Romain Grosjean esprime la propria soddisfazione dopo l’incredibile performance di domenica a Laguna Seca, penultimo atto dell’IndyCar Series 2021. Il portacolori di Coyne ha completato al terzo posto dopo una serie di sorpassi incredibili in vari punti del famosissimo impianto californiano.

Il pilota francese ha ottenuto il secondo podio in carriera e nonostante aver saltato tre competizioni (ovali) ha ancora l’opportunità di contendersi con il neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3) il titolo di rookie of the year nell’ultimo appuntamento di Long Beach previsto per domenica 26 settembre.

L’ex pilota di F1 ha rilasciato ai microfoni di NBCSN: “Sul finale avevamo le gomme più fresche di chiunque altro ed è stato tutto emozionante. La squadra ha scelto una strategia perfetta. È stata senza dubbio una bellissima giornata e desidero scusarmi con Jimmie per il contatto che abbiamo avuto”.

Il transalpino ha dato spettacolo al mitico ‘Cavatappi’, curva in cui ha beffato senza molti problemi il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9). Successivamente Romain è entrato in contatto, nello stesso punto, con il sette volte campione NASCAR Jimmie Johnson in una delicata fase di doppiaggio, una situazione che non ha portato a conseguenze per le due auto.

Grosjean ha chiuso dicendo: “Al Cavatappi avevo un gran fiducia nel buttarmi all’interno in staccata. Terminare al terzo posto dopo una rimonta del genere è speciale. Posso solo dire che amo un circuito come Laguna Seca e che questa categoria è un vero sogno per un pilota. Salire in macchina e spingere dal primo all’ultimo giro è tutto ciò che si possa chiedere”.

LaPresse