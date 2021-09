Taekwondo, Paralimpiadi Tokyo: tutte le medaglie della prima giornata. Ori per Brasile e Perù

Il taekwondo ha fatto il suo debutto alle Paralimpiadi di Tokyo. All’interno della Makuhari Messe Hall B, i rappresentati di ogni Nazione si sono alternati sui tatami offrendo uno spettacolo interessante e ricco di pathos, fra le categoria maschile dei -61 kg e quella femminile dei -49 kg, in entrambi i casi con la classe K44: andiamo a vedere come sono andate le cose in termini di podi e medaglie.

Uomini – 61 kg (classe K44)

L’azzurro Antonino Bossolo regala spettacolo nella mattinata, salvo poi mancare il bronzo di pochissimo. A impedirgli di salire sul podio è prima la sconfitta di misura nella semifinale contro il brasiliano Nathan Cesar Sodario Torquato (37-34), poi il ko per ritiro – fortemente condizionato da un guaio fisico – contro il turco Mahmut Bozteke (che era sopra, al momento dello stop per 14-2).

L’oro, in una situazione rocambolesca, è andato proprio al carioca Nathan Cesar Sodario Torquato che in pratica ha vinto senza lottare dal momento che nella finale per il primo e secondo posto ci sarebbe dovuto essere l’egiziano Mohamed Elzayat, il quale però non ha potuto combattere perché nelle semifinali è uscito perdendo i sensi dopo la manovra scorretta del russo Daniil Sidorov, relegato a una delle due finali per il bronzo e capace di imporsi sul francese Bopha Kong per 33-23.

IL PODIO DEI -61 KG (K 44)

1. Nathan Cesar Sodario Torquato (Brasile)

2. Mohamed Elzayat (Egitto)

3. Daniil Sidorov (Comitato Paralimpico Russo)

3. Mahmut Bozteke (Turchia)

5. Antonino Bossolo (Italia)

Donne – 49 kg (classe K44)

Più lineare invece questo torneo. A imporsi nella finalissima per l’oro è stata la peruviana Leonor Espinoza Carranza, capace di regolare 34-21 la turca Meryem Cavdar, che si è messa comunque l’argento al collo, mentre i bronzi in palio sono andati rispettivamente alla russa Anna Poddubskaia, abile nel superare (46-11) l’ucraina Viktoriia Marchuk, e alla thailandese Khwansuda Phuangkitcha, che si è affermata per 18-2 sull’uzbeka Ziyodakhon Isakova.

IL PODIO DELLE -49 KG (K 44)

1. Leonor Espinoza Carranza (Perù)

2. Meryem Cavdar (Turchia)

3. Anna Poddubskaia (Comitato Paralimpico Russo)

3. Khwansuda Phuangkitcha (Thailandia)

Foto: Lapresse