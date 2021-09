CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Vince, dunque, Milano che supera 72-67 Brindisi e conquista il primo posto utile nella finalissima di domani sera della Supercoppa Italiana di basket 2021. Ora aspetterà il risultato di Virtus Bologna-Venezia per conoscere l’avversaria.

67-72 Non trova più la via del canestro l’Happy Casa e deve alzare bandiera bianca

67-72 Timeout per Brindisi, ormai spalle al muro, che dopo i 29 punti del terzo quarto è ferma a quota 11

67-72 Due su due ai liberi per Hall con 16 secondi da giocare

67-70 Manca un minuto alla fine, un errore per parte da oltre l’arco

67-70 Timeout Brindisi a poco meno di due minuti dalla fine

67-70 Schiacciata di Kyle Hines

67-68 Tripla di Nick Perkins e risposta di Brindisi!

64-68 Tripla di Delaney! Due tiri da oltre l’arco di fila per Milano che va a +4

64-65 Tripla di Shields! Milano torna avanti, con Brindisi che ha esaurito il bonus falli

64-62 Canestro di Nick Perkins e Brindisi che torna in vantaggio

62-62 A segno il libero aggiuntivo e pareggio a 4 minuti dalla fine

61-62 Canestro di Josh Perkins, decisivo oggi per Brindisi, e subisce fallo

59-62 Due su due ai liberi per Hall e Milano ora sfrutta i falli di Brindisi per allungare un poco

59-60 Due su due ai liberi per Shields

59-58 Tripla di Josh Perkins per sbloccare Brindisi!

56-58 Due su due ai liberi per Hall e Milano che torna avanti con un parziale di 7-0

56-56 Schiacciata di Melli e pareggio per l’Olimpia

56-54 Tripla di Hall! Si sblocca il numero 22 e si sblocca Milano che torna a -2

56-51 Canestro di Mitoglou che ferma un parziale monstre di 19-0 per Brindisi

56-49 Canestro di Nick Perkins

54-49 Tripla di Gaspardo e Brindisi che vola a +5!

51-49 Tripla ancora di Josh Perkins e Brindisi in vantaggio!

48-49 Tripla di Josh Perkins e match completamente riaperto!

45-49 A segno il libero aggiuntivo e Brindisi che torna a -4

44-49 Canestro di Adrian che segna e subisce fallo antisportivo. Time out Milano, in crisi in questo terzo quarto

42-49 Tripla di Redivo! Brindisi invece da oltre l’arco ora fa male

39-49 Milano in difficoltà con i tiri da tre punti, solo 2 su 18 oggi

39-49 Canestro di Josh Perkins

37-49 Canestro di Hines

37-47 Canestro ancora di Nick Perkins

35-47 Canestro di Melli

35-45 Tripla di Nick Perkins!

32-45 Canestro di Delaney, mentre Brindisi è già a quota quattro falli

32-43 Canestro di Gaspardo

30-43 Canestro di Hines

30-41 Tripla di Visconti a dare il via alla ripresa!

Si chiude un primo tempo che vede Milano allungare nel secondo quarto, grazie soprattutto allo strapotere di Mitoglou sotto canestro e alle giocate di Delaney e Shields. Soffre al tiro Brindisi, che si aggrappa a Redivo per restare in partita.

27-41 Schiacciata di Kyle Hines

27-39 Uno su due ai liberi ancora per Nick Perkins

26-39 Uno su due ai liberi per Nick Perkins in una fase con molti errori da entrambe le parti

25-39 Due su due per Mitoglou ai liberi e best scorer di Milano con 11 punti

25-37 Canestro di Adrian

23-37 Libero a segno di Datome dopo fallo tecnico alla panchina di Brindisi

23-36 Tripla di Udom!

20-36 Ancora Shields a canestro!

20-34 Canestro di Shavon Shields e massimo vantaggio Milano

20-32 A segno il libero aggiuntivo

20-31 Canestro di Mitoglou che subisce anche fallo

20-29 Tripla di Zanelli per bloccare la fuga milanese

17-29 Contropiede di Milano con Rodriguez

17-27 Canestro di Mitoglou e Milano che torna in doppia cifra

17-25 Canestro di Alviti e l’Olimpia riallunga. Time out Brindisi

17-23 Risponde Mitoglou per Milano

17-21 Ancora Redivo a segno e Brindisi che torna a -4

15-21 Tre su tre ai liberi per Redivo allo scadere del primo quarto

12-21 Uno su due ai liberi per Hines dopo due triple sbagliate da Alviti

12-20 Prima tripla per Brindisi! A segno Redivo e -8 per i pugliesi

9-20 Uno su due ai liberi per Nick Perkins e secondo fallo di Melli

8-20 Canestro di Mitoglou

8-18 Uno su due ai liberi per Nick Perkins

7-18 Due su due ai liberi per Delaney

7-16 Canestro di Josh Perkins

5-16 Tripla di Delaney! Milano tocca la doppia cifra di vantaggio

5-13 Canestro di Melli, già a quota 7 punti personali

5-11 Problemi con il cronometro a Bologna e match momentamente fermo

5-11 Uno su due ai liberi per Adrian

4-11 Ancora Visconti a muovere il tabellino per l’Happy Casa

2-11 Non segna Brindisi e Datome non perdona con l’Olimpia che scappa via

2-9 Canestro di Hines sotto canestro e Milano che va a +7

2-7 Canestro di Melli

2-5 Si sblocca Brindisi con Visconti

0-5 Canestro di Shields quasi sulla sirena

0-3 Prima tripla di Melli e Milano subito avanti

0-0 Partito il match a Bologna. Quintetti. Brindisi: Perkins, Visconti, Adrian, Perkins, Gaspardo. Milano: Delaney, Shiels, Datome, Melli, Hines.

17.55 Squadre in campo e pronte per la palla a due.

17.50 La scorsa stagione Brindisi è stata la bestia nera di Milano in regular season, con i pugliesi che si sono imposti in entrambi i match di campionato.

17.40 L’Happy Casa Brindisi, invece, si è imposta 76-66 contro la Dinamo Sassari in una partita più vera e ora vuole confermarsi fermando i campioni in carica.

17.35 L’Olimpia Milano arriva all’appuntamento dopo il netto 108-60 contro Treviso, in un match però falsato dalle troppe assenze tra i veneti.

17.30 Buongiorno a tutti per la diretta live di Milano-Brindisi, match valevole come semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2021.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della Supercoppa italiana di basket tra Milano e Brindisi, valevole per le semifinali del torneo.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo i successi contro Treviso e Sassari nei quarti di finale. Per l’Olimpia vittoria fin troppo facile, con il match chiuso sul 108-60, contro una formazione veneta con moltissime assenze di peso e, dunque, per Ettore Messina quella di oggi è la vera prova del nove per capire lo stato della sua squadra. La sfida con Treviso, però, ha messo in mostra alcuni nuovi innesti, sopra tutti Alviti e Mitoglou, che hanno dato un apporto fondamentale.

Di contro, invece, Brindisi ha esordito nel torneo contro la Dinamo Sassari, imponendosi per 76-66, con l’Happy Casa che ha sempre guidato il match, ma ha dovuto lottare fino alla fine, con un ultimo quarto vinto con un parziale di 24-18 per chiudere il discorso. Fondamentali i 21 punti di Nick Perkins, capace anche di 10 rimbalzi, mentre con 2 triple su 5 si è messo in evidenza anche Lucio Redivo.

La sfida tra Milano e Brindisi inizierà alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

