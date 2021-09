Dopo due anni di stop, è il momento di ripartire. L’hockey pista internazionale vede finalmente la luce infondo al tunnel pensando agli Europei 2021.

La “macchina” si è rimessa in moto con i tornei continentali dedicati agli Under 17 e agli Under 19, dove l’Italia ha colto due bronzi, e ora può mettere in calendario le kermesse maschili e femminili dedicate alla categoria seniores.

Ad aprire le danze sarà l’Europeo riservato alle donne, che si terrà a Mealhada (Portogallo) dal 10 al 16 ottobre prossimo, mentre quello riservato agli uomini è previsto a Paredes (sempre in terra lusitana) dal 14 al 20 novembre 2021.

Come si strutturerà la stagione?

La stagione maschile verrà aperta dalla Supercoppa Italiana, tra Forte dei Marmi e Lodi, in un match di andata e ritorno con le partite fissate per il 19 e il 26 settembre, mentre dal 2 ottobre sarà la volta della Serie A1 2021/2022.

Il massimo Campionato Italiano vedrà disputarsi cinque giornate, che porteranno il calendario sino al 30/10/2021, per poi osservare un periodo di riposo (sino al 27-28 novembre 2021): in quelle settimane il gruppo azzurro di Alessandro Bertolucci prima si radunerà, poi verrà composto effettivamente fra convocazioni e tagli e poi volerà alla volta del Portogallo per sfidare le potenze continentali.

Alle porte c’è quindi una ripresa delle attività, per la nazionale italiana e non solo, che si preannuncia scoppiettante.

Foto: Marzia Cattini