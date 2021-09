Judo, Europei Junior 2021: Italia molto ambiziosa, tante carte da medaglia soprattutto al femminile

Giornata di vigilia in Lussemburgo prima dell’inizio ufficiale dei Campionati Europei Junior 2021 di judo, che si svolgeranno da giovedì 9 a domenica 12 settembre mettendo in palio complessivamente quindici titoli continentali giovanili (inclusa la prova a squadre).

A poche ore dalla cerimonia di sorteggio, risultano iscritti alla manifestazione 352 atleti totali (210 uomini, 142 donne) provenienti da 43 Paesi diversi. Anche l’Italia sarà presente e proverà a recitare un ruolo da protagonista sin dal day-1, in cui schiererà almeno 3/4 carte importanti da podio e forse anche da vittoria.

La selezione tricolore impegnata in Lussemburgo è composta da 18 judoka, distribuiti equamente tra categorie maschili e femminili: Simone Aversa (60 kg), Giuseppe De Tullio (60), Alexandru Comerzan (66), Luigi Centracchio (73), Vincenzo Pelligra (73), Bright Maddaloni (81), Daniele Accogli (100), Jean Carletti (100), Lorenzo Rossi (+100), Assunta Scutto (48), Giulia Carnà (52), Federica Silveri (52), Veronica Toniolo (57), Chiara Zuccaro (57), Sara Lisciani (63), Thauany Capanni Dias (63), Martina Esposito (70) e Asya Tavano (+78 kg).

Per quanto visto in stagione nel circuito continentale di categoria (e non solo) è lecito aspettarsi un miglioramento rispetto al bottino raccolto nell‘ultima edizione di Porec 2020, in cui per i colori azzurri arrivarono una medaglia d’argento e una di bronzo oltre a diversi piazzamenti a ridosso del podio.

Grandi aspettative in particolare per il settore femminile della squadra nostrana, che può contare su alcuni talenti indiscussi come Scutto (oro europeo e bronzo mondiale cadetti), Carnà (già vice-campionessa d’Europa junior a 16 anni), Toniolo (campionessa europea e mondiale tra i cadetti) ed Esposito (dominatrice del circuito juniores europeo nel 2021).

Meno certezze in campo maschile, ma nelle varie tappe della European Cup Junior sono comunque arrivati risultati importanti che fanno ben sperare in vista dei Campionati Europei e dei Mondiali casalinghi di categoria, in programma tra poco meno di un mese in Sardegna.

