La ginnastica artistica si appresta a vivere un intenso weekend con l’ultima tappa della World Challenge Cup, il terzo circuito internazionale per importanza dopo i due di Coppa del Mondo. L’appuntamento è a Mersin (Turchia) per le ultime gare riservate alle singole specialità, si torna in pedana dopo l’appuntamento della scorsa settimana a Koper (Slovenia) per quello che è il secondo evento dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. Intanto fervono i preparativi per i Mondiali 2021, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre.

L’Italia sarà presente in terra anatolica con quattro azzurri, desiderosi di mettersi in luce: particolare attenzione al cavallista Edoardo De Rosa, affiancato da Lay Giannini, Niccolò Vannucchi e Tommaso De Vecchis. Si farà dunque turnover rispetto a Koper dove avevano gareggiato Carlo Macchini, Andrea Cingolani, Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi. Oggi si disputano le qualifiche, poi le finali tra sabato e domenica.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi