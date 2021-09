CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.55 Si conclude così la giornata degli Europei di ciclismo di Trento, con un successo MERAVIGLIOSO di Silvia Zanardi! Grazie per averci seguito e buona serata a tutti!!

18.52 Non ci crede, Silvia Zanardi appena arrivata all’arrivo! Ha la forza di dire soltanto ‘aiuto’ con un’espressione incredula avanti ad un membro dello staff della Nazionale, ma te lo diciamo noi, Silvia: SEI CAMPIONESSA EUROPEA U23 DI CICLISMO SU STRADA!!!

18.51 L’Italia piazza altre due azzurre in top 10! Gaia Realini è quinta, superata dall’austriaca Stigger, mentre Camilla Alessio chiude al nono posto!

18.50 L’azzurra ha battuto in volata Blanka Vas, al terzo posto la francese Evita Muzic!!

18.48 SILVIA ZANARDIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! ORO PER SILVIA ZANARDIIIIIIIIIIIII!!!!!!! CAMPIONESSA EUROPEA IN PISTA U23 E ORA ANCHE SU STRADAAAAAAAAAAA!!!!!!!! BRAVISSIMAAAA!!!!!!

18.47 Blanka Vas prova ad anticipare le sue avversarie partendo lunga!! Forza Silvia!!!

18.46 Siamo nell’ultimo chilometro!!

18.45 Silvia può giocarsi le sue carte in volata, le tre si studiano.

18.45 Ultimi 2000 metri!

18.44 Tre chilometri all’arrivo!

18.43 Il duo Realini-Stigger non riesce a colmare la distanza. Zanardi, Vas e Muzic si giocano la vittoria! Avanti Silvia!

18.42 Laura Stigger è con la Realini, mancano meno di 5 chilometri al traguardo!

18.39 Le tre avanti hanno fatto esplodere il gruppetto inseguitore, ma da dietro la Realini sta tentando di rientrare a 12”.

18.38 Evita Muzic scatta e si porta via Silvia Zanardi e Blanka Vas! Nove chilometri all’arrivo, se la possono giocare loro tre!

18.36 L’azione dell’azzurra ha sortito buoni effetti: rimangono otto in avanti, c’è anche Silvia Zanardi!

18.34 E ora ci prova Gaia Realini ad anticipare tutte! Forza Gaia!

18.31 E con quest’accelerazione, in molte perdono contatto.

18.30 Italia e Francia stanno tirando per tenere alta l’andatura sul Povo. La Malcotti è in testa al gruppo.

18.29 Il secondo gruppo, di 11 atlete, è a 1’58” di distacco, oramai troppo lontano per giocarsi la vittoria.

18.27 Inizia l’ultimo giro per le venti di testa!

18.25 Sta per terminare il penultimo giro, rimaste in venti a combattere per la vittoria.

18.21 Entrati negli ultimi 20 chilometri di corsa, tanti i tentativi nel gruppo di testa. L’ultimo è di Lea Curiner, ma l’Italia la marca bene.

18.16 Ora Kata Blanka Vas tenta di scremare il gruppo con uno scatto.

18.14 Ripresa Marie Le Net; subito dopo ha tentato la ‘sparata’ l’altra francese Wiel, ma senza fortuna.

18.13 Il gruppo all’inseguimento di Marie Le Net: Camilla Alessio, Barbara Malcotti, Silvia Zanardi e Gaia Realini (Italia), Hannah Ludwig, Ricarda Bauernfeind e Franziska Koch (Germania), Jade Wiel, Evita Muzic, Lea Curinier, India Granger (Francia), Shari Bossyut (Belgio), Mona Mitterwallner e Laura Stigger (Austria), Ines Cantera Carrasco (Spagna), Anne Dorthe Ysland (Norvegia), Shirin Van Anrooij (Olanda), Kata Blanka Vas (Ungheria), Karolina Kumiega (Polonia)

18.09 Perso ormai il treno per Giorgia Bariani, a 3’13” dalla testa della corsa.

18.08 Sono in 19 al suo inseguimento, con quattro italiane comprese: Camilla Alessio, Barbara Malcotti, Silvia Zanardi e Gaia Realini, che potrebbe essere la carta principale su cui punteranno le azzurre.

18.06 La Le Net passa sul traguardo in 1’28’19”, con 19” di vantaggio.

18.05 La transalpina ha 15” di vantaggio sulle inseguitrici.

18.03 Dietro la Le Net si è creato un gruppetto al suo inseguimento.

17.57 Caduta in gruppo. Coinvolta la svizzera Noemi Ruegg.

17.56 Tentativo da lontano della francese Marie Le Net.

17.54 Ultime rampe della salita di Povo, alla quarta scalata di giornata.

17.49 Il gruppo principale è ora composto da 38 unità.

17.47 Intanto sono rientrate alcune atlete, tra cui Giorgia Bariani, sesta sul traguardo. Niente da fare invece per Vittoria Guazzini, la campionessa a cronometro, nel secondo gruppo a 50”.

17.45 Concluso il terzo giro in 1’07”29, con Hannah Ludwig e Friederike Stern ad occupare le prime due posizioni.

17.44 Tanti scatti, ma nessuno capace di fare la differenza. L’Italia sta facendo una buona gara, tenendo a bada il gruppo con Germania e Paesi Bassi.

17.40 Il gruppo dovrebbe passare in breve sul traguardo per la terza volta.

17.35 Percorsi i primi 35 chilometri di corsa.

17.30 Dopo le prime 47, le altre sono già lontane oltre un minuto, già tagliate fuori dai giochi.

17.27 Nel gruppo delle ritardatarie anche l’olandese Lonneke Uneken, data come una delle possibili favorite.

17.25 Quattro azzurre nel gruppo di testa: Barbara Malcotti, Gaia Realini, Camilla Alessio e Silvia Zanardi, dal sesto al nono posto. Giorgia Bariani e Vittoria Guazzini sono nel secondo plotone composto da 24 atlete, a 13”.

17.22 Concluso il secondo giro, con ancora la Germania in avanti. La prima a tagliare il traguardo è Hannah Ludwig in 45’02”.

17.19 Fra pochi minuti si concluderà il secondo giro di gara.

17.15 L’azione della Germania ha fatto effetto: ora sono in 23 avanti che hanno preso un minimo di vantaggio.

17.10 C’è la Germania a fare l’andatura in testa al gruppo.

17.07 Al primo passaggio sulla linea del traguardo, la migliore azzurra nel plotone è Barbata Malcotti, nona, seguita a ruota da Camilla Alessio.

17.05 Il gruppo ora è sulla salita di Povo.

17.03 Già una prima scrematura nel gruppo: in tredici hanno perso contatto, rimangono in 64 nel gruppo delle migliori.

17.00 Concluso il primo giro di gara. La prima a tagliare il traguardo è stata la tedesca Friederike Stern in 23’43”.

16.55 Riprese le due attaccanti, che avevano accumulato un margine massimo di 25”.

16.50 In due prendono un minimo di vantaggio: sono la francese Noemi Abrgall e la tedesca Ricarda Bauernfeind.

16.46 Ed ecco come veniamo subito smentiti: arrivano gli attacchi, in tante tentano la fuga!

16.45 Per ora il gruppo rimane compatto. Ricordiamo che il percorso vedrà sei giri di un circuito di poco più di 13 chilometri.

16.40 SI PARTE! Cominciata la gara U23 donne degli Europei di ciclismo!

16.33 Il gruppo è in corsa verso il chilometro 0.

16.28 Saranno in tante a cercare il successo: su tutte l’olandese Lonneke Uneken, protagonista di una buona stagione con la SD Works.

16.26 Le azzurre affideranno le loro speranze a Gaia Realini e Giorgia Bariani, che nel Premondiale di fine agosto sono state tra le protagoniste di giornata.

16.23 L’Italia cerca il terzo successo consecutivo in questa gara. Due anni fa fu Letizia Paternoster ad imporsi, mentre la scorsa stagione toccò ad Elisa Balsamo.

16.20 Gara che presenta tanti punti interrogativi: non sappiamo se la scalata al Povo, 3,6 chilometri al 4,7%, potrà provocare qualche distacco tra le migliori, anche se ci si passerà per sei volte.

16.16 Un circuito di 13,2 chilometri nelle strade di Trento da ripetere sei volte deciderà la nuova campionessa europea di categoria.

16.13 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea U23 donne degli Europei di ciclismo.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea U23 donne degli Europei di ciclismo. Prova di 80,8 chilometri, in cui le numerose contendenti si daranno battaglia per scrivere il loro nome nell’albo d’oro dopo quello delle azzurre Elisa Balsamo e Letizia Paternoster.

L’Italia ha le carte per ripetersi dopo il successo dello scorso anno. Vittoria Guazzini, fresca dell’oro di categoria a cronometro, cerca un bis che sarebbe davvero storico; Silvia Zanardi, dopo i tre allori conquistati negli Europei su pista pochi giorni fa, vorrà sicuramente dire la sua, ma sulla carta le ‘top players’ azzurre sono Gaia Realini e Giorgia Bariani, protagoniste nel premondiale di fine agosto.

Tra le favorite di giornata inseriamo la squadra olandese, che farà affidamento su Lonneke Uneken, proveniente da una stagione incoraggiante con la SD Works. Attenti alla Francia con Lea Curinier, Marie Le Net ed Evita Muzic, mentre il Belgio riporrà le sue speranze su Shary Bossyut, campionessa nazionale di categoria e quarta nella gara élite.

La prova in linea donne U23 partirà alle ore 16.30. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE di tutto l’evento. Buon divertimento!

Foto: LaPresse