ONEY TAPIA BRONZO NEL LANCIO DEL DISCO

14.55 E’ ufficiale anche l’ultimo podio di giornata dallo stadio olimpico di Tokyo. Getto del peso femminile, F33:

1. Asmahan Boudjadar – Algeria (7,10 m)

2. Zao Qian – Cina (6,95 m)

3. Fouzia El Kassioui – Marocco (6,72 m)

14.50 Arriva il podio della gara del lancio del giavellotto maschile F13:

1. Daniel Pembroke – Gran Bretagna (69,52 m)

2. Ali Pirouj – Iran (64,30 m)

3. Hector Cabrera Llacer – Spagna (61,13 m)

14.45 Siamo davvero in dirittura d’arrivo. Lo stadio olimpico sta per salutare al termine di una lunga ed emozionante giornata.

14.40 Ultimate in questo momento le serie dei 400m femminili, categoria T13. Questo vuol dire solo una cosa: le gare in pista della settima serata dell’atletica leggera sono terminate.

14.35 Mentre stanno per ultimarsi le serie dei 400m femminili, categoria T13, nel giavellotto maschile (F13), si entra nel sesto e ultimo turno di lanci.

14.30 Procedono a passo spedito ora i lanci sulle pedane paralimpiche, a breve saremo in grado anche di darvi i podi di questi due interessantissimi concorsi.

14.25 Le finali che assegneranno titoli, in questa sessione serale odierna, che è in chiusura sono quelle del giavellotto uomini (F13) e getto del peso donne (F33).

14.21 Sono iniziate, come da programma, le tre serie dei 400m femminili, categoria T13.

14.17 Si asciugano in tutti i modi la pista e le pedane per portare a termine la giornata.

14.13 Ora le tre serie dei 400m femminili, categoria T13.

14.10 Sono terminate batterie dei 100m femminili (due serie), categoria T64.

14.05 Arriva il risultato definitivo della finale del getto del peso maschile (F35):

1. Khusniddin Norbekov – Uzbekistan (16,13 m)

2. Hernan Emanuel Urra – Argentina (15,90 m)

3. Xinhan Fu – Cina (15,41 m)

8. Nicky Russo – Italia (12,58 m)

14.00 Le finali in pista sono finite. Ora è il momento delle batterie dei 100m femminili (due serie), categoria T64.

13.55 La finale del giavellotto uomini (F13), dopo un rinvio di qualche minuto, sembra possa partire.

13.50 Prosegue la serata nonostante la pioggia che sta scendendo copiosa su tutto lo stadio olimpico di Tokyo.

13.45 Nicky Russo con il suo miglior lancio, il quarto, fissato a 12,58 m è attualmente settimo nella finale del getto del peso maschile F35.

13.40 E’ finita invece la finale degli 800 m uomini (T54). Questo il podio:

1. Marcel Hug – Svizzera (1:33.68)

2. Yungqian Dai – Cina (1:34.11)

3. Saichon Konjen – Thailandia (1:34.19)

13.35 La finale del giavellotto uomini (F13) è stata rinviata: troppo bagnata la pedana di riconcorsa.

13.30 Due le finali in svolgimento, quelle del getto del peso femminile (F33) e maschile (F35), e due quelle che stanno per iniziare: giavellotto uomini (F13) e 800 m uomini (T54)

13.25 Altro terzetto di medaglie, quello del lancio del disco maschile, classe F64:

1. Jeremy Campbell – Stati Uniti (60,22 m)

2. Ivan Katanusic – Croazia (55,06 m)

3. Dan Greaves – Gran Bretagna (53,56 m)

13.20 Il podio definitivo della gara di salto in lungo femminile, categoria T63:

1. Vanessa Low – Australia (5,28 m che è record del mondo)

2. Martina Caironi – Italia (5,14 m)

3. Elena Kratter – Svizzera (5,01 m)

13.18 Vanessa Low, col suo ultimo salto, mette il punto esclamativo alla sua vittoria: l’australiana fa 5,28 m segnando il nuovo record del mondo della categoria.

13.15 L’azzurra non riesce a migliorarsi: è 4,72 m il suo ultimo tentativo. MARTINA CAIRONI CONFERMA L’ARGENTO DI RIO 2016.

13.14 SIAMO PRONTI PER L’ULTIMO SALTO A DISPOSIZIONE DI MARTINA CAIRONI. Male che vada, la bergamasca sarà argento.

13.10 Altro risultato ufficiale che ha assegnato medaglie paralimpiche. Negli 800m uomini, classe T53:

1. Pongsakorn Paeyo – Thailandia (1:36.07)

2. Brent Lakatos – Canada (1:36.32)

3. Pierre Fairbank – Francia (1:39.67)

13.08 Nella finale del getto del peso maschile (F35) c’è anche l’azzurro Nicky Russo, primo lancio per lui con una misura di 12,56 metri. Vediamo dove potrà arrivare l’italo-canadese.

13.04 L’australiana Vanessa Low scappa ancor più in testa trovando un salto da 5,20m (record del mondo) che, a un salto dal termine, la mette vicinissima alla medaglia d’oro.

