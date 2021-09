Ciclismo, Mondiali 2021 oggi: orari, tv, startlist, italiani in gara 20 settembre

E’ in programma oggi la seconda giornata dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada. Nel menù odierno della rassegna iridata fiamminga ci sono la cronometro riservata alla categoria donne Elite e quella degli uomini U23. Di seguito trovate gli orari in cui iniziano le due prove, le startlist, i nomi degli azzurri che scenderanno in strada e le informazioni su dove è possibile seguire le gare in questione.

GLI ORARI DELLE PROVE ODIERNE DEI MONDIALI 2021 DI CICLISMO SU STRADA

Orario partenza cronometro uomini U23: 10.40

Orario partenza cronometro donne Elite: 14.40

GLI ITALIANI IN GARA NELLE PROVE ODIERNE DEI MONDIALI 2021 DI CICLISMO SU STRADA

Vittoria Guazzini (cronometro donne Elite)

Elena Pirrone (cronometro donne Elite)

Filippo Baroncini (cronometro uomini U23)

Marco Frigo (cronometro uomini U23)

LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO DEGLI UOMINI U23

10:40:00 77 JOERGENSEN Adam Holm 1 SEP 2002DEN

10:41:30 75 CURRIE Logan 24 JUN 2001NZL

10:43:00 74 MIKUTIS Aivaras 16 SEP 2002LTU

10:44:30 73 FOMOVSKIY Aleksey 29 OCT 2000UZB

10:46:00 71 McCAMBRIDGE Kevin 30 OCT 2001IRL

10:47:30 69 CHIPOLINI Francisco 29 MAY 2002ARG

10:49:00 68 SHEFFIELD Magnus 19 APR 2002USA

10:50:30 65 JUNEAU Francis 5 SEP 2000CAN

10:52:00 64 UHIRIWE Byiza Renus 1 APR 2001RWA

10:53:30 63 HOPKINS Kaden Luke 24 MAR 2000BER

10:55:00 62 FEDOROV Yevgeniy 16 FEB 2000KAZ

10:56:30 61 ARM Rait 31 MAR 2000EST

10:58:00 60 PLAPP Lucas 25 DEC 2000AUS

10:59:30 59 BUITRAGO SANCHEZ Santiago 26 SEP 1999COL

11:01:00 58 BETTENDORFF Loic 28 APR 2001LUX

11:02:30 57 SKOK Anze 15 SEP 2000SLO

11:04:00 56 THIEBAUD Valere 26 JAN 1999SUI

11:05:30 55 FRIGO Marco 2 MAR 2000ITA

11:07:00 54 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel 25 FEB 1999ESP

