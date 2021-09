Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago batte di misura Red Bull Hockey Juniors

Quattro partite disputate e un bottino di tre vittorie, impreziosito dall’importante affermazione di stasera. E’ un Asiago pieno di carattere quello che stasera, in casa, si è imposto 3-2 nei confronti degli austriaci dei Red Bull Hockey Juniors. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista.

Il match fra la compagine italiana e quella austriaca è tirato ed equilibrato sin dai primi momenti. A sbloccare per primi la contesa sono i padroni di casa con Zampieri, dopo poco più di cinque minuti, ma gli ospiti reagiscono al sedicesimo con Harnisch: le squadre vanno quindi al primo riposo sull’1-1.

Nel secondo periodo la musica cambia leggermente, ma non troppo. Asiago prova a sfondare, i salisburghesi tengono botta ed al trentacinquesimo passano addirittura in vantaggio con Lehmus. L’1-2 è pero una gioia effimera, perché Giliati rimette subito le cose a posto per i suoi: è 2-2.

Con questo score si entra nell’ultimo terzo di gara. La tensione aumenta, il tempo scorre, succede tutto e niente, sino a quando a tre minuti e mezzo dalla fine è Marchetti, assistito dallo stesso Giliati, a trovare lo spunto vincente per il 3-2 finale che consegna ad Asiago una preziosa affermazione.

Il calendario ora prevede che nei prossimi giorni si completi il programma della quarta giornata, in ottica italiana vi sono da segnalare i derby Renon-Gherdeina (23 settembre h 20) e Merano-Vipiteno (23 settembre h 20.30).

Foto: Carola Semino