Sonny Colbrelli si è dovuto accontentare del secondo posto nella Coppa Sabatini 2021, non riuscendo a vincere questa corsa in terra toscana per la terza volta in carriera. Il fresco Campione d’Europa ha risposto prontamente all’affondo di Michael Valgren sullo strappo conclusivo di Peccioli, poi ha tentato di lanciare la volata a 250 metri dal traguardo, ma si è spento nel finale e ha chiuso alle spalle del danese.

Il bresciano non è riuscito a mettere la sua prima firma con indosso la maglia blu-stellata, ma ha comunque palesato uno stato di forma davvero eccellente anche in vista della prova in linea dei Mondiali, in programma il prossimo 26 settembre. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha commentato in questo modo la sua prova ai microfoni di Spaziociclismo: “Oggi Valgren è stato il più forte. La Education First ha corso davvero bene, nel finale erano in due davanti e hanno sfruttato la superiorità numerica. Prima è partito Powless e io ho sempre tirato mentre Valgren giustamente è stato a ruota e nel finale ne ha avuto più di me e ha vinto. Complimenti a lui”.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi