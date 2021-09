LIVE Ciclismo, cronometro donne juniores Europei in DIRETTA: vince Ivanchenko, nona Cipressi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL TEAM RELAY ELITE CON FILIPPO GANNA

La nostra diretta si conclude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare.

10.25 Termina dunque la gara: dominio per la russa Alena Ivanchenko che vince l’oro in 29:11.82, seconda a 31” di distacco la teutonica Antonia Niedermaier, bronzo per l’olandese Elisa Uijen. Carlotta Cipressi è nona a oltre 2′, più lontana Francesca Barale.

10.22 In extremis riesce ad agguantare il podio la campionessa in carica Uijen: 53” dalla vetta.

10.18 Molto lontana Carlotta Cipressi: 02:24.32 di ritardo.

10.15 Siamo in attesa degli ultimi arrivi per definire la classifica.

10.12 Cipressi è settima all’intermedio, quasi impossibile ambire al podio.

10.08 Si susseguono gli arrivi, sta per terminare la gara.

10.05 Al passaggio anche Uijen, terza e staccata di 20”. La russa Ivanchenko vola verso l’oro.

10.03 Cipressi all’intermedio paga 53.60” dalla vetta. Sesta piazza parziale.

10.00 32:25.94 il tempo di Barale al traguardo.

9.55 La più vicina ad Ivanchenko al traguardo è la teutonica Niedermaier, staccata di 31.78 secondi.

9.52 Partite tutte le atlete in gara.

9.50 Partita Carlotta Cipressi, bronzo iridato in carica!

9.47 Arrivano i primi crono al traguardo: 29:11.82 per Alena Ivanchenko, media di 46.03 km/h.

9.42 Barale all’intermedio è segnalata decima a 1’20” dalla vetta, aspettiamo altri riscontri.

9.40 Partite 27 delle 38 atlete in gara.

9.35 Alle 9.50 sarà la volta di Carlotta Cipressi.

9.31 Arrivano i primi crono all’intermedio, anche se il rilevamento non dovrebbe essere esatto: la russa Ivanchenko viene segnalata in testa con il tempo di 11:19.78, media oltre i 55 km/h, utopistico che sia così.

9.28 PARTE LA PRIMA AZZURRA! Prende il via Francesca Barale.

9.26 Scattate le prime 12 atlete.

9.23 Il rilevamento intermedio è posto dopo 10,5 chilometri.

9.20 Si susseguono le partenze, una ogni minuto.

9.18 La prima azzurra a partire sarà Barale alle 9.28.

9.15 Scattata dalla pedana di partenza la svedese, INIZIANO I CAMPIONATI EUROPEI!

9.12 Pochissimi minuti al via, la prova scatterà alle 9.15 con la svedese Karin Soderqvist.

9.10 La favorita per la vittoria è sicuramente l’olandese Elise Uijen, che nel 2020 in terra francese dominò in lungo e in largo, dando un distacco enorme a tutte le rivali.

9.08 Due italiane in gara, entrambe classe 2003: Francesca Barale e Carlotta Cipressi. La prima è campionessa nazionale in carica delle prove contro il tempo, titolo conquistato il 18 giugno. Per quanto riguarda la seconda già un alloro al collo, il bronzo continentale dell’anno scorso in quel di Plouay, con l’obiettivo di migliorare.

9.05 Il percorso prevederà 22,4 chilometri, completamente pianeggianti.

9.03 Oggi si comincia con la cronometro individuale dedicata alla categoria donne juniores.

9.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova per quanto riguarda gli Europei di ciclismo su strada in quel di Trento.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova per quanto riguarda gli Europei di ciclismo su strada in quel di Trento. Si comincia con la cronometro individuale dedicata alla categoria donne juniores: l’Italia punta già a far bene in una manifestazione di casa che ci si aspetta trionfale per i colori azzurri.

Due italiane in gara, entrambe classe 2003: Francesca Barale e Carlotta Cipressi. La prima è campionessa nazionale in carica delle prove contro il tempo, titolo conquistato il 18 giugno. Per quanto riguarda la seconda già un alloro al collo, il bronzo continentale dell’anno scorso in quel di Plouay, con l’obiettivo di migliorare.

La favorita per la vittoria è sicuramente l’olandese Elise Uijen, che nel 2020 in terra francese dominò in lungo e in largo, dando un distacco enorme a tutte le rivali. Il percorso prevederà 22,4 chilometri, completamente pianeggianti.

Appuntamento alle 9.00 per non perdervi davvero nulla.

Foto: Federciclismo