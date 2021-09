Canoa slalom, Mondiali Bratislava 2021: vanno in semifinale quattro azzurri del kayak

Oggi, giovedì 23 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti i Mondiali di canoa slalom: la sessione mattutina è stata riservata alle batterie del kayak, maschile e femminile. L’Italia regista il passaggio in semifinale di quattro dei cinque azzurri impegnati.

Nel kayak maschile nella prima run (31 qualificati per un ex aequo al 30° posto) Giovanni De Gennaro ottiene il quarto crono in 83.05 (percorso netto), ma passa il turno anche Marcello Beda, 27° in 85.74 (percorso netto), mentre Christian De Dionigi, 37° in 87.03 (2 penalità), deve ricorrere alla seconda run (10 qualificati), dove è 5° in 84.82 (percorso netto).

Nel kayak femminile nella prima run (20 qualificate) Chiara Sabattini è 30ma in 99.91 (2 penalità), mentre Marta Bertoncelli è 48ma in 152.63 (52 penalità), invece nella seconda run (10 qualificate) Marta Bertoncelli passa il turno con il 10° posto in 97.11 (percorso netto), mentre è eliminata Chiara Sabattini, 18ma in 99.83 (percorso netto).

La sessione pomeridiana di questa seconda giornata prevede le batterie della canadese: Italia in gara tra gli uomini con Roberto Colazingari, Flavio Micozzi e Raffaello Ivaldi e tra le donne con Marta Bertoncelli, Elena Micozzi e Chiara Sabattini.

Foto: Pier Colombo