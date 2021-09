Juventus-Milan oggi, Serie A calcio: orario, canale tv, streaming, probabili formazioni

La quarta giornata della Serie A avrà nel posticipo domenicale il suo piatto forte. E’ in programma questa sera (calcio d’inizio ore 20.45) Juventus-Milan, un match già molto importante in chiave Scudetto. I bianconeri, infatti, hanno solo un punto in classifica e sono a -8 dai rossoneri, che potrebbe, con una vittoria, allungare addirittura sul +11.

Massimiliano Allegri ha ancora dei dubbi da risolvere, soprattutto in attacco con il rientro di Federico Chiesa, che si dovrebbe giocare una maglia da titolare con Paulo Dybala. Tantissime le assenze in casa Milan, con Stefano Pioli che potrebbe mettere Tomori terzino destro (Calabria non convocato e Florenzi non al meglio) ed in avanti ancora spazio a Rebic e Leao, viste le assenze di Ibrahimovic e Giroud.

Qui di seguito il programma completo di Juventus-Milan, sfida valevole per la quarta giornata della Serie A 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su DAZN. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport.

JUVENTUS-MILAN, SERIE A 2021-2022 : PROGRAMMA

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 20.45 Juventus-Milan

JUVENTUS-MILAN, SERIE A 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA SCRITTA – OA SPORT

JUVENTUS-MILAN, SERIE A 2021-2022: PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic

FOTO: LaPresse