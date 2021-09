LIVE Canoa slalom, Mondiali 2021 in DIRETTA: Colazingari e Micozzi outsider di lusso nella C1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale e della finale della specialità C1 maschile e femminile della canoa slalom nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di Bratislava in Slovacchia. E’ la seconda e ultima sessione dedicata a semifinali e finali della rassegna iridata che segue di quasi due mesi i Giochi Olimpici e sono tre gli azzurri a caccia del podio che cercheranno di imitare l’exploit di ieri firmato da Marcello Beda nel K1.

E’ la giornata dedicata alla canadese con i titoli del C1 maschile e femminile e per l’Italia ci sono tre atleti al via in semifinale. Tra gli uomini, avanzano Roberto Colazingari e Flavio Micozzi. I due azzurri in batteria si sono assicurati il pass già nella prima run, con rispettivamente il diciottesimo (89.34) e decimo tempo (87.71). La finale non è un obiettivo impossibile e, una volta tra i primi dieci, può accadere di tutto.

In campo femminile c’è solo un’azzurra al via, Elena Micozzi che è riuscita ad entrare in semifinale: dopo il ventinovesimo posto della prima run in qualificazione, l’azzurra è risultata quarta nella seconda, conquistandosi un posto tra le migliori 30 di oggi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale e della finale della specialità C1 maschile e femminile della canoa slalom nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di Bratislava in Slovacchia. La semifinale femminile scatterà alle 9.03, quella maschile alle 10.08. Le finali si disputeranno dalle 11.33. Noi ci collegheremo con un quarto d’ora d’anticipo per introdurre al meglio questo evento. Buon divertimento!

Foto: Pier Colombo