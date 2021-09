Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: altri due ori per la Cina che chiude una giornata perfetta

Si conclude una giornata perfetta per la Cina alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il tennistavolo. Dopo aver vinto tre ori in mattinata arrivano altri due titoli al maschile grazie a Weinan Peng/Shunai Zhao ed a Xiang Zhai/Pengeng Feng.

I primi non hanno lasciato spazio ai rivali nella classe 8. Gli atleti cinesi hanno vinto 2-0 sugli ucraini Maksym Nikolenko/Viktor Didukh che hanno vinto un solo set durante la seconda parte di un incontro a senso unico.

Molto più combattuta, invece, la classe 3. La Cina di Xiang Zhai/Pengeng Feng ha primeggiato sulla Germania un una sfida contro Thomas Bruechle/Thomas Schmidberger. Gli europei hanno provato a resistere agli asiatici portando la finale al terzo decisivo match.

Appuntamento a domani per l’assegnazione delle ultime medaglie per quanto riguarda il tennistavolo. Al maschile assisteremo alle finali per la classe 9-10, 1-2 e 6-7, mentre al femminile si concluderà il torneo nelle categorie 9-10 e 4-5.

Foto: LaPresse