Una corsa storica e ricca di ricordi: domani in programma la novantatreesima edizione del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini. Sarà sicuramente spettacolo in una gara che negli anni ha visto diversi vincitori di livello (l’ultimo Fernando Gaviria, ma nelle passate stagioni anche un campione del mondo del calibro di Alessandro Ballan o un fenomeno a tutto tondo come Vincenzo Nibali).

PERCORSO

Si cambia rispetto al 2020, che aveva visto un percorso più semplice per favorire l’avvicinamento dei velocisti alla Milano-Sanremo, eccezionalmente in programma a settembre a causa della rivoluzione del calendario per il Covid. Ritorno al passato: 193 chilometri, con il Monte Serra come salita principale e momento più importante.

Il Passo Prato Ceragiola verrà affrontato due volte (due tornate dunque del circuito), presenta 8,4 chilometri al 7,1% di pendenza media. Dopo lo scollinamento discesa ripida e circa 10 chilometri per arrivare sul traguardo di Pontedera.

FAVORITI

Il nome più atteso non può che essere quello di Sonny Colbrelli. La stella della Bahrain-Victorious può vantare il titolo italiano, ma soprattutto il nuovo titolo europeo da sfoggiare come maglia sulle spalle. Su un percorso simile può difendersi al meglio in salita (anche se non sarà facile) per poi bruciare i rivali allo sprint.

Proveranno ad anticiparlo rivali di lusso come la coppia della Ineos Grenadiers formata da Gianni Moscon e Geraint Thomas. Sempre in chiave tricolore occhio ad un altro azzurro come Diego Ulissi (UAE Emirates).

Foto: LPS