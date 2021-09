Ciclismo, Europei 2021: Alena Ivanchenko domina la cronometro juniores, nona Carlotta Cipressi

Prime medaglie assegnate agli Europei di ciclismo su strada in Trentino che si sono aperti stamattina. La gara inaugurale è stata la cronometro per quanto riguarda le donne juniores: ad imporsi la russa Alena Ivanchenko che ha dominato in lungo e in largo la prova, svoltasi lungo 22,4 chilometri completamente pianeggianti in quel di Trento.

La classe 2003 è riuscita a timbrare il crono di 29:12 alla velocità media di 46.027 km/h. Eccellente la sua prestazione, in testa anche al primo intermedio, è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Alle sue spalle troviamo la teutonica Antonia Niedermaier, argento, distanziata di 32”. L’atleta più attesa, la detentrice del titolo, l’olandese Elise Uijen è terza a 53”.

A completare la top-5 l’altra olandese Anna van der Meiden e la finlandese Anniina Ahtosalo con i distacchi che però salgono nettamente.

Niente da fare per i colori italiani: Carlotta Cipressi, bronzo in carica, non è andata oltre un nono posto a 2’24” di ritardo. Più lontana Francesca Barale.

Foto: Federciclismo