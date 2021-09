Italia-Russia oggi, Europei volley donne: orario, tv, programma, canale gratis ed in chiaro

Oggi mercoledì 1° settembre (ore 17.00) si gioca Italia-Russia, quarto di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) va in scena uno scontro da dentro o fuori assolutamente da non perdere e che si preannuncia altamente spettacolare: la nostra Nazionale, reduce dal successo sul Belgio e ancora imbattuta in questa competizione, affronta un avversario dal nome altisonante ma al momento lontano dai fasti di qualche anno fa e che ha eliminato con fatica la Bielorussia dopo aver perso contro Belgio e Serbia nella fase a gironi.

Le azzurre partiranno con i favori del pronostico e hanno tutte le carte in regola per qualificarsi alle semifinali, ma il sestetto guidato dal CT Davide Mazzanti non deve sottovalutare una rivale di assoluto spessore tecnico e che va presa con le pinze. Ci sarà bisogno della migliore Paola Egonu per fare la differenza in attacco, l’opposto sarà supportata dalle schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini. Alessia Orro e Ofelia Malinov sono le due palleggiatrici a disposizione, Cristina Chirichella e Anna Danesi le centrali, Monica De Gennaro il libero. Dall’altra parte della rete fa paura soprattutto la bomber Arina Fedorovtseva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Russia, quarto di finale degli Europei 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-RUSSIA, QUARTI EUROPEI VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE:

17.00 Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV