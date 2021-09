LIVE Ciclismo femminile, Cronometro Mondiali in DIRETTA: trionfa Ellen Van Dijk davanti a Reusser e Van Vleuten. Guazzini chiude 24ma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e startlist

16.47 Grazie per aver seguito con noi le emozioni della cronometro iridata femminile e buon proseguimento di serata.

16.45 In casa Italia: Guazzini chiude in 24ma posizione e Pirrone in 29ma.

16.42 Trionfo meritatissimo per Ellen van Dijk che ha dimostrato di essere la più forte oggi.

16.39 Van Vleuten chiude in terza posizione a 24”.

16.38 La neerlandese a un passo dal trionfo iridato. Manca solo la connazionale van Vleuten.

16.37 Reusser chiude in seconda posizione con 10” di ritardo da van Dijk!!!!

16.36 E’ il momento decisivo sta per arrivare Reusser.

16.35 Alle spalle di van Dijk si piazza Neben a 1’24”. Mancano tre atlete alla fine della prova.

16.33 Labous si piazza al secondo posto a 1’47”, anche se con ogni probabilità uscirà dal podio.

16.31 Chiude la sua prova Vittoria Guazzini che al traguardo è 18ma a 3’17” da van Dijk.

16.29 Van Vleuten passa al terzo posto al secondo rilevamento a 15” dalla connazionale.

16.27 Lisa Brennauer è terza al secondo rilevamento cronometrico a 58”.

16.25 Neben seconda al secondo rilevamento con 51″ dalla neerlandese.

16.23 Van Vleuten passa in terza piazza al primo rilevamento a 16″ dalla connazionale.

16.21 Guazzini è 13ma al secondo rilevamento a 2′

16.19 Fantastica la svizzera Brennauer che passa a soli 3” al primo intermedio da van Dijk.

16.17 Seconda al primo intermedio Brennauer a 32”.

16.15 In ritardo Emma Norsgaard che al primo intermedio è sesta a 55” da van Dijk.

16.13 La classifica parziale al traguardo recita: Van Dijk in testa seguita dalla tedesca Klein a 1’51” e dalla britannica Lowden a 1’59”.

16.11 Passaggio al primo rilevamento di Guazzini: 11° posto a 1’08” dalla neerlandese.

16.08 Chiude la sua prova Lowden che si piazza terza a 1’59″53 dalla leader.

16.06 Terzo tempo al primo rilevamento per la bielorussa Amialiusik, a 50″ da Van Dijk.

16.03 E’ il momento dell’ultima ciclista in gara la grande rivale di van Dijk ovvero van Vleuten.

16.01 Parte Reusser una delle favorite al successo finale.

15.58 Van Dijk al momento appare inavvicinabile.

15.55 Lowden firma il secondo tempo al secondo rilevamento cronometrico a 1’08” da van Dijk.

15.52 Parte Vittoria Guazzini!

15.49 Lisa Klein seconda a 1’51” da Van Dijk.

15.46 Favolosa Ellen Van Dijk! La neerlandese chiude in 36’05″28.

15.43 Audrey Cordon Ragot chiude a 56″ dalla leader in terza posizione.

15.41 Ellen Van Dijk prosegue senza intoppi la sua marcia verso il trionfo: mancano 4 km al traguardo.

15.38 In partenza la polacca Jaskulka, che sarà seguita dall’ucraina Kononenko, dalla bielorussa Amialiusik.

15.36 Seconda parte di gara della canadese Canuel sotto tono. La nordamericana chiude a 48” da Markus.

15.33 Terzo posto per la polacca Karasiewicz con 1’04″33 di ritardo da Markus.

15.30 Tempo alto per Sara van de Vel: la padrona di casa è terza in 40’13”.

15.27 Intanto Elena Pirrone prosegue nella sua prova: 27’35” dopo il secondo intertempo, ottavo posto provvisorio.

15.26 Gran velocità per la van Dijk, che viaggia di poco sopra i 50 chilometri all’ora.

15.25 E ora le avversarie per una medaglia hanno un vero riferimento: la Van Dijk si candida per fare la voce grossa!

15.24 TEMPONE di Ellen Van Dijk! 16’28”, dà ben 52” alla Thomas e passa largamente in testa!

15.23 Alto il tempo di Lisa Klein! Soltanto quinto posto con 17’33”, a tredici secondi dalla vetta, ma sta arrivando la Van Dijk!

15.22 E Leah Thomas passa in testa al primo intertempo! 17’20” per la statunitense, ma dietro arrivano la Klein e la Van Dijk, che pare stia andando come una moto!

15.21 Fra pochissimo avremo un raffronto con altre pretendenti alle posizioni migliori, la tedesca Lisa Klein e l’olandese Ellen Van Dijk.

15.20 Audrey Corden-Ragot va vicina a battere il crono della Markus: 17’31”, tre secondi dall’olandese.

15.19 38’04” e 92 centesimi il tempo di Riejanne Markus, prima a finire il percorso.

15.18 Settimo tempo per Elena Pirrone dopo i primi 13,5 chilometri, bloccando il cronometro sul 18’10”.

15.16 La canadese Karol-Ann Canuel va vicinissimo a ritoccare il miglior tempo della Markus al primo intertempo: 17’33” per la nordamericana, a 5” dall’olandese.

15.15 L’ucraina Ganna Solovei fa segnare il terzo tempo provvisorio al primo intertempo in 17’53”.

15.14 Attesa per il primo intertempo di Elena Pirrone, che non dovrebbe essere lontana.

15.11 Nathalie Eklund al primo intertempo: 17’50”, 22” di svantaggio dalla Markus. Nella curva successiva la svedese corre un rischio enorme con una sbandata, ma riesce a rimanere in piedi.

