Jannik Sinner avvicina Ruud e Hurkacz nel ranking ATP Race: 8° posto vicino, prosegue la corsa alle Finals di Torino

Una sofferenza infinita. Jannik Sinner ce l’ha fatta: ottavi di finale agli US Open, prima volta nella sua carriera. Dopo quanto fatto a Parigi nel 2020 e nel 2021, l’altoatesino anche a New York sarà parte della seconda settimana di un Major. La vittoria contro il francese Gael Monfils ha permesso a Jannik dunque di centrare questo risultato e ora il percorso si fa in salita.

Sulla sua strada, infatti, l’azzurro dovrà affrontare il tedesco Alexander Zverev, tra i giocatori più in forma del momento e capace di battere il n.1 del mondo Novak Djokovic nel torneo olimpico di Tokyo. Con i risultati attuali, Sinner ha rafforzato la sua decima piazza nella Race, ovvero la graduatoria che tiene conto del rendimento in questo 2021.

CLASSIFICA ATP RACE AGGIORNATA

1 Novak Djoković SRB 7350*

2 Stefanos Tsitsipas GRE 5470*

3 Daniil Medvedev RUS 4560*

4 Alexander Zverev GER 4375*

5 Andrey Rublev RUS 4030*

6 Matteo Berrettini ITA 3775*

7 Rafael Nadal ESP 2985*

8 Casper Ruud NOR 2675*

9 Hubert Hurkacz POL 2505

10 Jannik Sinner ITA 2255

*qualificati per Torino

Il classe 2001 del Bel Paese ha ora come ora 2255 punti e, viste le eliminazioni di Casper Ruud e di Hubert Hurkacz, può puntare alla top-8 qualificante per le ATP Finals di Torino. Non si considera Rafael Nadal visto che il fuoriclasse di Manacor ha annunciato che non giocherà alcun match in questo 2021 per riprendersi dal problema al piede sinistro.

Sono quindi 420 i punti che separano Jannik da Ruud e 250 da Hurkacz. In caso di vittoria contro Zverev, cosa che gli era riuscita nel Roland Garros del 2020, l’altoatesino si porterebbe a 2435 punti e quindi vicinissimo al polacco. Nei quarti l’incrocio possibile sarà contro uno tra il sudafricano Harris e il temibile americano Opelka e, qualora Sinner riuscisse a spingersi a tanto e a una qualificazione in semifinale, scavalcherebbe il norvegese raggiungendo quota 2795.

Un penultimo atto in cui uno tra Matteo Berrettini e Djokovic potrebbe essere l’avversario, con un accesso in Finale rappresentato da 3275 punti, ovvero settimo posto nella Race. Il successo dello Slam proietterebbe Jannik a 4075 punti in top-5.