11:08:30 53 DELPHIS Thomas 1 JUN 1999FRA

11:10:00 52 BERCKMOES Jenno 4 FEB 2001BEL

11:11:30 51 BALLERSTEDT Maurice 16 JAN 2001GER

11:13:00 50 van DIJKE Mick 15 MAR 2000NED

11:14:30 49 AARNES Daniel Smajkic 6 JUN 2000NOR

11:16:00 48 HANSEN Marcus Sander 25 AUG 2000DEN

11:17:30 47 OOSTHUIZEN Jason 5 MAY 1999RSA

11:19:00 46 FISHER-BLACK Finn 21 DEC 2001NZL

11:20:30 45 ABREHA Negasi Haylu 9 MAY 2000ETH

11:22:00 42 MULUEBERHAN Henok 11 NOV 1999ERI

11:23:30 41 HEALY Ben 11 SEP 2000IRL

11:25:00 40 MORALES Joel 11 APR 2001ARG

11:26:30 39 CHAIYASOMBAT Thanakhan 26 JUN 1999THA

11:28:00 38 NIKULIN Daniil 17 FEB 1999UKR

11:29:30 37 FETTER Erik 5 APR 2000HUN

11:31:00 36 RAYES Mohamed 1 JAN 2000SYR

11:32:30 35 MATSANGOS Alexandros 9 OCT 1999CYP

11:34:00 34 RICCITELLO Matthew 5 MAR 2002USA

11:35:30 33 KMIELIAUSKAS Rokas 22 AUG 2000LTU

11:37:00 31 MIHOLJEVIC Fran 2 AUG 2002CRO

11:38:30 30 EVDOKIMOV Danil 16 MAY 2000UZB

11:40:00 28 PARISELLA Raphael 23 OCT 2002CAN

11:41:30 27 PEYROT BALVANERA Jorge 25 OCT 2002MEX

11:43:00 26 AUTRAN CARRILLO Jose 14 DEC 1999CHI

11:44:30 25 HERRERA PERALTA Roberto Jose 8 SEP 2001PAN

11:46:00 24 DAUMONT Paul 1 SEP 1999BUR

11:47:30 23 HABIMANA Jean Eric 1 JAN 2001RWA

11:49:00 22 WHITE Conor 19 OCT 1999BER

11:50:30 21 MANSOURI Hamza 13 APR 1999ALG

11:52:00 20 CHZHAN Igor 2 OCT 1999KAZ

11:53:30 19 KURITS Joonas 15 APR 2002EST

11:55:00 18 STEPANOV Andrei 18 APR 1999RCF

11:56:30 17 TURNBULL Carter 28 JUL 2000AUS

11:58:00 16 OCAMPO GIRALDO Victor Alejandro 19 JUN 1999COL

11:59:30 15 KLUCKERS Arthur 15 MAR 2000LUX

12:01:00 14 VERNON Ethan 26 AUG 2000GBR

12:02:30 13 CEMAZAR Nik 2 AUG 1999SLO

12:04:00 12 BAYER Tobias 17 NOV 1999AUT

12:05:30 11 KOPECKY Tomas 8 APR 2000CZE

12:07:00 10 BALMER Alexandre 4 MAY 2000SUI

12:08:30 9 BARONCINI Filippo 26 AUG 2000ITA

12:10:00 8 GARCIA PIERNA Raul 23 FEB 2001ESP

12:11:30 7 MACIEJUK Filip 3 SEP 1999POL

12:13:00 6 VAUQUELIN Kevin 26 APR 2001FRA

12:14:30 5 VERMEERSCH Florian 12 MAR 1999BEL

12:16:00 4 HESSMANN Michel 6 APR 2001GER

12:17:30 3 HOOLE Daan 22 FEB 1999NED

12:19:00 2 WAERENSKJOLD Soeren 12 MAR 2000NOR

12:20:30 1 PRICE PEJTERSEN Johan 26 MAY 1999DEN

LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO DELLE DONNE ELITE

14:38:30 58 YAPURA Fernanda 6 APR 1998ARG

14:40:00 60 MARKUS Riejanne 1 SEP 1994NED

14:41:30 59 JAN Asma 7 JAN 1976PAK

14:43:00 56 GUNNARSDOTTIR Briet Kristy 6 AUG 1988ISL

14:44:30 54 ZABELINSKAYA Olga 10 MAY 1980UZB

14:46:00 52 GAFINOVITZ Rotem 9 JUN 1992ISR

14:47:30 50 GEORGI Pfeiffer 27 SEP 2000GBR

14:49:00 49 van de VEL Sara 6 AUG 1994BEL

14:50:30 48 COLMENARES COLMENARES Yeny Lorena 15 FEB 1991COL

14:52:00 47 EKLUND Nathalie 28 MAY 1991SWE

14:53:30 46 PREEN Hayley 28 MAY 1998RSA

14:55:00 45 KARASIEWICZ Karolina 23 JUL 1992POL

14:56:30 44 SOLOVEI Ganna 31 JAN 1992UKR

14:58:00 43 CANUEL Karol-Ann 18 APR 1988CAN

14:59:30 42 PIRRONE Elena 21 FEB 1999ITA

15:01:00 41 CORDON RAGOT Audrey 22 SEP 1989FRA

15:02:30 40 KOERNER Rebecca 22 SEP 2000DEN

15:04:00 39 THOMAS Leah 30 MAY 1989USA

15:05:30 38 KLEIN Lisa 15 JUL 1996GER

15:07:00 37 van DIJK Ellen 11 FEB 1987NED

15:08:30 36 MALIK Kanza 22 DEC 1986PAK

15:10:00 35 ROLAND Luciana 8 OCT 1995ARG

15:11:30 34 TESFALEM Adyam 1 JAN 1998ERI

15:13:00 32 CAMPOS Daniela 31 MAR 2002POR

15:14:30 31 BJORNSDOTTIR Agusta Edda 15 MAR 1977ISL

15:16:00 29 ROZLAPA Dana 16 NOV 1979LAT

15:17:30 28 KUSKOVA Yanina 5 DEC 2001UZB

15:19:00 27 SOMRAT Phetdarin 6 JUN 1995THA

15:20:30 26 DRONOVA Tamara 13 AUG 1993RCF

15:22:00 25 ISASI CRISTOBAL Ziortza 5 AUG 1985ESP

15:24:00 23 INGABIRE Diane 17 JUL 2001RWA

15:26:00 22 SHAPIRA Omer 9 SEP 1994ISR

15:28:00 19 LOWDEN Joscelin 3 OCT 1987GBR

15:30:00 18 van de VELDE Julie 2 JUN 1993BEL

15:32:00 17 AALERUD Katrine 4 DEC 1994NOR

15:34:00 16 HERNANDEZ GOMEZ Lina Marcela 4 JAN 1999COL

15:36:00 14 JANSE van RENSBURG Frances 10 JAN 2001RSA

15:38:00 13 JASKULSKA Marta 25 MAR 2000POL

15:40:00 12 KONONENKO Valeriya 14 MAY 1990UKR

15:42:00 11 AMIALIUSIK Alena 6 FEB 1989BLR

15:44:00 10 BUJAK Eugenia 25 JUN 1989SLO

15:46:00 9 KIRCHMANN Leah 30 JUN 1990CAN

15:48:00 8 KIESENHOFER Anna 14 FEB 1991AUT

15:50:00 7 GUAZZINI Vittoria 26 DEC 2000ITA

15:52:00 6 LABOUS Juliette 4 NOV 1998FRA

15:54:00 5 JOERGENSEN Emma Cecilie 26 JUL 1999DEN

15:56:00 4 NEBEN Amber Leone 18 FEB 1975USA

15:58:00 3 BRENNAUER Lisa 8 JUN 1988GER

16:00:00 2 REUSSER Marlen 20 SEP 1991SUI

16:02:00 1 van VLEUTEN Annemiek 8 OCT 1982NED

DOVE SEGUIRE LE CRONOMETRO ODIERNE DEI MONDIALI 2021 DI CICLISMO SU STRADA

Diretta TV:Rai Sport HD, Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