15.10 Intanto l’olandese Riejanne Markus è già passata al secondi intertempo in 26’12”, media oraria di 47,63 km/h.

15.08 Sara van de Vel al primo intertempo, ma è alto! Terzo posto in 18’12”, 45” di margine dalla Markus.

15.07 Parte anche Ellen van Dijk, seconda nella cronometro continentale ma che si è ‘accontentata’ del titolo in linea.

15.06 Passa anche Pfeiffer Georgi al primo intertempo, seconda in 17’55”.

15.06 Ecco il momento di Lisa Klein, che può lottare per un piazzamento fra le prime dieci.

15.04 Ma ora tocca alla trentaduenne Leah Thomas, anche lei esperta delle prove contro il tempo.

15.03 La teutonica sarà seguita da Ellen Van Dijk, argento agli Europei. Subito uno scontro interessante.

15.00 Fra cinque minuti sarà il momento di Lisa Klein, quarta all’ultima prova continentale e altra ciclista da tenere d’occhio.

14.59 Ed è arrivato il momento di Elena Pirrone, che cercherà di dar fondo a tutte le sue energie per un buon piazzamento. Forza Elena!

14.58 Riejanne Markus con il primo intertempo: 17’28” il suo rilevamento.

14.57 I rilevamenti cronometrici sono situati dopo 13,5 chilometri e dopo 20,5 chilometri.

14.55 Telecamere che indugiano su Sara Van De Vel. Il Belgio ha scelto di non schierare la propria campionessa nazionale, Lotte Kopecky, per preservarla in vista della gara in linea.

14.53 Nathalie Eklund, svedese, è partita dal blocchetto di Knokke-Heist. Undiesima agli ultimi Europei, campionessa nazionale.

14.51 Fra otto minuti sarà il momento di Elena Pirrone, prima azzurra in gara.

14.49 Altra ciclista da osservare per i primi riferimenti cronometrici: la belga Sara Van De Vel, nona nella prova continentale di qualche settimana fa.

14.48 Ora in sella la britannica Pfeiffer Georgi, che compirà ventun anni settimana prossima e che ha messo su discrete prestazioni in questo 2021, sugellato dal successo al La Choralis Fourmies.

14.46 Partita l’isreaeliana Rotem Gafinovitz, ventisettesima nella prova europea.

14.45 L’olandese Markus sarà il primo riferimento cronometrico su cui fare affidamento: fra le prime venti atlete è colei che ha più carte da giocarsi per strappare una buona posizione.

14.43 Partita la pakistana Asma Jan, quarantacinquenne e madre di tre bambini riuscendo in quello in cui il nonno non riuscì in carriera: convocato per le Olimpiadi, la seconda guerra mondiale infranse il suo sogno.

14.41 La prima azzurra a partire sarà Elena Pirrone alle 14.59 e trenta secondi.

14.40 In gara l’olandese Riejanne Markus, quinta negli ultimi Europei.

14.39 Attenzione anche alla campionessa europea in carica, la svizzera Marlen Reusser. Oggi compie trent’anni e vorrà regalarsi qualcosa d’importante.

14.38 Ogni atleta partirà con 90” di margine l’una dall’altra.

14.37 Segnalato più vento rispetto alla giornata di ieri.

14.36 Due minuti alla partenza della prima atleta, l’argentina Fernanda Yapura.

14.35 In cinquanta si giocheranno il titolo iridato. Le favorite partiranno tra le ultime. Occhi su Annemiek Van Vleuten, che cerca l’accoppiata con l’oro olimpico.

14.34 Prova di 30,3 chilometri, da Knokke-Heist a Bruges: poco dislivello, ma il vento potrà decidere le sorti della corsa.

14.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2021.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2021 che si svolgono da domenica 19 settembre a domenica 26 settembre nelle Fiandre, in Belgio.

Percorso più breve rispetto alla controparte maschile: partenza sempre da Knokke-Heist per arrivare a Bruges, ma saranno solo 30,3 i chilometri da percorrere, tredici in meno rispetto alla gara di ieri. Unica differenza un passaggio più lungo attorno a Damme. Anche oggi poco dislivello, 54 metri, ma bisognerà fare molto attenzione al vento.

Saranno in quarantanove a puntare al titolo iridato quest’oggi: gli occhi saranno puntati su Annemiek Van Vleuten, alla caccia di una storica tripletta dopo i successi del 2017 e del 2018 e al contempo di una grande accoppiata con la medaglia d’oro olimpica. Attenzione però alla svizzera Marlene Reusser, fresca di titolo continentale, e dell’altra olandese Ellen Van Dijk, seconda all’Europeo. A giocarsi un piazzamento anche le tedesche Lisa Brennauer e Lisa Klein, oltre alla belga Julie Van de Velde.

L’Italia avrà due carte da giocarsi, affidandosi alle medagliata della prova continentale U23: Elena Pirrone, bronzo nella gara del 9 settembre, partirà alle 14.59.30, mentre l’oro europeo U23 Vittoria Guazzini partirà alle 15.50, seguita da sole sei partecipanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo 2021 che si disputano nelle Fiandre (Belgio). La prima partente sarà Riejanne Markus alle 14:40, noi ci collegheremo con qualche minuto di anticipo per raccontarvi tutta la gara! Buon divertimento!

Foto: LaPresse