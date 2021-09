Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino hanno conquistato il Motocross delle Nazioni. L’Italia ha trionfato sulla sabbia dura del circuito di Mantova intitolato a Tazio Nuvolari, imponendosi in questa prestigiosa competizione a squadre per la terza volta nella storia. Gli azzurri sono saliti sul gradino più alto del podio a 19 anni di distanza dall’ultima apoteosi, meritandosi il trionfo in maniera davvero rocambolesca: la gara-3 è infatti stata segnata dalla penalizzazione di dieci posizioni inflitta a Lupino per un taglio di tracciato nelle battute iniziali, ma a cinque minuti dal termine è riuscito a compiere il sorpasso che è valso il successo finale con appena un punto di vantaggio sull’Olanda.

Tony Cairoli è riuscito a sfatare il tabù legato a questa competizione. Il nove volte Campione del Mondo non era mai riuscito a festeggiare in maglia azzurra, ha potuto esultare all’ultima occasione utile visto che si ritirerà al termine di questa stagione. Il siciliano, che settimana scorsa aveva dovuto rinunciare al GP di Sardegna a causa di una dolorosa caduta, ha stretto i denti per rappresentare l’Italia ed è riuscito nel suo intento: in gara-1 aveva pagato una caduta causata da Coldenhoff, in gara-3 ha strappato un bel terzo posto.

Proprio il numero 222 ha parlato a nome di tutti i centauri azzurri attraverso i microfoni della MXGP: “Siamo davvero felicissimi. Abbiamo dato il nostro meglio. Io non ero al 100%, ma ho dato tutto. I miei compagni ci ha messo ancora più di me e abbiamo vinto questo titolo“.

Team Italy are the 2021 Monster Energy FIM Motocross of Nations Champions! Hear what they had to say in this post-race interview with Lisa Leyland! Watch more on https://t.co/U7dWVfUBE5 #MonsterEnergyMXoN #MXoN #MXGP #Motocross pic.twitter.com/Ujxuxyxoim — MXGP (@mxgp) September 26, 2021

@FOTOCATTAGNI