13.03 E’ 5,14! CHE PECCATO PER MARTINA CAIRONI. L’AZZURRA RAFFORZA IL SUO ARGENTO: LE MANCANO 2 CM PER AGGANCIARE L’ORO!

13.02 Martina Caironi in pedana…

12.58 Sono iniziate intanto le finali di due concorsi: getto del peso femminile (F33), getto del peso maschile (F35). Le gare in pista tornano con gli 800 maschili (T53), che scatteranno dalle 13:03.

12.53 CAIRONI VA IN PEDANAAAAAAAAA….L’azzurra tira fuori un 4,88 che non la soddisfa. Per assaltare la prima posizione dell’australiana Vanessa Low (5,16 m) serve il record del mondo di categoria.

12.50 Nel frattempo arriva doppio tris di medaglie ufficiali. Ecco quello che è successo nei 400m femminili, classe T53: 1. Catherine Debrunner – Svizzera (56.18) 2. Samantha Kinghorn – Gran Bretagna (57.25) 3. Hongzhuan Zhou – Cina (57.29)

Qui invece quello dei 400m femminili, classe T54:

1. Manuela Schaer – Svizzera (53.59)

2. Cheri Madsen – Stati Uniti (53.91)

3. Zhaoqian Zhou – Cina (54.10)

12.41 Facciamo il punto sulla classifica della gara che riguarda Martina Caironi. Al momento, dopo tre salti:

1. Vanessa Low – Australia (5,16 m)

2. Martina Caironi – Italia (5,01 m)

3. Elena Kratter – Svizzera (4,71 m)

12.38 ALTRO NULLO PER MARTINA CAIRONI, che dimostra comunque di provare a cercare una misura definitiva per salire sul gradino più alto del podio.

12.32 Va avanti intanto il concorso di salto in lungo femminile T63.

12.27 Un altro podio va in archivio nei 100m donne, categoria T12:

1. Omara Durand Elias – Cuba (11.49)

2. Oksana Boturchuk – Ucraina (12.03)

3. Yanfen Liang – Cina (12.51)

12.22 CAIRONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CON UN SALTO PAZZESCO! Stacca in sicurezza l’azzurra trovando un’ottima misura: è 5,01 metri. L’Italiana va in testa

12.18 Altro giro altra corsa, a breve sarà nuovamente il turno di Martina Caironi.

12.13 Arriva intanto il primo podio ufficiale di giornata, quello dei 100m uomini, categoria T11:

1. Athanasios Ghavelas – Grecia (10.82 record del mondo)

2. Timothee Adolphe – Francia (10.90)

3. Dongdong Di – Cina (11.03)

12.12 E’ proprio il caso di dirlo: è pioggia di nulli nel primo giro di salti della finale femminile del lungo, nella categoria T63.

12.09 L’azzurra inizia con un nullo, ma la sensazione è che la bergamasca abbia ampiamente la misura nelle gambe.

12.09 TOCCA A MARTINA CAIRONI!

12.08 La pedana del lungo, visto l’abbondante diluvio che si è abbattuto su Tokyo in queste ore e che ancora imperversa, è molto molto bagnata.

12.06 Intanto è iniziata anche la finale del lancio del disco maschile, categoria F64.

12.02 Subito Martina Caironi protagonista! E’ iniziata la finale del salto in lungo femminile categoria T63. Vi daremo ragguaglio delle sue misure, salto dopo salto.

12.00 E’ il momento! Inizia la settima serata dell’atletica alle Paralimpiadi di Tokyo.

11.50 Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport! Fra dieci minuti inizia, allo stadio olimpico di Tokyo, una grande serata di atletica leggera: seguitela con noi.

Buongiorno a tutti amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima serata di gare dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: allo Stadio Olimpico si sale sulla “giostra” della regina degli sport.

In agenda vi sono 11 finali e 2 serie di batterie: molte quindi le medaglie da assegnare e i pass verso la gloria. In ottica azzurra occhi puntati in particolare sulla Martina Caironi, che sarà protagonista – dalle 12:00 in poi – nella finale femminile del salto in lungo, classe T63, con ampie chance di medaglia, e su Nicky Russo che, alle 12:58, sarà protagonista della finale del getto del peso maschile, categoria F35

Questo il programma che andremo a vivere. Finali: salto in lungo donne (T63, dalle 12.00), lancio del disco uomini (F64, dalle 12.05) 100m uomini (T11, dalle 19.10), 100m donne (T12, dalle 19.20), 400m donne (T53 e T54, dalle 19.30 e dalle 19.40), getto del peso donne (F33, dalle 12.48), getto del peso uomini (F35, dalle 19.58), 800m uomini (T53 e T54, dalle 13.03 e dalle 13.32), lancio del giavellotto uomini (F13, dalle 13.26)

Batterie: 100m donne (T64, semifinali, dalle 13.55), 400m donne (T13, dalle 14.21),

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima serata di gare dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, gara dopo gara, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 12:00 con la speranza di vedere più azzurri arrivare a medaglia!

