Mamer

Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) torna ad alzare le braccia al cielo, tre anni e mezzo dopo l’ultima volta, al termine della terza tappa del Giro di Lussemburgo 2021. Il corridore veneto si è imposto allo sprint sul traguardo di Mamer precedendo il transalpino Benoit Cosnefroy (Ag2r) e il rumeno Eduard Michael Grosu (Delko). L’elvetico Marc Hirschi (UAE Team Emirates) resta il leader della classifica generale.

La tappa è stata caratterizzata da una fuga di sei atleti composta da Ben O’Connor (Ag2r), Kenneth van Rooy (Sport Vlaanderen), Philipp Walsleben (Alpecin), Alex Kirsch (Trek), Ceriel Desal (Bingoal) e Jasper de Buyst (Lotto-Soudal). Desal e De Buyst, nel corso della frazione, hanno perso contato dagli altri quattro attaccanti. Quest’ultimi, però, hanno dato del filo da torcere al plotone e sono stati ripresi solamente a meno di mille metri dalla meta.

Una volta riacciuffati gli attaccanti, sono iniziate le fasi di avvicinamento allo sprint. La volata è stata piuttosto caotica, ma Modolo, che per caratteristiche si trova particolarmente a suo agio su arrivi che tirano all’insù come quello odierno, è uscito di prepotenza e ha surclassato la concorrenza. Il veneto ha vinto in modo netto, mentre Cosnefroy ha colto la seconda piazza grazie a una grande rimonta.

Domani, verosimilmente, si deciderà la classifica generale visto che in programma c’è una cronometro di 25 chilometri. Joao Almeida è chiaramente il grande favorito, ma la maglia gialla Marc Hirschi, che da junior eccelleva anche in questa disciplina, darà il massimo per riuscire a tenere testa al lusitano.

